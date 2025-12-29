ETV Bharat / entertainment

सुनील ग्रोव्हरनं केली 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'मध्ये आमिर खानची नक्कल, कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे झाले हसून लाल...

सुनील ग्रोव्हरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये तो आमिर खानची नक्कल करत असून कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडेला हसवताना दिसत आहे.

The great indian kapil show
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' (Poster)
मुंबई : अभिनेता सुनील ग्रोव्हरची मिमिक्री ही प्रेक्षकांना खूप विशेष वाटते. शाहरुख खान, नवजोत सिंग सिद्धू, अमिताभ बच्चन आणि सलमान खान यांची नक्कलींवर प्रेक्षकांनी त्याच्यासाठी खूप टाळ्या वाजविल्या आहेत. आता सुनीलनं आमिर खानची नक्कल केल्याचं दिसत आहे. सुनीलचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये तो आमिर खानच्या गेटअपमध्ये असल्याचा दिसला आहे. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'मध्ये कार्तिक आर्यन त्याचा चित्रपट 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरा' या चित्रपटाच्या प्रोमोशनसाठी अनन्या पांडेबरोबर येणार आहे. सध्या या चित्रपटाचं प्रमोशन कार्तिक आणि अनन्या खूप करत आहेत. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'मध्ये हे दोन्ही स्टार्स खूप धमाल करणार असे व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवरून समजत आहे.

सुनील ग्रोव्हरनं केली आमिर खानची नक्कल : दरम्यान व्हिडिओमध्ये सुनील ग्रोव्हर हा जेव्हा आमिरची नक्कल करतो, तेव्हा कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे त्यांना त्यांचे हसू आवरता आले नाही. व्हिडिओमध्ये सुनील कार्तिकच्या शेजारी बसतो आणि विचारतो," तुमचा कोणता चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे? ओ तेरी मैं तेरा..." यानंतर कार्तिक हसून जोरात हसू लागतो. मग सुनीलनं विचारलं, "तुम्ही लग्न केलं आहे का?" यावर कपिलनं उत्तर दिलं, "त्यानं लग्न केलं नाही." यानंतर सुनीलनं म्हटलं, "एकदाही नाही?" (आमिरच्या दोन लग्नांचा संदर्भ देत) यावेळी अनेकांना हसू आले. आता सुनीलच्या या व्हिडिओवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. त्याचं अनेकजण आता कौतुक करत आहेत.

सुनील ग्रोव्हरचं यूजर्सनं केलं कौतुक : व्हिडिओमध्ये आमिर खानसारखे कपडे घालून आलेला सुनील ग्रोव्हरनं आता अनेकांना आश्चर्यचकित केलंय. त्याची संपूर्ण देहबोलीही आमिर खानशी जुळत असल्याचं अनेकजण म्हणत आहेत. एका चाहत्यानं व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'अरे, भाऊ, मला वाटले आमिर आला आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'सुनील विनोदाचा ओजी...अत्यंत प्रतिभावान..त्याच्या विनोदाच्या पातळीशी कोणीही बरोबरी करू शकत नाही.' आणखी एकानं लिहिलं, 'तुझ्यात एक गोष्ट अशी आहे की तू प्रत्येक पात्रात बसतोस.' याशिवाय अनेकजण सुनीलच्या व्हिडिओवर हसणारे इमोजी शेअर करत आहेत. आता यूजर्स सुनील ग्रोव्हरच्या प्रतिभेचे कौतुक करत आहेत.

संपादकांची शिफारस

