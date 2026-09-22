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Interview: ‘ये प्रेम मोल लिया’चे दिग्दर्शक सूरज बडजात्या- आजवरच्या कारकिर्दीत मी तब्बल 72 गाणी चित्रित केली आहेत!

‘ये प्रेम मोल लिया’चे दिग्दर्शक सूरज बडजात्या यांनी त्यांचा आगामी चित्रपट ‘ये प्रेम मोल लिया’बद्दल आणि त्यांच्या प्रवासासंदर्भात विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.

Sooraj Barjatya
सूरज बडजात्या (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 10:49 AM IST

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मुंबई : पडद्यावर प्रेम, कुटुंब आणि नात्यांची ऊब जपायला शिकवणारे आणि आपल्या साधेपणानं कोट्यवधी प्रेक्षकांची मनं जिंकणारे दिग्दर्शक म्हणून सूरज बडजात्या यांचं नाव आदरानं घेतलं जातं. राजश्री प्रॉडक्शन्सच्या समृद्ध परंपरेतून आलेल्या सूरज बडजात्या यांनी ‘मैंने प्यार किया’पासून आपल्या दिग्दर्शकीय प्रवासाला सुरुवात केली आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीला प्रेमकथेची एक नवी, निरागस भाषा दिली. ‘हम आपके हैं कौन..!’, ‘हम साथ-साथ हैं’ आणि ‘विवाह’ यांसारख्या चित्रपटांतून त्यांनी भारतीय कुटुंबव्यवस्था, संस्कार, प्रेम आणि नात्यांमधील भावनिक बंध अतिशय सहजतेने पडद्यावर मांडले. ‘प्रेम’ या व्यक्तिरेखेला त्यांनी आपल्या चित्रपटांमधून एक वेगळी ओळख दिली. दिग्दर्शनासोबतच निर्मिती आणि लेखन क्षेत्रातही सक्रिय असलेल्या सूरज बडजात्या यांच्या कारकिर्दीत प्रेम, कुटुंब आणि माणुसकी हे तीन धागे सातत्याने दिसून येतात. त्यांच्या याच प्रदीर्घ आणि समृद्ध चित्रपटप्रवासाविषयी, बदलत्या सिनेमाविषयी आणि ‘ये प्रेम मोल लिया’ या नव्या चित्रपटाविषयी ईटीव्ही भारतचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी त्यांच्याशी साधलेला हा मनमोकळा संवाद...

ईटीव्ही भारत: ‘ये प्रेम मोल लिया’च्या संगीत प्रकाशनासाठी रॉयल ऑपेरा हाऊससारख्या ऐतिहासिक वास्तूची निवड करण्यात आली. हेच ठिकाण निवडण्यामागचं विशेष कारण काय?
सूरज बडजात्या : रॉयल ऑपेरा हाऊसशी माझ्या बालपणीच्या अनेक आठवणी जोडलेल्या आहेत. शाळेच्या बसमधून जाताना ही वास्तू पाहायचो. तेव्हा इथे एक भव्य चित्रपटगृह होतं. मोठमोठी पोस्टर्स आणि होर्डिंग्ज असायची. कौटुंबिक चित्रपटांचा अनुभव देणारे हे थिएटर होते आणि कुठल्याही चित्रपटाचं तिकिट मिळवण्यासाठी आम्हाला तब्बल सहा महिने वाट पाहावी लागायची. मला आजही आठवतं, मी इथे ‘अमर अकबर अँथनी’ चित्रपट तीन वेळा, वेगवेगळ्या जागांवर बसून पाहिला होता. त्यामुळं एका कौटुंबिक चित्रपटाच्या संगीताचा शुभारंभ करण्यासाठी याहून योग्य आणि ऐतिहासिक जागा कोणती असू शकते?


ईटीव्ही भारत: राजश्री प्रॉडक्शन्स ची स्थापना 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ताराचंदजींच्या स्वप्नातून झाली. ते हयात असते तर त्यांनी तुम्हाला काय सांगितलं असतं?
सूरज बडजात्या : या प्रश्नाचं उत्तर देताना मला माझ्या बालपणीची एक आठवण सांगावीशी वाटते. मी साधारण दहा-अकरा वर्षांचा असताना आजोबांच्या खोलीत बसलो होतो. एक लेखक त्यांच्याकडे आला आणि त्यानं अनेक कथा ऐकवल्या. त्यापैकी ‘भाई हो तो ऐसा’ची कथाही होती. प्रत्येक कथा ऐकल्यानंतर आजोबा म्हणायचे, “ही कथा ब्लॉकबस्टर ठरेल, पण ती माझ्यासाठी नाही.” लेखक निघून गेल्यानंतर मी त्यांना विचारलं, “जर ही कथा इतकी चांगली आहे, तर आपण ती बनवत का नाही?” त्यांनी हसत मला खोलीबाहेर नेलं. तिथे आमच्या बॅनरचं सरस्वतीदेवीचं चिन्ह होतं. ते त्याकडे पाहून म्हणाले, “बाळा, आपल्या बॅनरखाली फक्त अशाच चित्रपटांची निर्मिती व्हायला हवी, ज्यात सरस्वतीचा वास असेल.” माझे काका-काकू आणि कुटुंबातील ज्येष्ठ मंडळी तसेच मला वाटतंय की आजोबांचे आशीर्वादसुद्धा माझ्यासोबत आहेत.

Sooraj Barjatya
सूरज बडजात्या (Photo: Special Arrangement)


ईटीव्ही भारत: राजश्रीच्या चित्रपटांचं संगीतही कायम लक्षात राहतं. ‘हम आपके हैं कौन..!’मधील शहनाई असो किंवा ‘मैने प्यार किया’मधील व्हायोलिन. ‘ये प्रेम मोल लिया’ची अशी एखादी सांगीतिक ओळख आहे का, जी भविष्यात या चित्रपटाची खासियत ठरेल?
सूरज बडजात्या : या चित्रपटाची सांगीतिक ओळख एका व्यक्तीशी जोडलेली आहे. प्रत्येक सूर, प्रत्येक वाद्य आणि संपूर्ण संगीतविश्व यामागे एकच व्यक्ती आहे, संगीतकार हिमेश रेशमिया.

ईटीव्ही भारत: “वधू ही जबाबदारी नाही, तर एक विशेषाधिकार आहे” आणि “वर हा विशेषाधिकार नाही, तर एक जबाबदारी आहे.” राजश्रीनं नेहमीच नात्यांची प्रतिष्ठा आणि मूल्यं जपली आहेत. या नव्या मांडणीमागे नेमका काय विचार आहे?
सूरज बडजात्या : मला वाटतं, आज मी एका वेगळ्या टप्प्यावर आलो आहे. इतकी वर्षं झाली, तरी लोक माझा सिनेमा याच प्रेमाने पाहायला येतात, ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. आज माझी मुलगी, जावई, मुलं, त्यांचे सासरचे आणि कुटुंबातील अनेक सदस्य इथे आहेत. माझ्या घरी दोन नातीही आहेत. त्यामुळे आता मला वाटतं, समाज आणि प्रेक्षकांनी मला जे दिलं आहे, त्यातील काहीतरी परत देण्याची वेळ आली आहे.

माझ्या मते, राजश्रीची मूलभूत मूल्यं जपत केलेला हा माझ्या कारकिर्दीतील सर्वाधिक प्रगतिशील चित्रपटांपैकी एक आहे. प्रत्येक दिग्दर्शक आपल्या चित्रपटातून काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो. मला या चित्रपटातून वेगवेगळ्या पिढ्या एकत्र कशा राहू शकतात, हे सांगायचं आहे. प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, प्रत्येक चित्रपट करताना मी स्वतःच अडचणीत येतो, कारण चांगल्या गोष्टीत आणखी चांगल्या गोष्टी जोडत राहण्याची माझी सवय आहे. पण हा माझ्या आवडत्या आणि महत्त्वाच्या चित्रपटांपैकी एक आहे.

Sooraj Barjatya
सूरज बडजात्या (Photo: Special Arrangement)

ईटीव्ही भारत: राजश्रीच्या चित्रपटांमध्ये संगीताला नेहमीच विशेष स्थान मिळालं आहे. ‘हम आपके हैं कौन..!’मध्ये किती गाणी होती?
सूरज बडजात्या : चौदा गाणी..... आणि ‘प्रेम रतन धन पायो’मध्ये दहा गाणी होती. गाण्यांच्या बाबतीत मी कधीच आकड्यांचा विचार केला नाही. माझी सारी ऊर्जा गाण्यांवर खर्च केली. मी फारसे अ‍ॅक्शन सीक्वेन्स केले नाहीत, त्यामुळे गाण्यांवर भरपूर काम केलं. आजवरच्या कारकिर्दीत मी तब्बल 72 गाणी चित्रित केली आहेत आणि त्यावेळी कधीच गणित मांडलं नाही.

