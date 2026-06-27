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सुनील शेट्टीची 15 महिन्यांची नात पंतप्रधान मोदींची मोठी चाहती, वाचा सविस्तर

सुनील शेट्टीची 15 महिन्यांची नात ही पंतप्रधान मोदींची मोठी चाहती असल्याचं आता समोर आलं आहे. अभिनेत्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

suniel shetty
सुनील शेट्टी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2026 at 5:28 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सुनील शेट्टीनं त्यांची 15 महिन्यांची नात 'एवारा' हिच्याबद्दल एक किस्सा शेअर केला आहे, जो सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. आता सुनील शेट्टीला त्याच्या या गोष्टीमुळं सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जात आहे. दरम्यान अभिनेत्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची नात, जी अभिनेत्री अथिया शेट्टी आणि क्रिकेटपटू के.एल. राहुल यांची मुलगी आहे, ती कुटुंबातील कोणीही न शिकवता दररोज सकाळी पंतप्रधान मोदींच्या फोटोला अभिवादन करते. हा किस्सा सांगताना सुनीलनं म्हटलं, "तुमचा विश्वास बसणार नाही, माझी नात 15 महिन्यांची आहे. तिच्या एका नॅनीनं तिला विमानतळावर मोदीजींचा फोटो दाखवला होता. आज ती दररोज सकाळी साईबाबांचे एक पुस्तक घेते, ज्यात मोदीजींचा मोठा फोटो आहे, ती ते पुस्तक उघडते आणि 'मोदीजी, मोदीजी' असे म्हणते. ती गणपती बाप्पाच्या मूर्तीजवळ जाते, जिथे लाडू ठेवलेले असतात. ती लाडू उचलते आणि त्यांना भरवते. मी तिला काहीही सांगितलेले नाही, तिच्या आईनेही नाही आणि नॅनीनेही नाही. नॅनीनं फक्त 'मोदीजी' असं म्हटलं होतं. नक्कीच काहीतरी विशेष असणार. कोणीही त्यांच्याबद्दल एक शब्दही काढलेला नाही, तरीही ती 'मोदीजी' असे म्हणते. त्यामुळं, यात नक्कीच काहीतरी जादू आहे."

सुनील शेट्टी झाला ट्रोल : दरम्यान सुनील शेट्टीनं पुढं सांगितलं की, कुटुंबातील कोणीही त्या मुलीला असे करण्यास प्रोत्साहित केलं नाही किंवा शिकवलं नाही. त्यांच्या मते, पंतप्रधानांचा फोटो एकदा पाहिल्यानंतर एवारानं आपोआपच मोदीजी असे म्हणायला सुरुवात केली. आता सुनील शेट्टीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. दरम्यान एका व्यक्तीनं यावर लिहिलं,' साईबाबांच्या शेजारी मोदीजींची रोज पूजा करणारी 15 महिन्यांची चिमुकली? हा एकतर दैवी चमत्कार आहे किंवा इतिहासातील सर्वात निष्ठावान पीआर टीमची कमाल! काहीही असो, सुनील सर, ही खूपच गोड गोष्ट आहे! दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'हा कसला चाहतावर्ग आहे भावा, मी जास्तच बोललो का?' आणखी एकानं लिहिलं, 'भाऊ पद्म मागत आहे.'

अथिया शेट्टी आणि भारतीय क्रिकेटपटू के.एल. राहुल यांचं लग्न : सुनील शेट्टी यांची नात ही अभिनेत्री अथिया शेट्टी आणि भारतीय क्रिकेटपटू के.एल. राहुल यांची मुलगी असून या जोडप्यानं जानेवारी 2023 मध्ये विवाह केला होता. यानंतर मार्च 2025 मध्ये त्यांच्या मुलीचे स्वागत केलं. दरम्यान सुनील शेट्टीबद्दल सांगायचं झालं तर तो 'वेलकम टू द जंगल' या चित्रपटामुळं चर्चेत आहे. या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत अक्षय कुमार आहे. हा चित्रपट 26 जून रोजी रिलीज झाला आहे. या चित्रपटाला रुपेरी पडद्यावर चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

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