प्रभासची मुख्य भूमिका असलेल्या 'फौजी' चित्रपटात सुबोध भावे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या भूमिकेत झळकणार
प्रभास अभिनीत 'फौजी' चित्रपटात मराठी कलाकार सुबोध भावे नेताजी सुभाषचंद्र बोसच्या भूमिकेत दिसणार आहे. आता एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 3:39 PM IST
हैदराबाद : प्रभासनं 23 ऑक्टोबर रोजी आपला 47वा वाढदिवस साजरा केला. 'रेबेल स्टार'च्या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाच्या वाढदिवसानिमित्त निर्मात्यांनी 'फौजी'चा टीझर प्रदर्शित केला. 'फौजी'च्या टीझरनं प्रभासच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली आहे. या टीझरमध्ये प्रभास हा भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर एका निर्भय बंडखोर सैनिकाच्या भूमिकेत दिसत आहे. सुपरस्टार त्याच्या पुढील 'फौजी' या ऐतिहासिक भव्य चित्रपटात एका उग्र, गंभीर आणि पूर्णपणे वेगळ्या अवतारात दिसणार आहे. दरम्यान या चित्रपटामध्ये मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सुबोध भावे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची भूमिका साकारणार आहेत.
सुबोध भावे दिसणार नेताजी सुभाषचंद्र बोसच्या भूमिकेत : आता या ऐतिहासिक चित्रपटाबाबत त्याच्या चाहत्यांचा देखील उत्साह वाढला आहे. यापूर्वी सुबोध भावेनं 'बालगंधर्व', 'डॉ. काशिनाथ घाणेकर', 'लोकमान्य: एक युगपुरुष'—ऐतिहासिक थोर व्यक्तींच्या भूमिका साकारल्या आहेत. सुबोध भावे एखाद्या बहुरूपी कलाकाराप्रमाणे एक आहे. आता तो नेताजींची भूमिका साकारणार आहे, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. सध्या सोशल मीडियावर सुबोध भावे यांच्या नवीन भूमिकेबद्दल चर्चा होताना दिसत आहेत.
'फौजी' चित्रपटाबद्दल : तसेच 'फौजी'च्या दमदार टीझरनं सध्या इंटरनेटवर आणि चाहत्यांमध्ये खळबळ उडवून दिली आहे. 'फौजी' हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये 19 मार्च 2027 रोजी होणार आहे. हनु राघवपुडी दिग्दर्शित 'फौजी' हा चित्रपट मैत्री मुव्ही मेकर्स निर्मित असून टी-सीरीज फिल्म्स प्रस्तुत करत आहे. या चित्रपटाची निर्मिती नवीन येरनेनी, वाय. रवी शंकर आणि भूषण कुमार यांनी केली आहे. दरम्यान चित्रपटाचा टीझर हा बर्लिनमधून सुरू होतो, जिथे भारतातील ब्रिटिश अत्याचारांविषयी ॲडॉल्फ हिटलर आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यातील एक तणावपूर्ण ऐतिहासिक संभाषण दाखवले आहे. टीझर पुढे सरकल्यावर, तो एका एकट्या बंडखोर योद्ध्याची ओळख करून देतो, जो ब्रिटिश साम्राज्याच्या मनात दहशत निर्माण करतो. या चित्रपटाचा टीझर खूप दमदार आहे. याशिवाय सुबोध भावेची भूमिका देखील टीझरमध्ये खूप प्रभावी दिसत आहे.