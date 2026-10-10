Special Interview: विद्युत जामवाल - खेळाडूंना योग्य संधी, स्वातंत्र्य आणि प्रोत्साहन मिळाले, तर आपला देश क्रीडा क्षेत्रात निश्चितच मोठी झेप घेऊ शकतो!
विद्युत जामवालनं त्याच्या 'स्ट्रीट फायटर’ याबद्दल माहिती दिली आहे. त्यानं शूटिंगदरम्यानचा त्याचा अनुभव कसा होता, यावर भाष्य केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 12:38 PM IST
मुंबई : भारतीय मार्शल आर्ट्सचा जागतिक स्तरावर अभिमानाने ठसा उमटवणारे, आपल्या अफलातून अॅक्शन आणि असामान्य शारीरिक क्षमतेने प्रेक्षकांना थक्क करणारे अभिनेता म्हणजे विद्युत जामवाल. कलरीपयट्टूचे तज्ज्ञ आणि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्सचे जाणकार म्हणून त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘फोर्स’ या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करणाऱ्या विद्युत यांनी ‘कमांडो’, ‘कमांडो 2’, ‘कमांडो 3’, ‘जंगली’, ‘खुदा हाफिज’, ‘सनक’, ‘आयबी 71’ आणि ‘क्रॅक’ यांसारख्या चित्रपटांतून आपल्या अॅक्शनचा दमदार ठसा उमटवला. हिंदीसोबतच तमिळ आणि तेलुगू चित्रपटांमध्येही त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. आता ते ‘स्ट्रीट फायटर’ या बहुचर्चित हॉलिवूड चित्रपटातून आंतरराष्ट्रीय चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत असून, त्यात ते लोकप्रिय व्हिडिओ गेममधील धालसिम ही व्यक्तिरेखा साकारत आहेत. भारतीय युद्धकलेचा वारसा, शिस्त, साहस आणि जागतिक स्तरावरील अॅक्शन यांचा अनोखा संगम असलेल्या विद्युत जामवाल यांच्याशी ईटीव्ही भारतचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेला हा खास संवाद!
ईटीव्ही भारत: 'स्ट्रीट फायटर’सारख्या जागतिक स्तरावरील चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यातील धालसिम या पात्राच्या अनेक खास हालचाली प्रसिद्ध आहेत. त्यापैकी तुमची आवडती कोणती?
विद्युत जामवाल: धालसिमची ‘योगिक फायर’ ही खासियत आहेच, पण मला वैयक्तिकरीत्या त्याची पाय पूर्णपणे ताणून करण्याची हालचाल, म्हणजेच ‘लेग एक्स्टेन्शन’, सर्वाधिक आवडते!
ईटीव्ही भारत: आंतरराष्ट्रीय कलाकार आणि कुस्तीपटूंसोबत काम करण्याचा अनुभव कसा होता? त्यांनी तुमच्या मार्शल आर्ट्स कौशल्यांवर कशी प्रतिक्रिया दिली?
विद्युत जामवाल: त्यांना माझ्या कौशल्यांचे आश्चर्य वाटले, असे म्हणता येणार नाही. उलट, त्यांनी माझ्या कामाचे मनापासून कौतुक केले. माझ्या आयुष्यातील हा सर्वोत्तम अनुभवांपैकी एक होता. आयुष्यात यापूर्वी कधीही अनुभवली नव्हती, अशी गोष्ट मला या चित्रपटाच्या निमित्तानं अनुभवायला मिळाली. डब्ल्यूडब्ल्यूईमधील दिग्गज कलाकार आणि फिफ्टी सेंट यांच्यासारख्या जागतिक स्तरावरील व्यक्तिमत्त्वांसह वेळ घालवण्याची संधी मिळाली. अशा 11 दिग्गजांच्या सहवासात राहणे ही माझ्यासाठी मोठी पर्वणी होती. मी तिथे कोणताही आव आणला नाही, जसा आहे तसाच वावरलो. (हसत) मात्र, गंमत म्हणजे माझ्या मुलाखती पाहिल्यानंतर लोकांना प्रत्येक भारतीय पुरुष माझ्यासारखाच असेल, असे वाटेल की काय, अशीही मला भीती वाटते!
