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दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील चार सुपरस्टार, एकाच मंचावर, कुठे ते घ्या जाणून!

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील चार सुपरस्टार एकत्र एका मंचावर दिसणार आहे. आता एक प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

bigg boss
‘बिग बॉस’ (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 1:29 PM IST

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हैदराबाद : येत्या 6 सप्टेंबरला ‘बिग बॉस’ तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम आवृत्तीचा एकाच वेळी भव्य प्रारंभ होणार असून एकाच मंचावर दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील चार सुपरस्टार, अर्थात विजय सेतुपती, नागार्जुन, किच्चा सुदीप आणि मोहनलाल एकाच पडद्यावर दिसणार आहेत. ‘बिग बॉस’च्या चारही दक्षिण भारतीय आवृत्त्यांसाठी महामोहीम रंगताना दिसणार आहे या सुपरस्टार्सच्या संगे.
भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि चर्चेत राहणाऱ्या मनोरंजन कार्यक्रमांपैकी एक म्हणून ‘बिग बॉस’नं गेल्या अनेक वर्षांत प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे. हिंदीतील ‘बिग बॉस’ला सलमान खान यांच्या दमदार आणि वैशिष्ट्यपूर्ण सूत्रसंचालनाची जोड लाभल्यानं या कार्यक्रमाची लोकप्रियता देशभरात आणखी विस्तारली. स्पर्धकांचे नाते, संघर्ष, भावना, नाट्य आणि आठवड्याच्या शेवटी होणाऱ्या सूत्रसंचालकाच्या संवादामुळं ‘बिग बॉस’ हा केवळ रिअ‍ॅलिटी शो न राहता प्रेक्षकांच्या दैनंदिन चर्चेचा विषय बनला आहे.

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील चार सुपरस्टार एकत्र : याच लोकप्रिय वारशाला पुढं नेत जिओस्टारनं आता दक्षिण भारतातील ‘बिग बॉस’च्या चारही आवृत्त्यांच्या सूत्रसंचालकांना एकाच पडद्यावर आणणारी खास जाहिरात मोहीम सादर केली आहे. तामिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम भाषेतील ‘बिग बॉस’च्या आगामी पर्वांच्या पार्श्वभूमीवर विजय सेतुपती, नागार्जुन, किच्चा सुदीप आणि मोहनलाल हे चार दिग्गज एकत्र आले आहेत. चार सुपरस्टार, चार ‘बिग बॉस’ची घरे आणि एका महाकाय प्रारंभाची उत्कंठा प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे. दक्षिण भारतातील ‘बिग बॉस’च्या चाहत्यांसाठी हा नवा प्रोमो म्हणजे मनोरंजनाची पर्वणी ठरणार आहे. विजय सेतुपती, नागार्जुन, किच्चा सुदीप आणि मोहनलाल यांनी आपापल्या भाषेतील ‘बिग बॉस’च्या पर्वांशी प्रेक्षकांचे अतूट नाते निर्माण केले आहे. या चारही सुपरस्टार्सना एकाच पडद्यावर पाहण्याची संधी प्रथमच मिळत असल्यानं त्यांच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. चार वेगवेगळ्या भाषिक प्रेक्षकवर्गांना एका क्षणात जोडणारा हा अनोखा संगम ठरणार आहे.

विनोदी शैलीतील प्रोमो रिलीज : या प्रोमोचं वैशिष्ट्य म्हणजे दक्षिण भारतातील विविध प्रांतांच्या खाद्यसंस्कृती आणि वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरांचा हलक्याफुलक्या शैलीतील केलेला उत्सव. आगामी पर्वाची उत्कंठा शिगेला पोहोचलेली असताना चारही सूत्रसंचालक एकमेकांच्या राज्यांतील खाद्यपदार्थांशी संबंधित एका मजेशीर गोंधळात अडकताना दिसतात. त्यांच्या स्वभाववैशिष्ट्यांना आणि लोकप्रिय व्यक्तिमत्त्वांना साजेशी विनोदी शैली या प्रोमोला अधिक रंगतदार बनवते. ‘बिग बॉस’च्या अनुभवात सूत्रसंचालकांची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची राहिली आहे. त्यांचा विनोद, स्पर्धकांच्या वर्तनावरील निरीक्षणे, योग्य वेळी केलेले हस्तक्षेप आणि आठवड्याच्या शेवटी होणारे संवाद हे प्रत्येक पर्वातील सर्वाधिक अपेक्षित क्षणांपैकी एक असतात. अनेकदा या संवादांची चर्चा घरातील घटनांपलीकडे जाऊन प्रेक्षकांमध्ये आणि समाजमाध्यमांवरही रंगते. त्यामुळं विजय सेतुपती, नागार्जुन, किच्चा सुदीप आणि मोहनलाल यांना एकाच प्रोमोमध्ये एकत्र आणणे हा त्यांच्या चाहत्यांसाठी निश्चितच विशेष अनुभव आहे. तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम अशा चारही भाषिक प्रेक्षकांना एका मनोरंजक क्षणात जोडत हा प्रोमो दक्षिण भारतातील ‘बिग बॉस’च्या सर्वात मोठ्या प्रारंभाची वातावरणनिर्मिती करतो.

‘बिग बॉस’ कधी होणार सुरू : जिओस्टारचं मनोरंजन विभागाचे (दक्षिण) प्रमुख कृष्णन कुट्टी म्हणाले, “आमच्या चारही सूत्रसंचालकांचे त्यांच्या प्रेक्षकांशी अतिशय वेगळे आणि खास नाते आहे. प्रत्येक भाषिक बाजारपेठेत ‘बिग बॉस’च्या लोकप्रियतेमागे हे नाते महत्त्वाची भूमिका बजावते. विजय सेतुपती, नागार्जुन, किच्चा सुदीप आणि मोहनलाल यांना एकत्र आणण्याची संधी आम्हाला मिळाली आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वांना साजेशा, दक्षिण भारताच्या संस्कृतीशी जोडलेल्या आणि मनोरंजक पद्धतीनं हा प्रोमो साकारण्यात आला. चारही सुपरस्टार्सना एकाच पडद्यावर पाहणे चाहत्यांसाठी स्वतःमध्येच एक विशेष क्षण आहे. चारही आवृत्त्या एकाच वेळी सुरू होत असताना निर्माण होणारी भव्यता आणि उत्साह या प्रोमोमधून अधोरेखित होतो.” येत्या 6 सप्टेंबरपासून संपूर्ण दक्षिण भारतात ‘बिग बॉस’ची एकत्रित लाट पाहायला मिळणार आहे. प्रत्येक आवृत्ती आपापल्या भाषेत, आपापल्या प्रेक्षकांच्या संस्कृतीशी आणि अपेक्षांशी जोडलेली स्वतंत्र कथा सादर करेल. या चारही आवृत्त्या जिओस्टारच्या संबंधित दूरचित्रवाहिन्यांवर तसेच जिओहॉटस्टारवर पाहता येणार आहेत. ‘बिग बॉस’ हा एंडेमोल शाइन/बनिजे एंटरटेनमेंट यांच्या मालकीचा स्वरूपाधारित कार्यक्रम असून ‘बिग बॉस’ तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम या चारही आवृत्त्यांचा एकाच वेळी 6 सप्टेंबर रोजी शुभारंभ होणार आहे.

TAGGED:

BIGG BOSS PROMO VIRAL
VIJAY SETUPATHI AND NAGARJUN
चार सुपरस्टार
SOUTH SUPERSTARS
KICHHA SUDEEP AND MOHANLAL

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