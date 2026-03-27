एस.एस. राजामौली आणि महेश बाबू यांच्या 'वाराणसी'चं ग्लिम्प्स व्हायरल, रामनवमी प्रसंगी दिल्या शुभेच्छा...
एस.एस. राजामौली आणि महेश बाबू यांच्या 'वाराणसी'मधील ग्लिम्प्स शेअर केलं गेलं आहे. हा भव्य चित्रपट 2027च्या रामनवमी प्रसंगी प्रदर्शित होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 27, 2026 at 1:35 PM IST
हैदराबाद : भारतीय चित्रपटसृष्टीत एस.एस. राजामौली, सुपरस्टार महेश बाबू आणि प्रियांका चोप्रा यांच्या आगामी ॲडव्हेंचर ड्रामा 'वाराणसी'बद्दल चर्चा होत आहे. आता पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर खळबळ माजली आहे. राजामौली हा चित्रपट दोन भागांमध्ये प्रदर्शित करण्याचा विचार करत असल्याचं दिसत आहे. याविषयी काही बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या होत्या. दरम्यान अलीकडेच 'धुरंधर 2' आणि 'कल्की' या चित्रपटांबद्दल बॉक्स ऑफिसवर खूप चर्चा झाली होती. त्यामुळं 'वाराणसी' देखील सुपरहिट बनविण्यासाठी आता राजामौली प्रयत्न करताना दिसत आहेत. या चित्रपटाचं बजेट देखील भव्य आहे. 'वाराणसी' चं बजेट 1000 कोटीहून अधिक आहे.
'वाराणसी'चं ग्लिम्प्स करण्यात आलं शेअर : या चित्रपटातील राजामौलींच्या दिग्दर्शनात प्रत्येक दृश्य भव्य असणार आहे. 'वाराणसी'च्या कथेची पार्श्वभूमी केवळ तीन तासांच्या चित्रपटात बसवता येणार नाही, त्यामुळं या चित्रपटाच्या दोन भाग असणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान 'वाराणसी'च्या एक्स अकाउंटवर एक ग्लिम्प्स शेअर करण्यात आलं आहे, यासह पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आलंय, 'पुढच्या रामनवमीपर्यंत तुम्ही त्याला चित्रपटगृहांमध्ये पाहाल.' आता हा चित्रपट 2027मध्ये रामनवमी प्रसंगी प्रदर्शित होईल. सध्या या चित्रपटाची जागतिक स्तरावर आधीच मार्केटिंग सुरू झाली आहे. या चित्रपटावर राजमौली आणि त्यांची टीम खूप मेहनत घेत आहे.
You’ll see him in theatres by next Sri Rama Navami. 🏹❤️ #Varanasi pic.twitter.com/mxCn0SQ1Ng— Varanasi (@VaranasiMovie) March 27, 2026
Let it bang……#VARANASI ON APRIL 7th, 2027. pic.twitter.com/nRYtTdA8bd— Varanasi (@VaranasiMovie) January 30, 2026
'वाराणसी' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान या चित्रपटामध्ये महेश बाबू हा 'रुद्र' नावाच्या साहसी व्यक्तीची भूमिका साकारणार आहे. हा चित्रपट एक टाइम-ट्रॅव्हल, जंगल साहसावर आधारित चित्रपट आहे. या चित्रपटाची कथा ही वाराणसी या शहरातून आणि ॲमेझॉनच्या जंगलांच्या पार्श्वभूमीवर असणार आहे. या चित्रपटामध्ये कथेचा भाग म्हणून काही महत्त्वाच्या दृश्यांमध्ये महेश बाबू श्री रामुडीच्या अवतारातही दिसणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. या चित्रपटाबद्दलची ही माहिती समोर आल्यानंतर, हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर झाले आहेत. या चित्रपटामध्ये खलनायकाच्या भूमिकेत मल्याळम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन दिसणार आहे. या प्रोजेक्टवर हॉलिवूडचे तंत्रज्ञही काम करत आहेत. दरम्यान सुरुवातीला हा चित्रपट एकाच भागात पूर्ण करण्याचा विचार करण्यात आला होता. मात्र यानंतर थोडा विचार करून याला दोन भागाच करण्याचा विचार करण्यात आला. या चित्रपटाचा पहिला भाग 7 एप्रिल 2027 रोजी प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.