ईटीव्ही भारत: तुम्ही वयाच्या अवघ्या तिसऱ्या वर्षापासून शारीरिक कसरती आणि मार्शल आर्ट्सचा सराव सुरू केला. त्या काळातील एखादी आठवण सांगाल का?
विद्युत जामवाल: वयाच्या तिसऱ्या वर्षी नेमके काय घडले, हे मला स्वतःला आठवत नाही. मात्र, लहानपणीची एक गंमतीशीर आठवण आहे. घरी पाहुणे आले की, आई मला म्हणायची, “चल, स्प्लिट करून दाखव! बॅकफ्लिप मारून दाखव!” आणि मला तिचे हे सांगणे खूप आवडायचे. मी आनंदाने त्यांच्यासमोर कसरती करून दाखवायचो. अनेक भारतीय कुटुंबांमध्ये मुलांच्या अशा कला पाहुण्यांसमोर सादर करून घेण्याची पद्धत असते. माझ्या बाबतीतही तेच घडायचे!
ईटीव्ही भारत: लहानपणापासून तुम्ही भारतीय मार्शल आर्ट्स आणि मल्लखांबासारख्या पारंपरिक क्रीडाप्रकारांचा सराव केला आहे. आता ‘स्ट्रीट फायटर’सारख्या जागतिक स्तरावरील चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळाली आहे. ही तुमच्यासाठी स्वप्नपूर्ती आहे का? तसेच, लहानपणी तुम्ही ‘स्ट्रीट फायटर’ हा व्हिडिओ गेम खेळला होता का?
विद्युत जामवाल: ही माझ्यासाठी स्वप्नपूर्ती आहे, असे मी नक्कीच म्हणेन. विशेष म्हणजे, मी कधी या स्वप्नाची कल्पनादेखील केली नव्हती. ‘स्ट्रीट फायटर’चा प्रवास खरोखरच विलक्षण आहे. या चित्रपटासाठी अमेरिकेत चित्रीकरण करत असताना मला जाणवले की, तिथे असा एकही माणूस नव्हता, ज्यानं हा गेम खेळला नव्हता. त्यामुळं या खेळाविषयी आणि त्याच्या लोकप्रियतेविषयी जवळून जाणून घेणे हा माझ्यासाठी एक अद्भुत अनुभव होता. मी स्वतः खेळांमध्ये रमणारा खेळाडू असल्यामुळं व्हिडिओ गेम खेळण्यापेक्षा प्रत्यक्ष मैदानावरील खेळांना अधिक वेळ दिला. कदाचित याच खेळांच्या पार्श्वभूमीमुळं मला ही भूमिका मिळाली. आज मागे वळून पाहताना वाटते की, या संधीसाठी मी आयुष्यभर मेहनत करत आलो आहे. म्हणूनच माझा विश्वास आहे की, आपण आपले काम प्रामाणिकपणे करत राहावे. आपल्या नशिबात जे असेल, ते योग्य वेळी आपल्यापर्यंत पोहोचतेच.
ईटीव्ही भारत: तेलुगू चित्रपटांमध्ये काम केल्यानंतर आता तुम्ही जागतिक चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला आहे. विविध भाषांमधील आणि वेगवेगळ्या चित्रपटसंस्कृतींमधील अनुभवाचा ‘स्ट्रीट फायटर’साठी कितपत फायदा झाला?
विद्युत जामवाल: केवळ वेगवेगळ्या भाषांमध्ये काम केल्यामुळं मी आज इथपर्यंत पोहोचलो, असे मला वाटत नाही. मी ज्या वातावरणात वाढलो, माझे मित्र, माझ्यासोबत खेळणारी माणसे आणि विविध खेळांमधून मला मिळालेले अनुभव यांनीही माझे व्यक्तिमत्त्व घडवले आहे. क्रिकेटपटू असो, कुस्तीपटू असो किंवा साहसी खेळ खेळणारा खेळाडू—प्रत्येकाची कार्यपद्धती वेगळी असते. या सगळ्यांकडून मी काही ना काही शिकलो. ‘स्ट्रीट फायटर’च्या निमित्तानं केन आणि र्यू यांसारख्या लोकप्रिय पात्रांशी संबंधित कलाकारांसोबत काम करणे रोमांचक होते. या पात्रांना आणि त्यांच्या जगाला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आहे. जवळपास 45 दिवस या कलाकारांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मला मिळाली.
