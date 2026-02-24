श्रीदेवीच्या 8व्या पुण्यतिथीनिमित्त तिचे 'हे' 5 चित्रपट नक्की पाहा...
24 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्रीदेवीची 8वी पुण्यतिथी आहे. आता या दिवशी आम्ही तुम्हाला तिच्या 5 गाजलेल्या चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत.
हैदराबाद : श्रीदेवी हिंदी, तेलुगू, तमिळ, मल्याळम आणि कन्नड भाषांमधील 300हून अधिक चित्रपटांमध्ये दिसली आहे. तिचा अभिनय हा कोणालाही मोहित करणार होता. श्रीदेवी चित्रपटसृष्टीतील एक अशी स्टार होती, जिचा अभिनय सर्वांना आवडायचा. श्रीदेवीचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे. आज अभिनेत्रीची 8वी पुण्यतिथी आहे. जरी ती आता आपल्यात नसली तरी तिचे चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात आहेत. आजच्या दिवशी श्रीदेवीचा प्रत्येक चाहता नाराज होता. आताही चाहत्यांना श्रीदेवीची अनेकदा आठवण येते, आज या दिवशी अनेकजण आपल्या लाडक्या अभिनेत्री आठवण काढत आहेत. श्रीदेवीच्या पुण्यतिथीनिमित्त आता आम्ही तिच्या 5 चित्रपटाबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत, जे खूप गाजले आहेत. आजही हे चित्रपट अनेकजण मोठ्या आवडनं पाहतात. अभिनेत्रीच्या 5 सर्वात गाजलेल्या चित्रपटांवर एक नजर टाकूया.
सदमा (1983): नेहलता नावाच्या एका तरुणीचा एका पार्टीतून परतताना कार अपघात होतो आणि तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात येते . जेव्हा ती बरी होते तेव्हा तिला रेट्रोग्रेड एम्नेसिया असल्याचे निदान होते. मानसिकदृष्ट्या ती 6 वर्षांच्या मुलासारखीच झाली असल्यानं, ती तिच्या वृद्ध पालकांना ओळखू शकत नाही. तिच्यावर उपचार सुरू असताना, तिचे अपहरण केले जाते आणि तिला एका वेश्यालयाच्या मॅडमला विकले जाते. सोमप्रकाश, ज्याला सोमू म्हटले जात असते, तो त्याच्या जुन्या मित्रासह एंजॉय करण्यासाठी वेश्यालयात जातो. मॅडम नेहलताला त्याच्या खोलीत पाठवते. सोमूला समजते की, ती मानसिकदृष्ट्या एक लहान मुलगी आहे आणि त्याला तिच्यावर दया येते. तो विचार करतो की, ती वेश्यालयात कशी आली. तो तिला तिच्या कुटुंबाबद्दल विचारतो, ती आपल्या पालकांची माहिती देऊ शकत नाही. सोमू तिला घरी आणतो आणि तिची काळजी घेतो. यानंतर तो तिच्या पालकांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो. या चित्रपटाचा शेवट खूप भावनिक आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन बाळू महेंद्र यांनी केलंय. 'सदमा' चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत श्रीदेवी आणि कमल हासन हे कलाकार आहेत. या चित्रपटाला संगीत इलैयाराजा यांनी दिलंय. हा चित्रपट 8 जुलै 1983मध्ये प्रदर्शित झाला.
नगीना (1986) : ही कथा शिवन्याभोवती फिरते, ती इच्छाधारी नागीण आहे, जी तिच्या पालकांच्या मृत्यूचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करते. ती अंकुशच्या कुटुंबात दासी म्हणून दाखल होते. यामिनीला तिचा मुलगा रितिकचं लग्न 25 वर्षांचा होण्यापूर्वी करायचे असते. रितिक हा शिवन्याच्या प्रेमात पडतो, मात्र त्याचे लग्न हे तन्वीशी होते. या चित्रपटांची कहाणी खूपचं मनोरंजक आहे. या चित्रपटामध्ये श्रीदेवीने नागिनची भूमिका केली आहे. याशिवाय चित्रपटात ऋषी कपूर, अमरीश पुरी आणि प्रेम चोप्रा यांनी देखील विशेष भूमिका केल्या आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन हरमेश मल्होत्रा यांनी केलंय. चित्रपटाला संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल, प्यारेलाल रामप्रसाद यांनी दिलंय.
मिस्टर इंडिया ( 1987) : अनाथ मुलांबरोबर राहणारा अरुण, त्याच्या घराच्या मागे लागलेला काही गुंडामुळं त्रासून जातो. एका मुलाच्या मृत्यूनंतर, तो त्याच्या वैज्ञानिक वडिलांचे जादूचे अदृश्य घड्याळद्वारे,'मिस्टर इंडिया' बनतो आणि देश आणि मुलांना दुष्ट मोगॅम्बो (अमरीश पुरी)पासून वाचवण्यास मदत करतो. या चित्रपटामध्ये श्रीदेवी विनोदी पत्रकार सीमाची भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटामध्ये अनिल कपूरनं मुख्य भूमिकेत काम केलंय. 25 मे 1987 रोजी हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचे निर्माते बोनी कपूर आणि सुरिंदर कपूर हे आहेत. 'मिस्टर इंडिया' चित्रपटाचं दिग्दर्शन शेखर कपूर यांनी केलंय. या चित्रपटाला संगीत जावेद अख्तर, प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा, लक्ष्मीकांत शांताराम कुडाळकर, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल यांनी दिलंय. चित्रपटाची कहाणी शेखर कपूर, सलीम खान, जावेद अख्तर आणि सलीम जावेद यांनी लिहिली आहे.
चालबाज (1989) : 'चालबाज' हा एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडी चित्रपट आहे, यामध्ये अभिनेत्री श्रीदेवीनं दुहेरी भूमिकेत काम केलंय. जन्मावेळी विभक्त झालेल्या जुळ्या बहिणी अंजू आणि मंजूची कथा यात सांगण्यात आली आहे. निष्पाप अंजू काकाकडून (अनुपम खेर) अत्याचार सहन करते, तर मंजू ही खूप धाडसी असते. नाशिबाच्य योगने त्या एकमेकांच्या जागा घेतात, यानंतर मंजू ही अंजूच्या काकावर भारी पडते. या चित्रपटामध्ये श्रीदेवीसह रजनीकांत आणि सनी देओल यांनी काम केलंय. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन पंकज पराशर यांनी केलंय.
इंग्लिश विंग्लिश (2012) : शशी गोडबोले (श्रीदेवी) या गृहिणीची कहाणी आहे, जिच्यावर तिच्या इंग्रजी न येण्यामुळे कुटुंब, विशेषतः पती आणि मुलगी नेहमीच हसत असतात. अमेरिकेत भाचीच्या लग्नासाठी गेलेली शशी, एका इंग्रजी शिकवणी वर्गात आपलं नाव नोंदवते. यानंतर ती केवळ भाषाच शिकत नाही, याद्वारे आत्मसन्मान आणि स्वतःची ओळखही पुन्हा मिळवते, यानंतर तिचे कुटुंब तिच्याकडे नवीन दृष्टीकोनातून पाहू लागतात. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन गौरी शिंदे यांनी केलंय. चित्रपटामध्ये श्रीदेवी व्यतिरिक्त आदिल हुसेन, मेहंदी नेब्बू, प्रिया आनंद आणि नाविका कोटीया यांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत.