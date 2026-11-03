‘चिकीझिंग’मधील ‘चला चला मामाच्या गावाला...’; गाण्यातून उपेंद्र लिमयेंच्या भारदस्त आवाजाची खास मेजवानी!
एखाद्या गाण्यात कलाकाराचा आवाजही तितकाच प्रभावी ठरू शकतो. उपेंद्र लिमयेंनी मराठी चित्रपट ‘चिकीझिंग’मधील ‘चला चला मामाच्या गावाला...’ यातून याचाच प्रत्यय दिला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 3:56 PM IST
मुंबई- अभिनयासोबतच गायनाच्या क्षेत्रातही आपली प्रतिभा दाखवणारे अनेक कलाकार मनोरंजनविश्वात आहेत. काही कलाकार आपल्या सुरेल आवाजाने गाणी गातात, तर काही जण आपल्या खास संवादफेकीने, भारदस्त आवाजाने आणि आवाजातील नाट्यमय चढ-उतारांनी गाण्यांना एक वेगळीच ओळख मिळवून देतात. एखाद्या गाण्यात केवळ सूर आणि संगीतच नव्हे, तर कलाकाराचा आवाजही तितकाच प्रभावी ठरू शकतो. उपेंद्र लिमये यांनी आगामी मराठी चित्रपट ‘चिकीझिंग’मधील ‘चला चला मामाच्या गावाला...’ या गाण्यातून याचाच प्रत्यय दिला आहे. व्हिडिओ पॅलेसच्या सहकार्याने प्रदर्शित झालेल्या या गाण्यात त्यांनी गायकीसोबतच आपल्या खास आवाजातील संवादफेक आणि अभिनयाचीही रंगत आणली आहे.
अनेक गोष्टींचा रंजक अनुभव ‘चिकीझिंग’मधून प्रेक्षकांना घेता येणार : बालपणीच्या आठवणी, खोडकरपणा, लहान मुलांच्या कल्पनारम्य गोष्टी आणि त्यांच्या मनातील अनामिक भीती अशा अनेक गोष्टींचा रंजक अनुभव ‘चिकीझिंग’मधून प्रेक्षकांना घेता येणार आहे. मुलांच्या भावविश्वाला केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या या चित्रपटात ग्रामीण वातावरण, बालसुलभ कल्पना आणि विनोदाची मनोरंजक सांगड घालण्यात आली आहे. नव्या गाण्यातूनही या विश्वाची झलक पाहायला मिळते. मामाच्या गावाला जाण्याच्या कल्पनेभोवती फिरणाऱ्या या गाण्यात मुलांच्या खोड्या, त्यांना घातला जाणारा धाक आणि त्यातून निर्माण होणारे विनोदी प्रसंग यांची मजेशीर मांडणी करण्यात आली आहे.
लिमये यांच्या दमदार आवाजाची जोड : सतीश तांदळे यांच्या शब्दांना उपेंद्र लिमये यांच्या दमदार आवाजाची जोड लाभली आहे. त्यांनी गाणे सादर करताना केवळ गायकाची भूमिका न निभावता, विविध प्रसंगांतील पात्रांचे आवाज, दरडावण्याची लकब, खट्याळपणा आणि संवादातील नाट्यमयता यांचाही प्रभावी वापर केला आहे. त्यामुळे हे गाणे ऐकताना एखादी गोष्ट ऐकत असल्याचा अनुभव येतो. त्यांच्या आवाजातील भारदस्तपणा आणि प्रसंगानुरूप बदलणारी संवादफेक गाण्याला वेगळेच परिमाण देते. हृषिकेश कुलकर्णी यांनी संगीतबद्ध केलेल्या या गीतात बालगीतांचा गोडवा, ग्रामीण संगीताचा ठेका आणि प्रसंगानुसार बदलणारे संगीत यांचा सुरेख मेळ साधला आहे.
मनातील भीतीचा सुरेख मिलाफ त्याच्या अभिनयात दिसतो : गाण्याच्या दृश्यांमधून ग्रामीण महाराष्ट्राचे चित्रही प्रभावीपणे उभे राहते. कौलारू घरे, साधे ग्रामीण जीवन, हिरवीगार शेते आणि निसर्गरम्य परिसर यांचा सुंदर वापर करण्यात आला आहे. चित्रपटातील ‘चिक्या’ची भूमिका साकारणाऱ्या बालकलाकार कृष्णराज वाईंगडे याने आपल्या सहज अभिनयातून लक्ष वेधून घेतले आहे. चेहऱ्यावरील निरागस भाव, खोडकर वृत्ती आणि मनातील भीती यांचा सुरेख मिलाफ त्याच्या अभिनयात दिसतो. स्वप्नातून घाबरून जागे होणे, त्यानंतर आई आणि बहिणीशी होणारे संवाद अशा प्रसंगांत त्याने बालकलाकार म्हणून चांगली छाप पाडली आहे. छायाचित्रणातील विविध प्रयोगांमुळे ग्रामीण परिसराचे सौंदर्य आणि बालमनातील भीती या दोन्ही गोष्टी पडद्यावर प्रभावीपणे व्यक्त होतात.
श्रीनिधी व्यंकट आणि हृषिकेश कुलकर्णी यांचे संगीत चित्रपटाला लाभले : दीपक वाणी आणि जयप्रकाश भांडे प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती ए थीमटीम स्टुडिओ प्रॉडक्शनने कीफ्रेम प्रॉडक्शनच्या सहकार्याने केली आहे. सुप्रिया बगाटे निर्मात्या असून शब्बीर साबुवाला, रचना वोरा, हृषिकेश देशमुख, सिड विंचुरकर, करण चव्हाण आणि उमेश कुलकर्णी सहनिर्माते आहेत. राजेंद्र बगाटे आणि वैभव कुलकर्णी यांनी चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले आहे. या चित्रपटात प्रभाकर मोरे, सेजल कोरे, अमृता सुरेश, गायत्री देशपांडे, आदित्य घनश्याम, राहुल कुलकर्णी, डॉ. सोनाली घाटणेकर आणि कृष्णराज वाईंगडे यांच्या भूमिका आहेत. प्रवीण सोनावणे यांनी छायाचित्रण, तर शेखर गुरव आणि एस. शंकर यांनी संकलन केले आहे. श्रीनिधी व्यंकट आणि हृषिकेश कुलकर्णी यांचे संगीत चित्रपटाला लाभले आहे. सुरेश कुंभार यांनी कला दिग्दर्शन आणि वेशभूषेची जबाबदारी सांभाळली आहे. बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देणारे, मुलांच्या कल्पनाविश्वात घेऊन जाणारे आणि ग्रामीण जीवनातील गंमत अनुभवायला लावणारे ‘चिकीझिंग’ हे मनोरंजक पॅकेज येत्या 19 नोव्हेंबरला चित्रपटगृहांत दाखल होणार आहे.
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