निर्माते सुभाष घई यांनी रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचं केलं कौतुक...

निर्माते सुभाष घई यांनी रितेश देशमुख अभिनीत 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचे कौतुक केले आहे. त्यांनी एक सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 1:04 PM IST
हैदराबाद : चित्रपट निर्माते सुभाष घई यांनी रितेश देशमुखच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेल्या 'राजा शिवाजी' या चित्रपटाचे भरभरून कौतुक केलंय. सुभाष घई यांनी सोशल मीडियावर या चित्रपटातील एक पोस्टर शेअर करत लिहिलं, 'कल्पना करा, जर ट्रेलर इतका जबरदस्त असेल - तर चित्रपट कसा असेल? चित्रपटगृहांमध्ये अनुभवता येणारा तो एक जादुई अनुभव असेल... हाच तो आहे 'राजा शिवाजी'. लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेता रितेश देशमुख यानं केलं आणि जिओसाठी ज्योती देशपांडे यांनी निर्मित केलेला हा चित्रपट आहे. अत्यंत तळमळीनं आणि राष्ट्रभक्तीच्या ऊर्जेनं परिपूर्ण, असा हा चित्रपट मला स्पष्टपणे दिसून येत आहे.' त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं,'संजय दत्त, अभिषेक बच्चन यांसारख्या ताऱ्यांनी आणि संपूर्ण चित्रपटसृष्टीनं मनापासून पाठिंबा दिला आहे, जेणेकरून हा चित्रपट एक उत्कृष्ट कलाकृती ठरेल. हा चित्रपट लवकरच पाहण्यासाठी मी उत्सुक आहे. माझे आशीर्वाद सदैव तुमच्या पाठीशी आहेत.'
'राजा शिवाजी' चित्रपटाची स्टारकास्ट : 'राजा शिवाजी' चित्रपट मराठा साम्राज्याचे संस्थापक असलेल्या शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित आहे. या चित्रपटात रितेश देशमुख मुख्य भूमिकेत असून त्याच्याबरोबर संजय दत्त, महेश मांजरेकर, अभिषेक बच्चन, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते आणि जेनेलिया देशमुख यांसारख्या दिग्गज कलाकारांचा समावेश आहे. या चित्रपटाच्या रिलीजची अनेकजण वाट पाहात आहेत. हा चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांचा असा असाधारण वारसा जिवंत करतो, जो यापूर्वी मराठी चित्रपटसृष्टीत क्वचितच पाहायला मिळाला होता.
'राजा शिवाजी' कधी होईल रिलीज : छत्रपती शिवाजी महाराज हे पश्चिम भारतातील मराठा साम्राज्याचे संस्थापक असून त्यांनी दख्खनच्या सल्तनतींना आणि मुघल साम्राज्याला आव्हान दिले होते. त्यांनी एका स्वतंत्र राज्याची स्थापना केली. 1663मध्ये शिवाजी महाराजांनी पुण्यावर यशस्वी छापा टाकला. या मोहिमेत त्यांनी मुघल सरदार शाहिस्तेखान याला लक्ष्य केले, ज्यामुळं त्या प्रदेशातील मुघलांची पकड कमकुवत झाली. 1664मध्ये, शिवाजी महाराजांनी मुघलांचे एक प्रमुख बंदर शहर असलेल्या सुरतवर पहिली स्वारी केली, ज्यामुळं मुघल साम्राज्याचा व्यापार विस्कळीत झाला. जिओ स्टुडिओज प्रस्तुत, 'मुंबई फिल्म कंपनी'ची निर्मिती असलेला आणि ज्योती देशपांडे आणि जेनेलिया देशमुख यांनी निर्मित केलेला 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट 1 मे 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये मराठी, हिंदी आणि तेलुगू भाषांमध्ये रिलीज होणार आहे.
