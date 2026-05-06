मराठी मनोरंजनक्षेत्रात 'स्टेज मराठी' करणार नवीन अध्याय सुरु!
मराठी मनोरंजनक्षेत्रात 'स्टेज मराठी' आता दर्जेदार मराठी कंटेंट घेऊन येणार आहे. मनोरंजनाच्या विश्वात नवा अध्याय ते सुरू करत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 12:54 PM IST
मुंबई : मराठी ओटीटी सीरीज आणि चित्रपटांबाबत अनेकदा दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याची भावना व्यक्त होते. मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर हिंदी किंवा इतर भाषांच्या कंटेंटला जास्त प्राधान्य दिले जाते, तर मराठी कलाकृतींना मर्यादित प्रसिद्धी मिळते. बजेट, मार्केटिंग आणि रिलीजच्या संधींमध्येही असमानता दिसून येते. त्यामुळं दर्जेदार मराठी कंटेंट असूनही तो व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे येतात. हा अडथळा दूर करण्यासाठी भारतातील आघाडीच्या प्रादेशिक ओटीटी प्लॅटफॉर्म ‘स्टेज’नं आता मराठी भाषेत भव्य एंट्री करत मनोरंजनाच्या विश्वात नवा अध्याय सुरू केला आहे. यामुळं मराठी चित्रपट आणि वेब सीरिजसाठी डिजिटल माध्यमावर अधिक व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.
‘स्टेज’चे आगमन : भारतीय सिनेसृष्टीला दादासाहेब फाळके यांच्या सारख्या मराठी माणसाचा वारसा लाभलेला असला तरी त्यांच्याच मराठी भाषेला मात्र खास व्यासपीठ उपलब्ध नाही ही खंत आहे. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मराठी चित्रपटांनी आपली छाप निर्माण केली आहे. मात्र डिजिटल युगातही दर्जेदार मराठी कंटेंटची कमतरता जाणवत होती. अशा परिस्थितीत ‘स्टेज’चे आगमन मराठी प्रेक्षकांसाठी एक मोठी संधी ठरत आहे.
प्रवीण सिंघल करणार मराठीमध्ये पदार्पण : 2019 साली सुरू झालेल्या ‘स्टेज’नं हरयाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आणि गुजराती भाषांमध्ये यशस्वी वाटचाल केली आहे. आता मराठी भाषिक प्रेक्षकांसाठी त्यांच्या मातृभाषेत, त्यांच्या संस्कृतीशी जोडलेले दर्जेदार आणि कुटुंबवत्सल मनोरंजन देण्याचा संकल्प त्यांनी केला आहे. प्रवीण सिंघल यांनी मराठीमध्ये पदार्पणाबद्दल आनंद व्यक्त करत सांगितलं की, "भारतात विविध बोलीभाषांची समृद्ध परंपरा आहे आणि लोकांना त्यांच्या मातीतल्या भाषेत कथा अनुभवायला आवडतात. याच भावनेतून ‘स्टेज’ची निर्मिती झाली असून, मराठी मनोरंजन क्षेत्राला नव्या उंचीवर नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे." राजेश पाठक यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्रात शेकडो बोलीभाषा आणि समृद्ध लोकसंस्कृती आहे. मात्र या विविधतेला पुरेसे व्यासपीठ मिळत नाही. ‘स्टेज मराठी’ या माध्यमातून या सर्व कलांना आणि कलाकारांना नवे व्यासपीठ मिळणार आहे. तसेच प्रेक्षक आणि कलाकार यांच्यातील दरी कमी करण्याचे कामही हे प्लॅटफॉर्म करणार आहे."
मराठी प्रकल्पांची घोषणा : अंधेरी येथील वेदा कुंभा थिएटरमध्ये ‘स्टेज मराठी’ची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. या कार्यक्रमाला सह-संस्थापक प्रवीण सिंघल, मराठी कंटेंट प्रमुख राजेश पाठक यांच्यासह अनेक मान्यवर कलाकार, दिग्दर्शक आणि तंत्रज्ञ उपस्थित होते. अनंत महादेवन, चिन्मय मांडलेकर, क्षितिज दाते, श्रेया बुगडे, उर्मिला जगताप, पुष्कर जोग, निशा परुळेकर यांसारख्या कलाकारांनी या सोहळ्याला हजेरी लावली. यावेळी ‘स्टेज’वरील आगामी मराठी प्रकल्पांचीही घोषणा करण्यात आली. ‘स्टेज मराठी’वर ‘इलू इलू 1998’, ‘सखे गं साजणी’, ‘डेटिंग सेटिंग’, ‘प्लस मायनस’, ‘प्रेमाचा तमाशा’, ‘पहिलं प्रेम’ आणि ‘माझी वाली लव्हस्टोरी’ यांसारख्या कलाकृती प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहेत. ‘डेटिंग सेटिंग’ या वेब सीरिजमध्ये क्षितिज दाते आणि श्रेया बुगडे प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून, ‘इलू इलू 1998’, आणि ‘सखे गं साजणी’ या चित्रपटांच्या झलकांनीही उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले.