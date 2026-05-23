ETV Bharat / entertainment

कन्नड सुपरहिट 'सु फ्रॉम सो'चा मराठी रिमेक, ट्रेलर प्रदर्शित...

'सु फ्रॉम सो' या कन्नड चित्रपटाचा रिमेक हा मराठी भाषेत तयार करण्यात येत आहे. या चित्रपटाचं नाव 'तुंबाडची मंजुळा' आहे.

Su from so and Tumbadchi Manjula
'सु फ्रॉम सो' आणि 'तुंबाडची मंजुळा' (पोस्टर्स)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 23, 2026 at 12:35 PM IST

|

Updated : May 23, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 'सु फ्रॉम सो' हा एक कन्नड चित्रपट आहे, जो खूप कमी बजेटमध्ये बनवला गेला आणि त्यानं बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई केली होती. एक 'कंटेंट फिल्म' म्हणून अपेक्षेपेक्षाही अधिक आणि अभूतपूर्व यश मिळवून कन्नड चित्रपटसृष्टीची प्रतिष्ठा वाढवणाऱ्या या 'सु फ्रॉम सो'ची आता एका वेगळ्या भाषेत निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रतिभावान अभिनेता राज बी. शेट्टी यांच्या या चित्रपटाचा आता मराठीमध्ये रिमेक करण्यात आला असून, त्याचा ट्रेलरही प्रदर्शित करण्यात आला आहे. हा चित्रपट मराठीमध्ये 'तुंबाडची मंजुळा' या शीर्षकाखाली बनवला जात आहे. हा चित्रपट पुढील महिन्यात 5 जून रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे. कमी बजेटमध्ये बनूनही बॉक्स ऑफिसवर 100 कोटी रुपयांच्या क्लबमध्ये स्थान मिळवलेल्या 'सु फ्रॉम सो' या चित्रपटाचं फक्त कन्नडमध्येच नव्हे, तर इतर भाषांमध्येही कौतुक झालंय. या चित्रपटाच्या यशानंतर, दिग्दर्शक जे.पी. तुमिनाड यांनी माहिती दिली होती की, आमच्या चित्रपटाचे इतर भाषांमधील रिमेक हक्क विकले गेले आहेत. त्यानुसारच, आता या चित्रपटाचा मराठीमध्ये रिमेक करण्यात आला असून तो 'तुंबाडची मंजुळा' या नावानं प्रेक्षकांसमोर सादर केला जाईल. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर 'झी म्युझिक मराठी'च्या युट्यूब चॅनेलवर प्रदर्शित करण्यात आला.

'सु फ्रॉम सो'चा मराठी रिमेक : या मराठी चित्रपटात सई ताम्हणकर, उषा नाडकर्णी, मकरंद अनासपुरे, अंशुमन विचारे आणि अनेक कलाकार दिसणार आहेत. विविध कोरगावकर यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट 5 जून रोजी प्रेक्षकांना आता पाहायला मिळेल. हा चित्रपट पाहण्यासाठी मराठी प्रेक्षक अत्यंत उत्सुक आहेत. कन्नड चित्रपटसृष्टीतील अष्टपैलू कलाकार राज बी. शेट्टी यांच्या कारकिर्दीचा आलेख पाहिला, तर असे लक्षात येते की, प्रत्येक चित्रपटागणिक ते यशाच्या एका नव्या शिखरावर पोहोचत आहेत. चित्रपटाचा नायक हा उंचपुरा आणि सुदृढ शरीरयष्टीचाच असावा, अशी मते व्यक्त केली जात असलेल्या काळातही, केवळ उत्तम आशय (कंटेंट) असलेल्या चित्रपटांनाही यश मिळू शकते, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. या प्रवासात, त्यांनी अलीकडेच 'ओन्दु मोटेया कथे', 'गरुड गमन वृषभ वाहन' आणि' टोबी' यांसारखे उत्कृष्ट चित्रपट प्रेक्षकांसमोर आणले आहेत. 'पॅन-इंडिया' स्तरावर एक मागणी असलेला अभिनेता दिग्दर्शक आणि निर्माता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज बी. शेट्टी यांनी निर्मिती केलेला हा यशस्वी चित्रपट आता मराठीमध्येही प्रदर्शित झाल्यानं अनेकजण खुश आहेत. दरम्यान 25 जुलै 2025 रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'चित्रपाल' चित्रपटाला प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून मुख्यतः सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता.

'सु फ्रॉम सो'ची कमाई : तसेच सॅकनिल्कच्या आकड्यांनुसार सांगायचं झालं तर 'सु फ्रॉम सो' या चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर 122 कोटींहून अधिक कमाई केली होती. जागतिक बॉक्स ऑफिसवर 100 कोटींहून अधिक कमाई करणाऱ्या कन्नड चित्रपटांच्या यादीत या चित्रपटाचाही समावेश करण्यात आला आहे. जे.पी. तुमिनाड यांनी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन आणि अभिनय अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. 'लाइटर बुद्ध फिल्म्स' या बॅनरखाली राज बी. शेट्टी, शशीधर शेट्टी बरोडा आणि रवी राय कलसा यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटात शनील गौतम, संध्या अरकेरे, प्रकाश तुमिनाड, दीपक राय पानाजे, मिम रामदास आणि अनेक कलाकारांनी अभिनय केला आहे. राज बी. शेट्टी यांनी चित्रपटाची निर्मिती करण्यासोबतच, यात एका महत्त्वपूर्ण पाहुण्या कलाकाराची गेस्टची भूमिकाही साकारली आहे.

हेही वाचा :

  1. गावभर पसरलेल्या भुताच्या चर्चेची भन्नाट कहाणी उलगडणार ‘तुंबाडची मंजुळा’मधील 'झाडानं धरलंय भूत’ गाण्यातून!
  2. ‘तुंबाडची मंजुळा’मधील ‘असं वेगळं गाव’ गाणं प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...
Last Updated : May 23, 2026 at 1:21 PM IST

TAGGED:

TUMBADCHI MANJULA TRAILER
SU FROM SO MOVIE
KANNADA MOVIE
MARATHI MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.