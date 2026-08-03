वाढदिवसानिमित्त प्रसिद्ध अभिनेता सुनील ग्रोव्हर साईचरणी नतमस्तक....
विनोदवीर सुनील ग्रोव्हर हा आपल्या वाढदिवसानिमित्त शिर्डीतील साई मंदिरात गेला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 12:55 PM IST
शिर्डी : प्रसिद्ध अभिनेता आणि विनोदवीर सुनील ग्रोव्हरनं आपल्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. तसेच आगामी वाटचालीसाठी साईबाबांचा आशीर्वाद घेतला. यावेळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं सुनील ग्रोव्हर यांचा साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन सत्कार करण्यात आला.
सुनील ग्रोव्हरनं साधला प्रेक्षकांशी संवाद : साईबाबांच्या दर्शनानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना सुनील ग्रोव्हरनं म्हटलं की, "माझा वाढदिवस साईबाबांच्या दरबारात साजरा करण्याचे भाग्य मला आज लाभले. याचा मला अत्यंत आनंद आहे. मी साईबाबांचे आभार मानण्यासाठी आणि आशीर्वाद घेण्यासाठी येथे आलो आहे. मी आज साईबाबांकडे खूप काही मागितले आहे आणि साईबाबांनी मला भरभरून दिले आहे. गेल्या 23 वर्षांपासून मी शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत आहे. मात्र आज माझ्या वाढदिवसानिमित्त साईबाबांच्या दर्शनासाठी येण्याचे भाग्य मला लाभले. याचा मला अत्यंत आनंद आहे."
अभिनय प्रवासाची सुरुवात : आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसांच्या आठवणींना उजाळा देत सुनील ग्रोव्हरनं म्हटलं, "माझ्या अभिनय प्रवासाची सुरुवात जसपाल भट्टी यांच्यासोबत झाली. त्यांनी मला करिअरच्या सुरुवातीला खूप पाठबळ दिले. आज भलेही ते आपल्यात नाहीत. पण त्यांची विनोदबुद्धी कला आणि त्यांनी निर्माण केलेले काम अजरामर आहे. ते एक महान विचारवंत आणि दूरदृष्टी असलेले कलाकार होते. त्यांच्याकडून मला खूप काही शिकायला मिळाले."
सुनील ग्रोव्हरनं मानले आभार : आपल्या वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियासह अनेकांनी तसेच साईबाबांच्या मंदिरात आणि परिसरात भेटलेल्या चाहत्यांनी दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल सुनील ग्रोव्हरनं सर्व चाहत्यांचे आणि शुभचिंतकांचे मनःपूर्वक आभार मानले. आगामी चित्रपटांबद्दल विचारले असता, लवकरच माझ्या नवीन प्रोजेक्ट्सची घोषणा होणार आहे असे सांगत त्यांनी चाहत्यांची उत्सुकता वाढवली. यावेळी अभिनेता सुनील ग्रोव्हरबरोबर साईबाबा संस्थानचे जनसंपर्क विभागातील अधिकारी प्रशांत सूर्यवंशी तसेच साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन तांबे उपस्थिती होते. सुनील ग्रोव्हरच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर तो कपिल शर्माच्या 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'मुळे खूप चर्चेत असतो. त्याची कॉमेडी ही अनेकांना आवडते.