महेश बाबू स्टारर 'वाराणसी' चित्रपटात राम आणि कुंभकर्ण यांच्यातील 30 मिनिटांचे असणार युद्धदृश्य...
एस.एस. राजामौली यांच्या 'वाराणसी' चित्रपटात राम आणि कुंभकर्णाचं युद्ध दाखविण्यात येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 6, 2026 at 2:33 PM IST
हैदराबाद : एस.एस. राजामौली यांच्या बहुप्रतीक्षित आगामी चित्रपट 'वाराणसी'मध्ये रामायणातील प्रभू राम आणि कुंभकर्ण यांच्यात युद्धाचे दृश्य असणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राजामौली यांचे लेखक वडील, विजयेंद्र प्रसाद यांनी याला दुजोरा दिला आहे. असं म्हटलं जात आहे की, चित्रपटातील हे दृश्य प्रेक्षकांना एक अद्भुत सिनेमॅटिक अनुभव देईल. चित्रपटातील हे युद्धाचे दृश्य 30 मिनिटांचे असेल. या चित्रपटामध्ये पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभकर्णाची भूमिका साकारणार की नाही, हे अद्याप निश्चित झालेलं नाही. अलीकडेच एका कार्यक्रमात, राजामौली यांचे वडील, लेखक विजयेंद्र प्रसाद यांना, त्यांनी सूचित केलेल्या 30 मिनिटांच्या दृश्याबद्दल विचारण्यात आले. हे दृश्य पौराणिक आहे की राजकीय, असे विचारले असता, त्यांनी सांगितलं की, "हे राम आणि कुंभकर्ण यांच्यातील युद्ध आहे. तुम्ही ते ट्रेलरमध्ये पाहिले असेलच, नाही का? तुम्ही राम आणि कुंभकर्ण यांना पाहिले. तुम्ही भगवान हनुमानाची शेपटी आणि त्यावरचा रथ पाहिला. मी त्याचबद्दल बोलत आहे... एक मंत्रमुग्ध करणारे दृश्य."
महेशमध्ये कृष्णाचं आकर्षण आणि रामाची शांती : चित्रपट टाईम झोनवर आधारित असेल का आणि ही कल्पना कोणाची होती, असे विचारले असता, ते म्हणाले, "आपण आता याबद्दल अधिक बोलू नये." एस.एस. राजामौली यांनी महेश बाबू रामाची भूमिका साकारणार असल्याची आधीच पुष्टी केली होती, पण आता पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभकर्णाची भूमिका साकारतील का, असा अंदाज चाहते लावत आहेत. गेल्या वर्षी एका कार्यक्रमात राजामौली यांनी सांगितलं होतं, "ज्या दिवशी महेश प्रभू रामाच्या वेशात फोटोशूटसाठी आला, तेव्हा माझ्या अंगावर काटा आला. मी द्विधा मनःस्थितीत होतो. महेशमध्ये कृष्णाचं आकर्षण आणि रामाची शांती दोन्ही आहेत. तरीही, माझा पूर्ण विश्वास होता. मी तो फोटो माझ्या वॉलपेपरवर ठेवला आणि नंतर काढून टाकला, जेणेकरून तो कोणाला दिसू नये."
चित्रपट कधी होणार रिलीज : यानंतर त्यांनी पुढं सांगितलं, "आम्ही या दृश्याचे शूटिंग 60 दिवस केले आणि नुकतेच ते पूर्ण केले. प्रत्येक दिवशी एक आव्हान होतं. प्रत्येक भाग आणि उप-भाग स्वतःच एका चित्रपटासारखा होता, प्रत्येक गोष्टीची नव्यानं कल्पना करून नियोजन करावं लागत होतं. सर्व अडचणींवर मात करून, आम्ही अखेरीस हे दृश्य पूर्ण केलं. मला विश्वास आहे की, हे माझ्या आणि महेशच्या चित्रपटांमधील सर्वात अविस्मरणीय दृश्यांपैकी एक असेल." जेव्हा हे दृश्य पहिल्यांदा प्रदर्शित झाले, तेव्हा चाहत्यांनी असा अंदाज लावला होता की, हा चित्रपट टाइम ट्रॅव्हलवर आधारित आहे. लेखकाच्या अपडेटनंतर चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. दरम्यान या चित्रपटामध्ये महेश आणि पृथ्वीराज यांच्या व्यतिरिक्त, प्रियांका चोप्रा महत्वाच्या भूमिकेत आहे, या चित्रपटाद्वारे ती भारतीय चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करत आहे. हा चित्रपट 7 एप्रिल 2027 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.