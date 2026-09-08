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उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि सुनील गावस्कर यांच्या उपस्थितीत रंगला 'बंडखोर’चा ट्रेलर लाँच सोहळा!

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि माजी क्रिकेटर सुनील गावस्कर यांनी 'बंडखोर’चा ट्रेलर लाँच केला आहे.

Bandkhor trailer launch
'बंडखोर’चा ट्रेलर लाँच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 11:23 AM IST

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हैदराबाद: स्त्रीच्या आयुष्याचा मार्ग अनेकदा तिच्या इच्छेने नव्हे, तर कुटुंब, समाज, नाती आणि परिस्थितीने ठरवला जातो. मात्र, जेव्हा परिस्थितीसमोर झुकण्याऐवजी ती स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आवाज उठवते, तेव्हा तिच्या आयुष्याला नवी दिशा मिळते. अशाच वेगवेगळ्या वाटांवरून आलेल्या सहा स्त्रियांच्या संघर्षाची, निर्णयांची आणि त्यांच्या बंडखोर वृत्तीची कहाणी सांगणाऱ्या महेश मांजरेकर दिग्दर्शित ‘बंडखोर’चा दमदार ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला.


‘बंडखोर’चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित : महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि भारताचे माजी क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ट्रेलर लाँच करण्यात आला. यावेळी समाजातील रूढ चौकटींना आव्हान देत स्वतःच्या अस्तित्वासाठी ठामपणे उभ्या राहिलेल्या काही कर्तृत्ववान महिलांचाही विशेष सन्मान करण्यात आला. ट्रेलरमध्ये छाया कदम, प्रियदर्शनी इंदलकर, मृणाल कुलकर्णी, पूजा कातुर्डे, तितिक्षा तावडे आणि नित्यश्री ज्ञानलक्ष्मी यांच्या व्यक्तिरेखांची झलक पाहायला मिळते. सहाही पात्रांची पार्श्वभूमी आणि आयुष्याची परिस्थिती वेगळी आहे. मात्र, एका टप्प्यावर त्यांच्या वाट्याला आलेले प्रश्न त्यांना स्वतःकडे आणि आपल्या निर्णयांकडे नव्यानं पाहण्यास भाग पाडतात.

‘बंडखोर’मधील बंड : समाजानं आखून दिलेल्या चौकटीत आयुष्य जगण्यापेक्षा स्वतःच्या मनाचा आवाज ऐकण्याचा निर्णय या स्त्रिया घेतात. त्यातून निर्माण होणारा संघर्ष, नात्यांमधील ताणतणाव आणि स्वतःसाठी उभे राहण्याची त्यांची धडपड ट्रेलरमधून ठळकपणे समोर येते. त्यामुळं ‘बंडखोर’मधील बंड हे केवळ आक्रमकतेचे प्रतीक नसून, दीर्घकाळ मनात साचलेल्या वेदना, प्रश्न आणि अस्वस्थतेतून जन्माला आलेली भूमिका असल्याचे जाणवते.
ट्रेलरमधील संवाद आणि प्रसंग कथानकातील भावनिक पदर उलगडतात. या सहा स्त्रियांच्या आयुष्यात नेमके काय घडते, कोणत्या परिस्थिती त्यांना निर्णायक पाऊल उचलण्यास भाग पाडतात आणि स्वतःसाठी घेतलेल्या निर्णयांची त्यांना कोणती किंमत चुकवावी लागते, याची उत्सुकता ट्रेलरनं निर्माण केली आहे. वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखा असूनही त्यांना जोडणारा समान धागा म्हणजे स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढण्याची जिद्द.

सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केल्या भावना : ट्रेलर लाँचप्रसंगी सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या, “बंडखोर’मधील सहाही स्त्रिया अनेक महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरतील. माझ्यासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले या बंडखोरीचे सर्वात मोठे उदाहरण आहेत. समाजाचा विरोध पत्करून त्यांनी महिलांसाठी शिक्षणाची दारे उघडली आणि त्याचा परिणाम आज आपल्या समाजात दिसतो. त्यांचा माझ्यावर मोठा प्रभाव आहे. ‘बंडखोर’च्या ट्रेलरमधून महिलांच्या आयुष्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न समोर येतात. अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याची आणि स्वतःच्या भूमिकेवर ठाम राहण्याची प्रेरणा हा चित्रपट देईल, असा मला विश्वास आहे. महेश मांजरेकर यांनी कायमच वेगळ्या विषयांना हात घातला आहे. संपूर्ण टीमला माझ्या शुभेच्छा.”

bandkhor trailer launch
'बंडखोर’चा ट्रेलर लाँच (ETV Bharat)

सुनील गावस्कर यांनी व्यक्त केल्या भावना : सुनील गावस्कर यांनी आपल्या आयुष्यातील बंडखोर स्त्री म्हणून आपल्या आईचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “‘बंडखोर’चा ट्रेलर पाहिल्यानंतर चित्रपट पाहण्याची उत्सुकता वाढली आहे. माझ्या आयुष्यातील बंडखोर स्त्री म्हणजे माझी आई. माझ्या आयुष्याची जडणघडण करण्यात तिची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिक्षणासोबतच क्रिकेटकडे करिअर म्हणून पाहण्याचा आत्मविश्वास तिनं मला दिला. त्या काळात क्रिकेटकडे सुरक्षित करिअर म्हणून पाहिले जात नव्हते, तरीही माझी आवड लक्षात घेऊन तिनं मला प्रोत्साहन दिलं. माझ्या आयुष्यात माझ्या आईसोबतच माझ्या पत्नीचेही मोठे योगदान आहे. या दोन्ही स्त्रियांच्या पाठिंब्यामुळेच मी आज ज्या ठिकाणी आहे तिथे पोहोचू शकलो.”

bandkhor trailer launch
'बंडखोर’चा ट्रेलर लाँच (ETV Bharat)

महेश मांजरेकर यांनी चित्रपटाबद्दल सांगितलं : दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी ‘बंडखोर’ या संकल्पनेमागील भूमिका स्पष्ट करताना सांगितलं, “बंडखोर हा शब्द आपण बऱ्याचदा चुकीच्या किंवा नकारात्मक अर्थानं वापरतो. पण माझ्यासाठी बंडखोर म्हणजे अन्याय सहन न करता त्याविरोधात उभे राहणारी आणि आपल्या अस्तित्वासाठी लढणारी स्त्री. सुनेत्रा अजित पवार यांनी आयुष्यात आलेल्या परिस्थितींना ज्या धैर्यानं तोंड दिले, त्यातून त्यांची हीच वृत्ती दिसते. त्यामुळं त्यांना ट्रेलर लाँचसाठी आमंत्रित करण्याची इच्छा होती. या चित्रपटाची प्रेरणाही माझ्या मोठ्या मुलीकडून मिळाली. माझ्या आईनं, पत्नीनं आणि मुलींनी माझ्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण केली. विविध स्त्रियांच्या आयुष्यातील संघर्ष जवळून पाहिल्यानंतर ‘बंडखोर’ची कथा आकाराला आली. मला घडवणाऱ्या आणि प्रेरणा देणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला हा चित्रपट समर्पित आहे.”

‘बंडखोर’ चित्रपट कधी होईल रिलीज : संजय शेटये यांच्या विनसन ग्राफिक प्रॉडक्शनची निर्मिती आणि सत्यसाई फिल्म्सची प्रस्तुती असलेल्या या चित्रपटाचे संवाद सिद्धार्थ साळवी आणि इरावती कर्णिक यांनी लिहिले आहेत. सहा वेगवेगळ्या स्त्रिया, त्यांची आयुष्यं, त्यांच्यासमोर उभे ठाकलेले प्रश्न आणि स्वतःसाठी घेतलेले धाडसी निर्णय यांचा वेध घेणारा ‘बंडखोर’ येत्या 24 सप्टेंबरला महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.

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