Interview: 'नई नवेली', राष्ट्रीय पुरस्कारानंतरचे आयुष्य आणि आव्हानात्मक भूमिकांची निवड यांवर यामी गौतम- 'अजून खूप काही करायचे बाकी आहे'
यामी गौतम स्टारर 'नई नवेली' हा चित्रपट 16 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 3:00 PM IST
मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील यामी गौतमनं स्वतःचे मोठे स्थान निर्माण केले आहे. 'विकी डोनर' आणि 'बाला'पासून ते 'अ थर्सडे', 'दसवी', 'चोर निकल के भागा', 'ओएमजी 2' आणि 'आर्टिकल 370' पर्यंत, या अभिनेत्रीनं सातत्यानं विविध प्रकारच्या कथा आणि व्यक्तिरेखा साकारल्या आहेत. 'आर्टिकल 370' मधील 'झुनी हक्सर'च्या भूमिकेसाठी तिला तिच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या सन्मानांपैकी एक, म्हणजेच 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार' मिळाला.
आता यामी 'नई नवेली' या आगामी 'कॉमेडी-हॉरर' चित्रपटाद्वारे एका वेगळ्याच विश्वात प्रवेश करण्यास सज्ज झाली आहे. बालाजी मोहन दिग्दर्शित आणि ॲमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज आणि कलर यलो प्रॉडक्शन्सची निर्मिती असलेला हा चित्रपट 16 ऑक्टोबर रोजी, म्हणजेच दसऱ्याच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित होणार आहे.
या चित्रपटात यामी एका आदर्श वाटणाऱ्या नवविवाहित वधूची भूमिका साकारत आहे, जिच्या आगमनामुळं मेरठमधील एका गोंधळलेल्या घरातील वातावरण एखाद्या नंदनवनासारखे सुखद बनते. पण तिच्या व्यक्तिरेखेमध्ये गूढ दडलेले आहे. जेव्हा तिच्या दिराला संशय येऊ लागतो, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो की, ही आदर्श सून प्रत्यक्षात दुसऱ्या जगातील एखादी दुष्ट शक्ती तर नाही ना?
ईटीव्ही भारतचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदमशी झालेल्या एका विशेष संभाषणात यामीनं तिच्या या गूढ व्यक्तिरेखेबद्दल, भूमिका निवडण्याच्या तिच्या दृष्टिकोनाबद्दल, राष्ट्रीय पुरस्कारामुळं येणाऱ्या जबाबदारीबद्दल आणि प्रत्येक चित्रपट तिला शिकण्याची संधी का वाटतो, याबद्दल सविस्तर चर्चा केली.
ईटीव्ही भारत: 'नई नवेली' चित्रपटाच्या झलकीमध्ये तुम्ही एका निरागस नववधूपासून अचानक एका गूढ आणि भयावह रूपात दिसता. या दोन्ही टोकाच्या भावना साकारताना एका क्षणात भावविश्व बदलणं किती आव्हानात्मक होतं?
यामी गौतम: पडद्यावर आमचे चेहरे दिसतात, पण एखादं विश्व उभं करण्यामागे केवळ कलाकार नसतात. दिग्दर्शक, लेखक, ऍक्शन दिग्दर्शक, नृत्यदिग्दर्शक, रंगभूषाकार, ध्वनीसंयोजक आणि असे अनेकजण आणि अशा अनेक गोष्टी त्यामागे असतात. आम्ही कलाकार केवळ त्यांचे व्हिजन आणि मेहनत पडद्यावर व्यक्त करतो. एखादं गूढ आणि वेगळं विश्व निर्माण करून प्रेक्षकांना अनोळखी लोकांसोबत एका चित्रपटगृहात बसून त्याचा आनंद घेता यावा, हीच तर चित्रपटाची खरी जादू आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, मी स्वतःला आधी प्रेक्षक मानते आणि नंतर अभिनेत्री. चित्रपट पाहण्याचा अनुभव आनंददायी असायला हवा. चित्रपटगृहात जाणं, मित्र-मैत्रिणी किंवा कुटुंबासोबत बसणं, खाण्याचा सुगंध येणं आणि पडद्यावरची गोष्ट मनापासून अनुभवणं... हा सगळा अनुभव महत्त्वाचा आहे.
आम्ही नव्वदच्या दशकातले आहोत, त्यामुळं त्या काळातले पाच रुपयांचे पॉपकॉर्नही आठवतात. ‘नई नवेली’ हा कौटुंबिक कल्पनारम्य मनोरंजनपट आहे. त्यामुळं कुटुंबीय, मित्रमंडळी आणि आपल्या आवडत्या व्यक्तींसोबत हा चित्रपट चित्रपटगृहात जाऊन पाहावा, अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. चित्रपटगृहं पुन्हा प्रेक्षकांनी भरावीत, लोकांनी एकत्र येऊन चित्रपटाचा आनंद घ्यावा आणि चित्रपट पाहिल्यानंतर ‘पैसा वसूल’ अशी भावना निर्माण व्हावी, हेच आमचं स्वप्न आहे.
