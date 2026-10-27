‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाईल्स’मध्ये प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार सुबोध भावे यांचा राजकीय नेत्याच्या भूमिकेतील करारी अंदाज!
‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाईल्स’मध्ये सुबोध भावे राजकीय नेत्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे. हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांना भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 12:28 PM IST
हैदराबाद : जगभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘एपस्टीन फाईल्स’नं राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडवली. या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे, प्रभावशाली व्यक्तींची नावे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक चर्चांना तोंड फुटले. सत्तेच्या वर्तुळातील व्यक्ती, प्रतिष्ठित चेहरे आणि प्रभावशाली घटक यांच्याभोवती निर्माण झालेल्या वादामुळं या प्रकरणानं जागतिक स्तरावर लक्ष वेधून घेतलंय. याच नावानं प्रेरित ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाईल्स’ हा आगामी मराठी चित्रपट आता प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असून, त्याच्या विषयाबरोबरच कलाकारांच्या व्यक्तिरेखांबद्दलही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या चित्रपटातील सुबोध भावे यांच्या राजकीय नेत्याच्या भूमिकेतील पहिल्या लूकनं सध्या लक्ष वेधून घेतलं आहे.
सुबोध भावे दिसणार राजकीय नेत्याच्या भूमिकेत : राजकारण, गुन्हेगारी आणि सत्तेच्या गैरवापराभोवती फिरणाऱ्या या चित्रपटातून व्यवस्थेच्या पडद्यामागे घडणाऱ्या घटनांचा वेध घेण्यात येणार आहे. प्रभावशाली व्यक्तींचे हितसंबंध, सत्य दडपण्याचे प्रयत्न, गुन्हेगारीचे गुंतागुंतीचे जाळे आणि न्याय मिळवण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष या विषयांची थरारक गुंफण चित्रपटात पाहायला मिळणार असल्याचे संकेत मिळतात. भोंदूबाबाचा पर्दाफाश करणाऱ्या या कथानकात तपास यंत्रणा आणि सत्तेच्या जोरावर प्रश्नांना बगल देणाऱ्या प्रवृत्ती यांच्यातील संघर्ष महत्त्वाचा ठरणार आहे. चित्रपटाचा ताजा फर्स्ट लूक पाहता सुबोध भावे एका प्रभावशाली राजकीय नेत्याच्या भूमिकेत दिसत आहेत. पांढरा कुर्ता, त्यावर काळ्या रंगाचे बंद गळ्याचे जॅकेट आणि चेहऱ्यावर दिसणारा गंभीर, ठाम भाव यांमुळं त्यांच्या व्यक्तिरेखेला एक वेगळीच धार प्राप्त झाली आहे. त्यांच्या देहबोलीतून राजकीय अनुभव, अधिकार आणि निर्णयक्षमतेची झलक जाणवते. ‘मंत्री असो की आमदार असो... जो कोणी दोषी असेल, त्याला कायद्याच्या चौकटीत यायलाच लागेल. त्याची गय केली जाणार नाही...’ हा त्यांचा संवाद चित्रपटातील संघर्षाची तीव्रता अधोरेखित करतो. कायद्यापुढे कोणालाही झुकावेच लागेल, असा ठाम संदेश या संवादातून मिळतो.
आनंदी पिक्चर्स अमरावती आणि सचिन रोडे पाटील प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती मातोश्री एन्टरटेन्मेंट वर्ल्डच्या बॅनरखाली देवेंद्र भट, सूर्यकांत भुंडे आणि प्रशांत कदमपुरे यांनी केली आहे. दिग्दर्शक स्वरूप सावंत यांनी सामाजिक वास्तव, राजकीय गुंतागुंत आणि रहस्य यांचा मिलाफ साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. संजय नवगिरे यांनी कथा, पटकथा आणि संवादलेखनाची जबाबदारी सांभाळली असून, सागरकुमार एस. जैन यांची ही संकल्पना आहे. चित्रपटाच्या फर्स्ट लूकमधील दृश्यरचनाही लक्षवेधी आहे. तपासाशी संबंधित फलक, घटनास्थळाभोवतीचे पोलिसांचे पिवळे पट्टे, पत्रकारांचे प्रश्न, कॅमेऱ्यांचे झगमगते प्रकाशझोत आणि विविध पात्रांच्या चेहऱ्यांवरील तणाव या सगळ्यांमुळं कथानकातील गूढतेची जाणीव होते. सुबोध भावे यांची व्यक्तिरेखा या राजकीय संघर्षात नेमकी कोणती भूमिका बजावते, तिचे इतर पात्रांशी संबंध काय आहेत आणि कथानकात कोणती रहस्ये उलगडणार आहेत, याबाबत प्रेक्षकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
‘एपस्टीन फाईल्स’ चित्रपटाबद्दल : सुबोध भावे यांच्यासोबत दीपाली सय्यद, उदय टिकेकर आणि अक्षय टंकसाळे हे कलाकारही महत्त्वपूर्ण भूमिकांत दिसणार आहेत. राजकारण, समाजकारण आणि गुन्हेगारी यांच्यातील परस्परसंबंध विविध व्यक्तिरेखांच्या माध्यमातून उलगडण्याचा प्रयत्न या चित्रपटात करण्यात आला आहे. चित्रपटाच्या तांत्रिक बाजूही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. छायाचित्रणाची धुरा आकाश काकडे यांनी सांभाळली असून, कथानकातील तणावपूर्ण प्रसंग आणि राजकीय वातावरण प्रभावीपणे पडद्यावर साकारण्याचा प्रयत्न त्यांच्या कॅमेऱ्यातून करण्यात आला आहे. कलादिग्दर्शन अक्षय आंबेकर यांचे असून, व्यक्तिरेखांच्या स्वभावानुरूप वेशभूषेची जबाबदारी अपेक्षा गांधी सोनी यांनी पार पाडली आहे. निर्मिती प्रक्रियेचा समन्वय प्रॉडक्शन कंट्रोलर नेहा घोडके यांनी साधला आहे. प्रॉडक्शन हेड सचिन घनवट, लाइन प्रोड्युसर यश सणस आणि प्रॉडक्शन मॅनेजर विजय म्हस्के यांनीही चित्रपटाच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
जागतिक स्तरावर चर्चेत आलेल्या एका प्रकरणाच्या नावाशी साधर्म्य असलेले शीर्षक, राजकीय सत्तासंघर्षाची पार्श्वभूमी आणि सुबोध भावे यांचा प्रभावी लूक यांमुळे ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाईल्स’बद्दलची उत्सुकता वाढली असून येत्या 20 नोव्हेंबर 2026 रोजी हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.