50 सेंट यांच्यासोबतही वेळ घालवला. त्यांचे खरे नाव कर्टिस जेम्स जॅक्सन असले, तरी सगळे त्यांना 50 सेंट याच नावाने ओळखतात. रोमन रेन्सबद्दल सुरुवातीपासूनच मला आकर्षण होते, त्याला जवळून ओळखल्यानंतर त्याच्याविषयीचा आदर आणखी वाढला. तो प्रचंड ताकदवान असूनही अतिशय शांत, प्रामाणिक आणि मनमिळाऊ आहे. या सगळ्या कलाकारांसोबत काम करताना मी खूप काही शिकलो. हा प्रवास अजूनही सुरू आहे.
ईटीव्ही भारत: ‘स्ट्रीट फायटर’सारखी मोठी आंतरराष्ट्रीय भूमिका मिळवण्यासाठी तुम्ही काही विशेष तयारी केली होती का? या संधीची अपेक्षा तुम्हाला होती का?
विद्युत जामवाल: गंमत म्हणजे, मी या भूमिकेचे स्वप्न पाहिले नव्हते किंवा ती मिळवण्यासाठी वेगळी तयारीही केली नव्हती. पण माझे चाहते मात्र मला अशी संधी मिळावी, अशी मनापासून इच्छा बाळगून होते. त्यामुळं या संधीचे श्रेय मी माझ्या चाहत्यांनाही देतो. आपण एखाद्या गोष्टीची अपेक्षा करत नसलो, तरी दुसरे कुणीतरी आपल्यासाठी प्रार्थना करत असते, ही भावना खूप सुंदर आहे. तयारीच्या बाबतीत सांगायचे, तर दिग्दर्शकाने माझे यापूर्वीचे चित्रपट आणि त्यातील काम बारकाईनं पाहिलंं होतं. त्याला माझ्या क्षमतांची कल्पना होती. माझ्यासमोर केवळ एक प्रश्न होता—धालसिमच्या भूमिकेसाठी डोक्यावरील केस पूर्णपणे काढायचे की नाही? मी त्यासाठी तयार होतो, परंतु चित्रपटाच्या चमूनं उत्कृष्ट कृत्रिम केशरचना आणि मेकअप तंत्राचा वापर केला. त्यामुळं केस काढण्याची गरज पडली नाही.
ईटीव्ही भारत: तुम्हाला रोमन रेन्स आणि कोडी रोड्स यांसारख्या डब्ल्यूडब्ल्यूईमधील दिग्गजांना भेटण्याची संधी मिळाली. तसेच, तुम्ही ‘रेसलमेनिया’लाही उपस्थित होता. हा अनुभव कसा होता?
विद्युत जामवाल: त्यांच्यासोबत काम करताना एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवली की, ते केवळ कॅमेऱ्यासमोरच नव्हे, तर चित्रीकरणाच्या ठिकाणीही नियमित सराव करत असतात. त्यांच्या शिस्तीचा, तंदुरुस्तीचा आणि मानसिक तयारीचा स्तर विलक्षण आहे. ‘रेसलमेनिया’चा अनुभव तर अविस्मरणीय होता. विशेष म्हणजे, मुख्य लढतीत सहभागी होणाऱ्या दोन कुस्तीपटूंनी मला स्वतः आमंत्रित केलं होतं. तिकीट काढून सामना पाहणे वेगळी गोष्ट, पण कलाकारांनी स्वतः निमंत्रण देणं ही माझ्यासाठी खास बाब होती. कोडी रोड्सला प्रोत्साहन देताना 75 हजार प्रेक्षकांमध्ये जो उत्साह होता, तो शब्दांत सांगता येणार नाही. रोमन रेन्सला पाहतानाही असाच अनुभव आला. या कुस्तीपटूंची शारीरिक क्षमता, शिस्त, मानसिकता आणि प्रतिस्पर्ध्याचा अंदाज घेण्याची पद्धत खूप वेगळी आहे. चित्रपटातील अॅक्शन करतानाही दुखापत होण्याचा धोका असतो, परंतु प्रत्यक्ष कुस्तीमध्ये पुन्हा चित्रित करण्याची संधी नसते. सर्व नियोजन आधी केलेले असते आणि प्रत्यक्ष लढतीत प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असतो. कोडीच्या डोळ्याला दुखापत झाली, तरी त्यानं लढत सुरू ठेवली. हीच खऱ्या योद्ध्याची वृत्ती आहे.