ईटीव्ही भारत: राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर ‘नई नवेली’ हा तुमचा पहिला प्रदर्शित होणारा चित्रपट आहे. या पुरस्कारामुळं तुमच्यावरची जबाबदारी वाढल्याचे जाणवते का? तसेच, यापुढं चित्रपटांची निवड करण्याच्या तुमच्या दृष्टिकोनात काही बदल होईल का?
यामी गौतम : होय, माझ्यावरची जबाबदारी नक्कीच वाढल्याचे मला जाणवते. एक अभिनेत्री म्हणून मला नेहमीच अशा भूमिका करायच्या आहेत, ज्या केवळ अभिनेत्री म्हणून मलाच आवडतील असे नाही, तर माझ्यातल्या प्रेक्षकालाही त्या उत्सुक करतील. काहीतरी वेगळं, नवं आणि अस्सल करण्याचा माझा नेहमीच प्रयत्न असतो. एखादा चित्रपट चांगला ठरेल की नाही, तो प्रेक्षकांना आवडेल की नाही, हे आपल्याला आधीच माहीत नसतं. मात्र, एखाद्या भूमिकेनं मला रोज सेटवर येऊन काम करण्यासाठी प्रेरित केलं पाहिजे. त्या कलेमध्ये स्वतःला पूर्णपणे झोकून देण्याची इच्छा निर्माण झाली पाहिजे. माझ्यासाठी हेच महत्त्वाचं आहे. अभिनेत्री असण्याबरोबरच आपण एका मोठ्या टीमचा भाग असतो. चित्रपट घडवण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येकानं आपापली भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडणं महत्त्वाचं असतं.
राष्ट्रीय पुरस्कार हा माझ्यासाठी खूप मोठा सन्मान आहे. आपल्या देशात विविध भाषा आणि माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या कोणत्याही कलाकारासाठी हा पुरस्कार म्हणजे त्याच्या कलेची अत्यंत मोलाची पावती आहे. त्यामुळं हा सन्मान मी अत्यंत नम्रतेने स्वीकारते. ‘या पुरस्कारामुळं माझ्यात काहीही बदल झालेला नाही’, असं मी म्हटलं तर ते खरं ठरणार नाही. निश्चितच, यामुळं जबाबदारीची जाणीव अधिक तीव्र झाली आहे. अभिनेत्री आणि कलाकार म्हणून स्वतःला सतत आव्हान देत राहणं, अधिक वैविध्यपूर्ण भूमिका करणं, अधिक मेहनत घेणं आणि प्रेक्षकांनी दिलेलं प्रेम आणि सन्मान सार्थ ठरवण्यासाठी प्रयत्न करत राहणं, हे माझ्यासाठी आता आणखी महत्त्वाचं आहे. एका छोट्या शहरातून आलेल्या माझ्यासारख्या मुलीनं इथपर्यंत पोहोचणं ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. पण अजून खूप मोठा प्रवास बाकी आहे, असंच मला वाटतं. अजून खूप काही शिकायचं आहे आणि खूप काही करायचं आहे.
ईटीव्ही भारत: यश आणि ओळख मिळाल्यानंतरही एखाद्या कलाकाराला कशामुळे पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळते?
यामी गौतम : माझा असा विश्वास आहे की स्वप्ने स्वतःपुरती मर्यादित ठेवणे किंवा ती केवळ आपल्या जीवनसाथीसोबत शेअर करणेच उत्तम असते. त्याविषयी मी फारसं बोलत नाही. माझा माझ्या कामावर विश्वास आहे. जेव्हा तुमचं काम हीच तुमची अभिव्यक्ती आणि तुमचा आवाज असतो, तेव्हा त्यापेक्षा अधिक काही सांगण्याची गरज असते का आयुष्यात ज्येष्ठांकडून शिकताना मला एक गोष्ट जाणवली ती ही की यश येतं आणि जातं. आज आपण एका प्रकारच्या चित्रपटात काम करत असतो, उद्या दुसऱ्या प्रकारच्या चित्रपटात काम करू आणि पुढे काय होईल, हे कुणालाच माहीत नसतं. पण एक गोष्ट आपल्या हातात कायम असते आणि ती म्हणजे नम्रता. माझ्यासाठी, हा सर्वात महत्त्वाच्या गुणांपैकी एक गुण आहे. त्याचा लोकांवर कायमस्वरूपी प्रभाव पडतो.
ईटीव्ही भारत: या भूमिकेसाठी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या बरीच तयारी करावी लागली. या संपूर्ण प्रक्रियेकडे तुम्ही कसं पाहिलंत?
यामी गौतम : आपण सगळेच आपल्या-आपल्या विभागात खूप मेहनत घेतो. काही गोष्टी प्रेक्षकांना दिसतात, तर काही प्रक्रिया पडद्यामागे घडत असतात. या भूमिकेसाठी मानसिक तयारीबरोबरच शारीरिक मेहनतही आवश्यक होती. महेश सर आणि विजय यांचे मार्गदर्शन आणि मेहनत यासाठी खूप महत्त्वाची ठरली. मी माझ्या कामाच्या ठिकाणाकडे एका विद्यार्थ्याप्रमाणे पाहते. माझ्यासाठी प्रत्येक चित्रपट हा शिकण्याची संधी असतो. मी माझ्या गुरूंवर आणि चित्रपटाच्या निर्मात्यांवर विश्वास ठेवते. चित्रपटनिर्मिती ही अर्थातच सांघिक प्रक्रिया आहे. मात्र, एका टप्प्यावर कलाकारानं स्वतःला त्या प्रक्रियेच्या स्वाधीन करणंही गरजेचं असतं.
