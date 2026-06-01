ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांचं वयाच्या 89व्या वर्षी निधन, त्यांच्या 5 सदाबहार गाण्यावर एक नजर टाकूया...
सुमन कल्याणपूर यांचं निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. त्यांनी चित्रपटसृष्टीमध्ये अनेक भाषांमध्ये गाणी गायली आहेत. आज आम्ही त्यांच्या काही विशेष मराठी गाण्याबद्दल सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 1, 2026 at 11:51 AM IST
हैदराबाद : संगीत क्षेत्राला दुसरा धक्का बसला आहे. यापूर्वी आशा भोसले यांचं निधन झालं होतं. आता ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांचं वयाच्या 89व्या वर्षी मुंबईत वृद्धपणात झालेल्या आजारामुळं निधन झाल्याचं बातमी समोर येत आहे. आता सोशल मीडियावर अनेकांनी शोक व्यक्त करून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहेत. 28 जानेवारी 1937 रोजी जन्मलेल्या कल्याणपूर यांनी 1953मध्ये संगीत क्षेत्रातील कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. त्यांनी हिंदी व्यतिरिक्त मराठी, गुजराती, आसामी, कन्नड, राजस्थानी, भोजपुरी, बंगाली, ओडिया आणि पंजाबी अशा अनेक भाषांमधील चित्रपटांसाठी गाणी गाऊन संगीत क्षेत्रात मोलाचं योगदान दिलंय. तसेच त्यांची भक्तीगीते, गझल आणि ठुमऱ्याही लोकप्रिय आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी शास्त्रीय संगीताचं कोणतेही औपचारिक शिक्षणही घेतलं नव्हतं. तरीही, यशवंत देव, केशवराव भोळे, सुधीर फडके, उस्ताद नवरंग आणि अब्दुल रहमान खान गुरूंनीच त्यांना सुगम संगीताचे धडे दिले. तसेच पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांच्या जाण्यामुळं त्यांचे चाहते देखील दु:खात आहेत. आता आम्ही त्यांनी सिनेसृष्टीमध्ये गायलेली 5 लोकप्रिय गाण्याबद्दल तुम्हाला माहिती देणार आहोत. ही गाणी तुम्ही नक्कीच ऐकू शकता.
'सांग कधी कळणार तुला गाणं' : 'सांग कधी कळणार तुला' या प्रसिद्ध मराठी गाण्याला सुमन कल्याणपूर आणि महेंद्र कपूर यांनी गाणलं आहे. या गाण्याचे संगीतकार एन. दत्ता आहे. तसेच या गाण्याचे गीतकार मधुसूदन कालेलकर आहे. हे गाणं 'अपराध' या चित्रपटातील आहे. हे गाणं अत्यंत लोकप्रिय असून यात दिग्गज अभिनेते रमेश देव आणि अभिनेत्री सीमा देव आहेत. हे गाणे 1969मध्ये रिलीज झालं. 'सांग कधी कळणार तुला' गाणं Spotify किंवा YouTube वर ऐकू शकता.
अरे संसार संसार : 'अरे संसार संसार' हे गाणं प्रेरणादायी असून प्रसिद्ध कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांनी रचलं आहे, 1961मध्ये 'मानिनी' चित्रपटासाठी संगीतकार वसंत पवार यांनी संगीतबद्ध केलेल्या या गाण्याला चांगलीच लोकप्रियता मिळाली. या गाण्याला सुमन कल्याणपूर यांनी आपला मधुर आवाज दिला आहे. 'अरे संसार संसार'मध्ये संसाराचे वास्तव आणि त्याचे गोड-आंबट स्वरूप यात साध्या आणि सहज शब्दांत मांडले गेले आहे. हे गाणं जयश्री गडकर आणि चंद्रकांत गोखले यांच्यावर चित्रित केले गेले आहे.
निंबोणीच्या झाडामागे : 'निंबोणीच्या झाडामागे' हे प्रसिद्ध गाणं मराठी अंगाई गीत 'बाळा गाऊ कशी अंगाई' या चित्रपटातील आहे. हे गाणं सुमन कल्याणपूर यांच्या आवाजात असून, याला चित्रपटातील अभिनेत्रीवर किंवा पात्रावर एक लहान बाळाला शांत झोपवण्यासाठी माया दाखवताच्या दृश्यावर चित्रित करण्यात आलंय. या गाण्यात विक्रम गोखले आणि आशा काळे हे कालाकार आहेत. या गाण्याचे गीतकार मधुसूदन कालेलकर असून संगीतकार एन. दत्ता आहे. या गाण्यात बाळाला मायेची ऊब देताना निसर्गातील गाय, चिऊताई आणि जाई-जुईच्या वेली कशा शांत झोपल्या आहेत, याबद्दल सुंदर वर्णन करण्यात आले आहे.
केतकीच्या बनी तिथे नाचला मोर' गाणं : केतकीच्या बनी तिथे नाचला मोर' हे एक प्रसिद्ध मराठी भावगीत आहे. गायिका सुमन कल्याणपूर यांनी हे गाणे गायले आणि गाणं खूप प्रसिद्ध झालं आहे. या गाण्याचे संगीतकार अशोक पत्की असून याचे गीतकार अशोक परांजपे आहे. या गाण्यात निसर्गाचे आणि भक्तीचे वर्णन करण्यात आले आहेत, त्यामुळं यामध्ये कोणीही विशिष्ट कलाकार किंवा व्यक्ती नसून हे गाणं ऐकण्यासाठी खूप मधुर आहे.
'नकळत सारे घडले'गाणं : 'नकळत सारे घडले' हे लोकप्रिय सुमन कल्याणपूर यांनी गायलेले एक प्रसिद्ध मराठी भावगीत आहे. यामध्ये कोणाही विशिष्ट कलाकार नाही, कारण हे एक नॉन-फिल्मी (स्वतंत्र) गाणं आहे. या गाण्याचे गीतकार रमेश अणावकर असून याचे संगीतकार दशरथ पुजारी आहे. गायिका सुमन कल्याणपूर यांच्या आवाजातील हे सदाबहार भावगीत आहे.
हेही वाचा :