ईटीव्ही भारत : आज व्हीएफएक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानामुळं चित्रपटांतील अॅक्शन अधिक भव्य झाली आहे. तरीही ‘जंगली’सारख्या चित्रपटात हत्तींच्या जवळ धोकादायक दृश्ये साकारण्यापासून ते प्रत्यक्ष स्टंट करण्यापर्यंत तुम्ही कायम पुढाकार घेता. तंत्रज्ञान उपलब्ध असतानाही प्रत्यक्ष स्टंट करण्याचा आग्रह का धरता?
विद्युत जामवाल: खरं सांगायचं तर, अशा गोष्टी करताना मला आनंद मिळतो. भीतीचा सामना करून ती पार केल्यानंतर मिळणारे समाधान वेगळेच असते. आजवर मी ज्या गोष्टी साध्य केल्या, त्यापैकी अनेक गोष्टींची मला सुरुवातीला भीती वाटत होती किंवा त्या माझ्या आवाक्याबाहेरच्या वाटत होत्या. पण प्रयत्न केल्यानंतर त्या शक्य झाल्या. मी एखादा स्टंट केल्यानंतर लोक त्याची नक्कल करतात, म्हणून काही जण मला असे स्टंट करू नकोस, असे सांगतात. पण मला वाटते, त्यांनी नक्कल करावी कारण मीसुद्धा इतरांना पाहून, त्यांच्याकडून शिकूनच पुढे आलो आहे. अर्थात, सुरक्षिततेची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
व्हीएफएक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आजच्या काळात आवश्यक आहे. प्रेक्षकांनी अनेक प्रकारचे भव्य दृश्यानुभव घेतले आहेत. त्यामुळं त्यांच्यासाठी काहीतरी नवे आणि अपेक्षेपलीकडचे सादर करणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातील तरुण कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानात रस घेत आहेत, हे पाहून आनंद होतो. आपल्या देशाचे भविष्य उज्ज्वल आहे, याची ती खूण आहे.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही अनेक वर्षांपासून मिक्सड मार्शल आर्ट्सशी संबंधित आहात. ‘अल्टिमेट वॉरियर’च्या माध्यमातून संचिका तरियाल यांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक जिंकून इतिहास घडवला आहे. या यशाकडे आणि भारतातील या खेळाच्या भविष्याकडे तुम्ही कसे पाहता?
विद्युत जामवाल: हे खरोखरच कौतुकास्पद यश आहे. मी संचिकाला इन्स्टाग्रामवरून वैयक्तिकरीत्या शुभेच्छाही दिल्या आहेत. मात्र, या खेळाचे भविष्य आपल्या क्रीडा व्यवस्थेत किती सकारात्मक बदल होतात, यावर अवलंबून आहे. मी लहानपणी खेळाडू म्हणून विविध क्रीडांगणांवर जायचो, तेव्हा प्रशिक्षक अनेकदा आम्हाला अडवायचे. “अशी उडी मारू नका, दुखापत होईल,” असे सांगून आमचा उत्साह कमी केला जायचा. दुर्दैवानं, आजही अनेक ठिकाणी हीच परिस्थिती दिसते.