ईटीव्ही भारत: राजश्रीच्या प्रेक्षकांमध्ये दोन पिढ्या आहेत—एका बाजूला स्मार्टफोनवर वाढणारी 15 वर्षांची पिढी, तर दुसरीकडे आपल्या चित्रपटांमध्ये मोठी झालेली सत्तरीतली पिढी. या दोन्ही पिढ्यांना एकाच वेळी चित्रपटगृहात आणणं आजच्या काळात आव्हानात्मक वाटतं का?
सूरज बडजात्या : आज मी ज्या टप्प्यावर आहे, तिथे कोण येतं आणि कसं येतं, यापेक्षा ते प्रेमाने येतात, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. तरुण प्रेक्षक अनेकदा माझे चित्रपट एकट्याने पाहायला येत नाहीत. ते आले, तरी त्यांच्यासोबत आजी, मावशी किंवा आई असते. माझ्यासाठी हेच पुरेसं आहे.

ईटीव्ही भारत: पूर्वी आधी गाण्याचं नृत्यदिग्दर्शन ठरवलं जायचं आणि त्यानंतर त्यावर संगीत तयार केलं जायचं. याबद्दल थोडं अधिक सांगाल का?
सूरज बडजात्या : खरं सांगायचं तर, जगभरात आणि भारतातही पूर्वी संगीतनिर्मितीची एक वेगळी पद्धत होती. आधी नृत्यदिग्दर्शन आणि संपूर्ण दृश्यरचना तयार केली जायची आणि त्यानंतर त्यावर संगीत बसवलं जायचं. ‘हम आपके हैं कौन..!’मधील ‘जूते दे दो’चंच उदाहरण घ्या. आधी संपूर्ण नृत्यदिग्दर्शन केलं आणि त्यानंतर त्या नृत्याच्या हालचालींवर संगीत तयार करण्यात आलं. ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’मधील गोफणीचा प्रसंगही आधी नृत्यदिग्दर्शनातून तयार झाला आणि त्यानंतर त्यावर संगीत बसवलं गेलं. पूर्वी तीन अंतरे असलेलं संपूर्ण गाणं चित्रित केलं जायचं. दिग्दर्शकासाठी ते एक वेगळंच आव्हान असायचं—गाण्याची सुरुवात नेमकी कशी करायची, पहिला शॉट कोणता असावा, याचा विचार करावा लागायचा.

गुरुदत्तजींच्या पुस्तकातही एक किस्सा वाचला होता. ‘थंडी हवा काली घटा’ या गाण्याच्या पहिल्या शॉटचा विचार करण्यासाठी ते दोन दिवस एनएसएआय क्लबमध्ये बसले होते, असं त्यात नमूद होतं. त्या काळातील हीच खरी मजा होती. माझ्यासोबत आदित्य (चोप्रा) आणि करण (जोहर) हे कदाचित शेवटच्या त्या पिढीतील दिग्दर्शक आहेत, ज्यांनी हा अनुभव प्रत्यक्ष पाहिला आहे. बॉम्बे लॅबमध्ये 100-150 संगीतकार एकत्र बसून आधी संपूर्ण संगीताची तालीम करायचे आणि त्यानंतर गायक रेकॉर्डिंगसाठी यायचे. मी लतादीदींनाही रेकॉर्डिंगला जाण्यापूर्वी संगीतकारांच्या पाया पडताना पाहिलं आहे. त्या काळातील संगीतनिर्मितीमध्ये एक वेगळाच आनंद आणि जिव्हाळा होता. आजच्या काळात त्या अनुभवातून काहीतरी पुन्हा जिवंत करण्याचा माझा प्रयत्न आहे.


ईटीव्ही भारत : संगीतकारांच्या मते हा चित्रपट प्रेमकथा आहे. मात्र दिग्दर्शक म्हणून तुम्हाला काय वाटतं—‘ये प्रेम मोल लिया’ ही प्रेमकथा आहे की कौटुंबिक कथा?
सूरज बडजात्या : प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, ही प्रेमकथाच आहे. पण माझ्या मते प्रत्येक प्रेमकथेला कुटुंबाची मान्यता आणि आशीर्वाद आवश्यक असतो. या चित्रपटासाठी 17 वर्षांचा तरुण आणि 70 वर्षांचे ज्येष्ठ दोघेही एकत्र चित्रपटगृहात येऊ शकतील.

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