कला म्हणजे सहकार्य, पण त्याचबरोबर योग्य क्षणी स्वतःला त्या प्रक्रियेच्या स्वाधीन करणं आणि ती प्रक्रिया जशी पुढे जाते तसं स्वतःला तिच्यासोबत वाहू देणंही महत्त्वाचं आहे. या चित्रपटात मी स्वतःला या गुरूजनांच्या आणि मार्गदर्शकांच्या स्वाधीन केलं आहे. ते किती यशस्वी ठरलं, हे 16 ऑक्टोबरला चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावरच कळेल.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही यापूर्वीही सांगितलं आहे की, तुम्हाला तुमच्यातील क्षमता दाखवण्यासाठी वेगळ्या प्रकारच्या संधींची गरज आहे. त्या दृष्टीनं ‘धूम धाम’ हा तुमच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे का?
यामी गौतम : नक्कीच. 'धूम धाम' हा माझ्या प्रवासाचा केवळ एक भाग नाही, तर एक कलाकार म्हणून माझ्यासाठी निश्चितच महत्त्वाची गोष्ट आहे. या चित्रपटाच्या निमित्तानं मला अत्यंत प्रतिभावान दिग्दर्शक आणि सर्जनशील व्यक्तींसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. अॅमेझॉन एमजीएमसारख्या स्टुडिओनं त्या दृष्टिकोनावर विश्वास ठेवणं हीदेखील खूप मोठी गोष्ट आहे. आपल्याला एखादी गोष्ट करायची इच्छा असणं आणि ती प्रत्यक्षात करण्याची संधी मिळणं, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आपल्या मनात अनेक इच्छा असतात, मात्र एखाद्यानं आपल्यावर विश्वास ठेवून ती संधी देणं, हा वेगळा अनुभव असतो. जेव्हा कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक आणि संपूर्ण सर्जनशील टीम एका विचारासाठी एकत्र येते, तेव्हा काहीतरी विशेष घडतं. त्यामुळे 16 ऑक्टोबरला पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर येताना मला खूप आनंद आणि अभिमान वाटतो आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या भूमिकांमध्ये तुम्ही सातत्यानं काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करता. ‘नई नवेली’मधील सशक्त स्त्री व्यक्तिरेखेकडे तुम्ही कशा प्रकारे पाहिलंत?
यामी गौतम : माझ्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती व्यक्तिरेखा मला अभिनेत्री म्हणून उत्सुक करते का आणि त्यातून मला काहीतरी नवीन शिकायला मिळतं का? हे असते. या चित्रपटाच्या निमित्तानं इतक्या उत्तम दिग्दर्शकांसोबत आणि कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. माझ्या व्यक्तिरेखेला अनेक पदर आहेत आणि त्या प्रत्येक पदराचा शोध घेत जाणं हा माझ्यासाठी खूप आनंददायी अनुभव होता. कलाकार म्हणून आपण स्वतःला सतत आव्हान देत राहणं आणि आपल्याला काहीतरी नवीन करण्याची संधी देणाऱ्या कथा व व्यक्तिरेखा शोधत राहणं, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे.
ईटीव्ही भारत: राष्ट्रीय पुरस्कारासह मिळणाऱ्या यशानंतरही तुम्ही स्वतःला जमिनीवर कसं ठेवता?
यामी गौतम : मला वाटतं, आपण जमिनीशी जितके जोडलेले राहू, तितकं चांगलं. आयुष्यात ज्येष्ठांकडून शिकताना एक गोष्ट समजली की, यश कायमस्वरूपी नसतं. आज आपण एखाद्या प्रकारच्या चित्रपटात काम करत असतो, उद्या दुसऱ्या प्रकारच्या चित्रपटात काम करू आणि पुढे कुठपर्यंत पोहोचू, हे सांगता येत नाही. मात्र, नम्र राहणं ही गोष्ट आपल्या हातात असते. माझ्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला कायम लक्षात ठेवण्यास भाग पाडणारा हा सर्वांत महत्त्वाचा गुण आहे. यश नक्कीच आनंद देतं, पण आपल्या कामाबद्दल आणि आपल्या आजूबाजूच्या माणसांबद्दल नम्र आणि आदरयुक्त राहणं त्याहून महत्त्वाचं आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या व्यक्तिरेखेचं नेमकं गूढ काय आहे? ती चांगली शक्ती आहे की तिच्यात काही वेगळं दडलं आहे? एखादा संकेत द्याल का?
यामी गौतम : याचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी 16 ऑक्टोबरला जवळच्या चित्रपटगृहात जाऊन मिळेल.