आपण खेळातील नियम, राजकारण आणि इतर अडचणींबद्दल बोलतो; पण सर्वप्रथम क्रीडा संकुलांमध्ये खेळाडूंना मोकळेपणाने सराव करता येईल, असे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. मुलांना खेळू द्या, प्रयोग करू द्या आणि स्वतःच्या मर्यादा ओलांडू द्या. प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांना अडवू नका. रात्री सराव करण्याची गरज असेल, तर त्यासाठीही सुविधा उपलब्ध करून द्या. खेळाडूंना योग्य संधी, स्वातंत्र्य आणि प्रोत्साहन मिळाले, तर आपला देश क्रीडा क्षेत्रात निश्चितच मोठी झेप घेऊ शकतो.
ईटीव्ही भारत: भारतीय चित्रपटसृष्टीत अॅक्शनपट करताना आणि हॉलिवूडच्या निर्मिती व्यवस्थेत काम करताना तुम्हाला कोणते महत्त्वाचे फरक जाणवले?
विद्युत जामवाल: सर्वप्रथम धालसिमच्या पात्राबद्दल सांगतो. ‘स्ट्रीट फायटर’ हा केवळ व्हिडिओ गेम खेळणाऱ्यांसाठीचा चित्रपट नाही. या गेममधील पात्रे, त्यांची लढण्याची शैली, त्यांचा स्वभाव आणि संवाद यांना चित्रपटात शक्य तितक्या प्रामाणिकपणे साकारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. गेममधील जग पडद्यावर उतरवण्याचा हा अनुभव वेगळाच आहे. एखाद्या पात्राच्या तोंडातून अग्नी बाहेर पडणे किंवा त्याचे हात-पाय लांब होणे या गोष्टी प्रत्यक्ष जीवनात अशक्य वाटतात. मात्र, व्हीएफएक्स, ग्रीन स्क्रीन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं त्या इतक्या वास्तवदर्शी पद्धतीनं साकारता येतात की, प्रेक्षकांना त्या पटू लागतात. हनुमान पर्वत उचलून उडत असल्याचे आपण पाहतो, तेव्हा श्रद्धेमुळे ते दृश्य आपल्याला सहज स्वीकारता येते. त्याचप्रमाणे चित्रपटातील कल्पनारम्य गोष्टी प्रभावीपणे सादर केल्या, तर प्रेक्षक त्यात रमून जातात.
हॉलिवूडमधील कामाच्या पद्धतीबद्दल सांगायचं, तर तिथे शिस्तीला खूप महत्त्व दिले जाते. जवळपास 300 जणांचा चमू सेटवर अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीनं काम करताना मी पाहिला. फिफ्टी सेंट, जेसन मोमोआ किंवा कोडी रोड्स यांसारखे कलाकारही वेळेचे काटेकोर पालन करतात. वेळेवर उपस्थित राहणे, ही केवळ चांगली सवय नसून, त्यांच्या कामाच्या कराराचा महत्त्वाचा भाग आहे. तिथे कामगारविषयक नियमही काटेकोर आहेत. निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काम केल्यास तंत्रज्ञांना प्रत्येक अतिरिक्त मिनिटाचे पैसे मिळतात. त्यामुळं तिथे काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या वेळेला आणि श्रमांना महत्त्व दिले जाते. आपल्याकडेही अशी शिस्त आणि नियमांचे पालन अधिक प्रभावीपणे रुजवण्याची गरज आहे. आपण नियम बनवतो, पण त्यांचे पालन करण्याची मानसिकता विकसित करणे तितकेच महत्त्वाचं आहे.
ईटीव्ही भारत: ‘फोर्स’ आणि ‘कमांडो’पासून ते आता हॉलिवूडपर्यंतचा तुमचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. संघर्षाचा सामना करणाऱ्या तरुणांना तुम्ही काय संदेश द्याल?
