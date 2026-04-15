सुनील शेट्टीनं अक्षय कुमार अभिनीत 'भूत बंगला'चं केलं कौतुक

सुनील शेट्टीनं अक्षय कुमारच्या 'भूत बंगला'चं कौतुक केलंय. आता हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

सुनील शेट्टी आणि अक्षय कुमार (Etv Bharat - Poster)
Published : April 15, 2026 at 4:43 PM IST

हैदराबाद : 'भूत बंगला'च्या घोषणेनं आधीच उत्सुकता निर्माण केली होती. या चित्रपटाच्या ट्रेलरनं प्रेक्षकांना खूप प्रभावित केलंय. 'भूत बंगला' चित्रपटाचा ट्रेलर बहुप्रतीक्षित हॉरर कॉमेडीच्या जगाची एक झलक देतो. या चित्रपटाचा उद्या 16 एप्रिल रोजी पेड प्रीव्यू शो रात्री 9 वाजता चित्रपटगृहांमध्ये सुरू होतील. यानंतर हा चित्रपट 17 एप्रिल रोजी पूर्णपणे रिलीज होईल. हॉरर आणि कॉमेडीचा उत्तम मिलाफ असलेला हा चित्रपट एक मजेदार कौटुंबिक मनोरंजन करणारा ठरणार आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलरला सर्वत्र प्रेम मिळालं आहे. आता या चित्रपटाचं हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सुनील शेट्टीनेही कौतुक केलं आहे. त्यानं या चित्रपटाला एक शक्तिशाली आणि भीतीदायक विनोदी चित्रपट म्हटलंय. याशिवाय त्यानं संपूर्ण टीमला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

'भूत बंगला' चित्रपटाचं केलं सुनील शेट्टीनं कौतुक : आपल्या सोशल मीडियावर 'भूत बंगला'चा ट्रेलर शेअर करताना सुनील शेट्टीनं कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'भूत बंगला' खूपच भन्नाट आणि भीतीदायक दिसतोय! प्रियान सर, अक्षय, तब्बू, एकता आणि संपूर्ण टीमचे खूप खूप प्रेम, ज्यांनी हा वेडेपणा पडद्यावर जिवंत केला आहे. हे एखाद्या भुताच्या घरासारखे दिसते, जिथून कोणीही दूर राहू शकणार नाही. खूप खूप शुभेच्छा.' सुनील शेट्टीनं दिग्दर्शक प्रियदर्शनबरोबर 'हेरा फेरी','हलचल', 'ये तेरा घर ये मेरा घर', 'चुप चुप के'आणि 'दे दाना दान' यांसारख्या अनेक सुपरहिट चित्रपटांमध्ये काम केलंय. हे संपूर्ण चित्रपट कॉमेडी आहेत.

सुनील शेट्टी (Suniel shetty post)

'भूत बंगला' चित्रपटाची स्टार कास्ट : दरम्यान बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेडचा एक भाग) आणि केप ऑफ गुड फिल्म्स प्रस्तुत करत आहेत 'भूत बंगला'. या चित्रपटात अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. प्रियदर्शन दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता आर. कपूर यांनी केली आहे. या चित्रपटाची आगाऊ बुकिंगही सुरू झाली आहे. दरम्यान हा अक्षय कुमारचा 2026 मधील पहिला चित्रपट आहे. यापूर्वी अक्षय 'हाऊसफुल 5' आणि 'जॉली एलएलबी 3'मध्ये दिसला होता. आता तो 'भूत बंगला'नंतर अक्षय 'वेलकम टू द जंगल' आणि 'हैवान'मध्ये दिसणार आहे.

