ETV Bharat / entertainment

‘श्री बाबा नीब करोरी महाराज’मध्ये सुबोध भावे साकारताहेत प्रमुख भूमिका, टीझर झाला प्रदर्शित!

‘श्री बाबा नीब करोरी महाराज’ चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत सुबोध भावे दिसणार आहे. आता या चित्रपटाचा टीझर रिलीज करण्यात आला आहे.

Shree Baba Neem Karoli Maharaj
‘श्री बाबा नीब करोरी महाराज’ (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 8, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : सुबोध भावे आणि बायोपिक्स यांचे एक वेगळेच पण सुंदर नाते आहे. ऐतिहासिक आणि चरित्रपटांमध्ये भूमिका साकारण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. त्यांनी अनेक बायोपिक्समधील भूमिका आपल्या सशक्त अभिनयानं सजविल्या आहेत. ‘बालगंधर्व’मध्ये त्यांनी साकारलेला पं. बालगंधर्व यांचा अभिनय विशेष गाजला, तर ‘लोकमान्य: एक युगपुरुष’मध्ये लोकमान्य टिळकांची भूमिका त्यांनी प्रभावीपणे उभी केली. त्यांच्या अभिनयात त्या त्या व्यक्तिमत्त्वाचा सखोल अभ्यास आणि भावनिक गुंतवणूक दिसून येते. चरित्रपटांद्वारे महान व्यक्तींचे जीवन पडद्यावर जिवंत करण्याचे मोठे श्रेय सुबोध भावे यांना जाते. त्यामुळेच ते बायोपिक चित्रपटांसाठी दिग्दर्शकांची पहिली पसंती ठरतात. आता ते 'श्री बाबा नीब करोरी महाराज’ या नवीन चरित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारत आहेत.

‘श्री बाबा नीब करोरी महाराज’चा टीझर रिलीज : नुकताच या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला असून, त्यातून या पूजनीय संतांच्या दिव्य जीवनाचा आणि त्यांच्या आध्यात्मिक प्रवासाचा प्रभावी परिचय प्रेक्षकांना मिळतो. या टीझरमुळं सोशल मीडियावर मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. शरद सिंग ठाकूर दिग्दर्शित या चित्रपटात भावनिक आणि आध्यात्मिक अशा समृद्ध सिनेमॅटिक अनुभवाची हमी दिली जात आहे. भक्तीभाव, अध्यात्म आणि प्रभावी कथनशैली यांचा सुंदर संगम टीझरमध्ये पाहायला मिळतो, तसेच सुबोध भावे यांनी या दैवी व्यक्तिमत्त्वात केलेले रूपांतर विशेष लक्षवेधी ठरते.

‘श्री बाबा नीब करोरी महाराज’ चित्रपटाची स्टार कास्ट : या चित्रपटात हितेन तेजवानी, समीक्षा भटनागर, अनिरुद्ध दवे, हेमंत पांडे, राजेश शर्मा, मिलिंद गुणाजी, स्मिता तांबे, गौरीशंकर, आरती नागपाल, गरिमा अग्रवाल यांच्यासह मोहित गुप्ता, वर्षा माणिकचंद आणि हरदीप कौर महत्त्वाच्या भूमिकांत झळकणार आहेत. चित्रपटाचे छायाचित्रण कार्तिक मल्लूर यांनी केलं आहे. बलराम गर्ग, बलवीर सिंग, शरद सिंग ठाकूर, खडग सिंग गौर आणि नीलम सिंग यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली असून, अनीशा फिल्म्स इंटरनॅशनल प्रस्तुत या चित्रपटाला पीसी ज्वेलर, बीएसआर फिल्म प्रॉडक्शन्स आणि अ‍ॅडव्हान्स टेक्नॉलॉजी यांचे सहकार्य लाभले आहे. ‘फर्स्ट फिल्म स्टुडिओज एलएलपी’कडून संपूर्ण भारतात वितरण करण्यात येणार आहे. टीझरमधून बाबा नीब करोरी महाराज यांच्या चमत्कार, शिकवण आणि त्यांच्या शाश्वत प्रभावाचे दृश्यरूप साकारले असून, हा चित्रपट सर्व पिढ्यांतील प्रेक्षकांना भावेल, असा विश्वास निर्माते व्यक्त करतात. प्रभावी कथा, दमदार अभिनय आणि आध्यात्मिक गूढता यांचा संगम असलेला ‘श्री बाबा नीब करोरी महाराज’ हा चित्रपट प्रेक्षकांना भावेल अशी अपेक्षा दिग्दर्शकानं व्यक्त केली आहे.

सुबोध भावे मुख्य भूमिकेत असलेला बहुप्रतिक्षित बायोपिक 'श्री बाबा नीब करोरी महाराज’ येत्या 24 एप्रिल 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

TAGGED:

SHREE BABA NEEM KAROLI MAHARAJ
SUBODH BHAVE
SUBODH BHAVE UPCOMING MOVIE
श्री बाबा नीब करोरी महाराज
SBNKM TEASER OUT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.