दिग्दर्शक सुभाष घई यांनी 'ताल 2'बद्दल केलं विधान, वाचा सविस्तर...

चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक सुभाष घई यांनी 'ताल' चित्रपटाबद्दल काही गोष्टी उघड केल्या आहेत. त्यांनी 'ताल 2'बद्दलही भाष्य केलंय.

Published : April 23, 2026 at 10:24 AM IST

हैदराबाद : ज्येष्ठ आणि दिग्गज चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक सुभाष घई यांनी त्यांच्या अत्यंत गाजलेल्या प्रतिष्ठित चित्रपटांपैकी एक असलेल्या 'ताल'च्या आठवणींना उजाळा दिला. अनेक वर्षांपूर्वी हा चित्रपट बनवताना त्यांनी खूप मोठा धाडस करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या निर्णयाबद्दल त्यांनी काही गोष्टी उघड केल्या आहेत. 'ताल' या चित्रपटामध्ये अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय बच्चन आणि अनिल कपूर यांनी मुख्य भूमिकेत केलं. तसेच यावेळी त्यांनी त्या काळातील बॉलिवूड चित्रपटांच्या नेहमीच्या 'यशाच्या सूत्रांपेक्षा' पूर्णपणे काहीतरी वेगळे केलं.

'ताल' चित्रपटाला मिळालं प्रचंड प्रेम : त्यांनी सांगितलं की, "चित्रपटामध्ये 'ताल'ची कथा – असा एक चित्रपट जो बनवण्याचे धाडस मी केले होते, ज्यात कोणताही खलनायक नाही. कोणताही लैंगिक संदर्भ नाही. कोणतीही हिंसा नाही." ही कथा आजही 'Gen Z' आणि 'Alpha' पिढीला आवडते का? या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिलं, "हा चित्रपट मुख्य प्रवाहातील सिनेमांपेक्षा वेगळा ठरला. या चित्रपटानं लैंगिकता, हिंसाचार किंवा खलनायक यांसारख्या घटकांवर अवलंबून न राहताही, 'Gen Z' आणि 'Gen Alpha या पिढ्यांकडून आजही याला प्रचंड प्रेम मिळवलं आहे." आपण आज 'ताल 2' बनवू शकतो का? हाच प्रश्न सध्या त्याच्या मनात घोळत असतो, असंही त्यांनी सांगितले.

स्टार्सच्या चित्रपटातील भूमिका : दरम्यान ताल या चित्रपटात अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय बच्चन आणि अनिल कपूर यांनी जबरदस्त अभिनय केला. त्यांचं प्रेक्षकांनी खूप कौतुक केलं होतं. 'ताल' या चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर, हा चित्रपट 1999 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्याचं दिग्दर्शन सुभाष घई यांनी केलं होतं. या चित्रपटातील गाणी देखील विशेष गाजली होती. चित्रपटामध्ये ऐश्वर्यानं मानसी नावाच्या साध्या-भोळ्या आणि गावात राहणाऱ्या मुलीची भूमिका केली होती. तिला मानव या एका श्रीमंत व्यापारी कुटुंबातील तरुणाशी प्रेम होते. या चित्रपटाची कहाणी प्रेमकथेवर आधारित आहे. सामाजिक स्तरातील तफावत, महत्त्वाकांक्षा आणि गैरसमजमुळं त्यांच्या नात्याची कसोटी चित्रपटामध्ये दाखविण्यात आली आहे.

'ताल' चित्रपटातील गाणी : या चित्रपटामध्ये अनिल कपूरनं, विक्रांत कपूर ही भूमिका साकारली होती. विक्रांत हा एक यशस्वी संगीत निर्माता असतो. त्याला मानसीमध्ये प्रचंड संगीच शिकण्याची क्षमता दिसून येते. ते दोघेही एकत्र काम करत असताना विक्रांत हा मानसीच्या प्रेमात पडतो. दरम्यान 'ताल'चे संगीत ए.आर.रहमान यांनी दिलंय. या चित्रपटाचं संगीत एक प्रमुख आकर्षण ठरले. 'ताल से ताल मिला', 'इश्क बिना', 'रमता जोगी' आणि 'कहीं आग लगे लग जाए' यांसारखी गाणी तीन दशके उलटूनही आजही प्रचंड लोकप्रिय आहेत.

'बॅकग्राउंड डान्सर' म्हणून शाहिद कपूरनं केलं काम : याशिवाय या चित्रपटातील 'कहीं आग लगे लग जाए' या गाण्यात 'बॅकग्राउंड डान्सर' म्हणून अभिनेता शाहिद कपूरनं काम केलंय. या चित्रपटात तो ऐश्वर्या रायच्या मागे नृत्य करताना दिसला होता. तसेच सुभाष घई यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर, त्यांनी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीला खूप अविस्मरणीय चित्रपट दिली आहेत. 'परदेस', 'राम लखन', 'हिरो','कर्ज' , 'सौदागर' आणि इतर अनेक चित्रपटांचा यामध्ये समावेश आहे.

