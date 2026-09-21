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'जेलर 2'मधील 'कांता'च्या भूमिकेतील विद्या बालनचा फर्स्ट लूक' सन पिक्चर्स'नं केलं उघड...

'जेलर 2'मधील 'कांता'च्या भूमिकेतील विद्या बालनचा फर्स्ट लूक 'सन पिक्चर्स'नं समोर आणला आहे.

Jailer 2
'जेलर 2' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 12:19 PM IST

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हैदराबाद :' जेलर 2'च्या प्रदर्शनाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे निर्माते प्रेक्षकांना आश्चर्याचे धक्के मिळत आहे. आता, 'जेलर 2'च्या निर्मात्यांनी रजनीकांतच्या या चित्रपटातील विद्या बालनची एक झलक समोर आणली आहे. यापूर्वी, निर्मात्यांनी एस. जे. सूर्याचा बोधी लूक आणि सूरज वेंजारामूडूचा दिलीप लूक समोर उघड केला होता. आता निर्मात्यांनी विद्याच्या पात्राचा पहिला टीझर प्रदर्शित केला आहे. ती कांता हे एक नवीन आणि रहस्यमय पात्र या चित्रपटामध्ये साकारताना दिसणार आहे. दरम्यान या टीझरद्वारे विद्याचा नवीन व्हिडिओ हा खूप दमदार आहे.

विद्या बालनचं लूक : या व्हिडिओमध्ये विद्या निळ्या रंगाची साडी आणि काळा ब्लाउज घालून, हातात सिगारेट घेऊन पायऱ्या उतरून एका खोलीत जाताना दिसत आहे. तसेच लहानशा झलकवरून असं दिसून येते की, चित्रपटातील कांता हे पात्र खूप दमदार राहण्याची शक्यता आहे. टीझरमधील झलकमध्ये विद्याच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचा घमंड दिसतो. तसेच टीझरमधील अनिरुद्ध रविचंद्रनच्या संगीताना वातावरण अधिकच खुलवताना दिसते.

'जेलर 2'मध्ये विद्या बालन : चित्रपट निर्मात्यांनी अद्याप कथेतील कांताच्या भूमिकेबद्दल खुलासा केलेला नाही. तसेच मीडिया रिपोर्टनुसार विद्या मिथुन चक्रवर्तीच्या सर्वात मोठ्या मुलीची भूमिका साकारणार आहे. मिथुन 'जेलर 2'मध्ये मुख्य खलनायक असून तो रजनीकांतबरोबर स्क्रीन शेअर करणार आहे. विद्याच्या 'जेलर 2'मधील लूकनं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. चित्रपटाचा हा टीझर पाहिल्यानंतर तिचे चाहते, तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. 'जेलर 2'मधील विद्याची दमदार स्टाईल पाहून अनेकांना 'द डर्टी पिक्चर' चित्रपटातील तिच्या रेश्माच्या भूमिकेची आठवण झाली आहे. दरम्यान निर्मात्यांनी व्हिडिओ शेअर करत आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'कोणत्याही भूमिकेत सहजतेनं शिरणारी एक अव्वल दर्जाची चरित्र अभिनेत्री विद्या बालन नेल्सनच्या विलक्षण पण हटके जगात.'

'जेलर'ची कमाई : 2026 मधील सर्वाधिक अपेक्षित तमिळ चित्रपटांपैकी एक असलेल्या 'जेलर 2'च्या प्रमोशनचा भाग म्हणून हे पात्र समोर आणलं जात आहे. 2023मधील सर्वात मोठ्या तमिळ हिट चित्रपटांपैकी एक ठरलेल्या 'जेलर' या चित्रपटानंतर, या सीक्वेलमध्ये रजनीकांत मुथुवेल पांडियनच्या भूमिकेत परत येत आहेत. नेल्सन दिलीपकुमार दिग्दर्शित 'जेलर' हा चित्रपट, मुथुवेल पांडियन या निवृत्त जेलरची कथा सांगतो, ज्याचा मुलगा बेपत्ता झाल्यानंतर त्याचं शांततापूर्ण जीवन विस्कळीत होते. सॅकनिल्कनुसार, चित्रपटानं भारतात 348.55 कोटी नेट आणि जगभरात 604.50 कोटींची एकूण कमाई केली आहे.

'जेलर 2'बद्दल : रम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना आणि ऋत्विक 'जेलर 2'मध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. या सीक्वेलमध्ये एस. जे. सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, सूरज वेंजारामूडू, अण्णा राजन आणि जतीन सरना यांसारख्या सरप्राईज एन्ट्री आहेत. चित्रपटात अनेक कॅमिओ भूमिकाही अपेक्षित आहेत. मोहनलाल, शिव राजकुमार, जॅकी श्रॉफ, विजय सेतुपती आणि हृतिक रोशन हे या प्रोजेक्टशी जोडले गेल्याची माहिती आहे, मात्र निर्मात्यांनी अद्याप सर्व संभाव्य भूमिकांची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही. नेल्सन मंडेला लिखित आणि दिग्दर्शित हा चित्रपट 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

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VIDYA BALANS FIRST LOOK
VIDYA BALANS FIRST LOOK AS KANTHA
जेलर 2
VIDYA BALAN AND JAILER 2

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