विद्युत जामवाल: माझ्या मुंबईतील प्रवासाची तुलना मी एका चित्रपटाशी करतो. सुरुवातीला मी कामाच्या शोधात होतो, तो माझ्या आयुष्यातील एक प्रसंग होता. त्यानंतर मला चित्रपट मिळाला, तो आणखी एक प्रसंग ठरला. त्यानंतर वेगवेगळ्या संधी मिळत गेल्या. अशा अनेक प्रसंगांची मालिका म्हणजे माझे आयुष्य आहे. आणि आज आपण इथे संवाद साधत आहोत, हा क्षणही माझ्या आयुष्याच्या चित्रपटातील एक प्रसंगच आहे. प्रत्येक प्रसंगात आपले सर्वोत्तम देण्याचा माझा प्रयत्न असतो. अभिनय करताना एखादा प्रसंग अधिक चांगला करण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा तो सादर करतो. मी आयुष्याकडेही त्याच दृष्टिकोनातून पाहतो. एखादा दिवस खराब गेला, तर स्वतःला सांगतो की, आजचा प्रसंग कठीण होता, उद्या एक नवा प्रसंग असेल. आयुष्यात आनंदाचे, दुःखाचे, संघर्षाचे आणि यशाचे अनेक टप्पे येतात. पण प्रवास सुरूच राहतो. आपल्याला कोण बनायचे आहे, कसे वागायचे आहे आणि इतरांनी आपल्याशी चुकीचे वर्तन केले, तरी आपण कशी प्रतिक्रिया द्यायची आहे, हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे. स्वतःची मानसिक तयारी करा आणि आपल्या ध्येयाकडे वाटचाल करत राहा. मग आयुष्याचा हा चित्रपट नक्कीच यशस्वी ठरेल!
ईटीव्ही भारत: खूप वेळ श्वास रोखून धरण्यामागे तुमचा कोणता सराव आहे? तसेच, अलीकडे तुम्ही पतंजलींच्या योगसूत्रांचा अभ्यास करत आहात, त्यामागची प्रेरणा काय?
विद्युत जामवाल: गेल्या वर्षभरापासून मी पतंजलींच्या योगसूत्रांचा अभ्यास करत आहे. अनेक चित्रपटांमध्ये काम केल्यानंतर आणि हॉलिवूडमधील प्रकल्प मिळाल्यानंतर मला जाणवले की, केवळ पदव्या, प्रसिद्धी किंवा यश मिळवण्यापलीकडेही काहीतरी मोठे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यामुळं योगसूत्रांचा अभ्यास आणि त्यातील तत्त्वे समजून घेण्याकडे माझा कल वाढला. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना पतंजलींच्या योगसूत्रांविषयी सांगताना मी एका महत्त्वाच्या सूत्राचा उल्लेख करतो—‘तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः’. याचा आशय असा की, मनाची स्थिरता साधण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि नियमित सराव आवश्यक असतो.
दुसरे सूत्र आहे—‘स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः’. एखादी गोष्ट दीर्घकाळ, खंड न पडू देता आणि पूर्ण निष्ठेने केली, तर तिचा पाया मजबूत होतो. कोणत्याही क्षेत्रात भक्कम यश मिळवण्यासाठी सातत्य आणि समर्पण आवश्यक आहे. तिसरे सूत्र आहे—‘दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्’. याचा आशय असा की, बाह्य विषयांचे आकर्षण आणि त्यांच्याविषयीच्या अपेक्षांपासून मनाला अलिप्त ठेवण्याचा अभ्यास केला पाहिजे. लोक आपल्याकडे पाहतात, आपल्याविषयी बोलतात किंवा आपल्याकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा ठेवतात. पण त्यांच्या प्रतिक्रियांमुळं आपली अंतर्गत शांतता ढळू देऊ नये. क्षणभर थांबणे, स्वतःला सावरणे आणि मन स्थिर ठेवणे शिकले पाहिजे. एकदा स्वतःच्या मनावर नियंत्रण मिळवता आले, की खऱ्या अर्थाने प्रावीण्याकडे वाटचाल सुरू होते. माझ्या मते, सातत्यपूर्ण सराव, संयम आणि अंतर्मनाची स्थिरता हीच यशाची खरी सूत्रे आहेत.