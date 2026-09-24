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प्रादेशिक सिनेसृष्टींच्या सीमारेषा पुसत तेलुगू अभिनेता रवी प्रकाशचा मराठी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश!

तेलुगू अभिनेता रवी प्रकाश हा 'दशमी' या चित्रपटातून मराठी चित्रपटसृष्टीत दाखल होणार आहे.

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रवी प्रकाश (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 4:35 PM IST

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मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टी असो, टॉलिवूड असो किंवा मराठी चित्रपटसृष्टी, गेल्या काही काळात विविध भाषांमधील कलाकार एकमेकांच्या सिनेसृष्टीत काम करताना दिसत आहेत. त्यामुळं केवळ भाषेच्या सीमा ओलांडून कलाकारांना नव्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळत आहे. कलाकारांची ही नवी ‘क्रॉसओव्हर’ इनिंग प्रेक्षकांना धावतेय. मराठी कलाकार दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडत असताना, आता टॉलिवूडमधील कलाकारही मराठी सिनेमाकडे वळताना दिसत आहेत. याच बदलत्या प्रवाहात प्रसिद्ध तेलुगू अभिनेता रवी प्रकाशचा मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रवेश विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.

‘दशमी’ चित्रपटामध्ये दिसणार तेलुगू अभिनेता : रवी प्रकाश आगामी ‘दशमी’ या मराठी चित्रपटातून मराठी प्रेक्षकांसमोर येत आहेत. पदार्पणाच्या चित्रपटासाठी त्यांनी साकारलेली व्यक्तिरेखाही तितकीच दमदार आहे. ‘एसीपी आसिफ मुजावर’ या कर्तव्यनिष्ठ आणि अनुभवी पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत तो पाहायला मिळणार आहेत. नुकताच प्रदर्शित झालेला ‘दशमी’चा पॉवरपॅक्ड टीझर या व्यक्तिरेखेची झलक दाखवली गेली असून, रवी प्रकाशचा खाकी वर्दीतील रुबाब आणि त्यांच्या व्यक्तिरेखेतील गंभीरपणा लक्ष वेधून घेतो.


रवी प्रकाशनं व्यक्त केल्या भावना : खाकी वर्दी, संयमी पण प्रभावी व्यक्तिमत्त्व आणि तपासक अधिकाऱ्याची नजर यामुळं ‘एसीपी आसिफ मुजावर’ ही व्यक्तिरेखा ‘दशमी’च्या कथानकातील एक महत्त्वाचा दुवा ठरणार असल्याचे टीझरमधून जाणवते. तेलुगू सिनेसृष्टीत आपली ओळख निर्माण केल्यानंतर रवी प्रकाश आता मराठी चित्रपटातून नवी इनिंग सुरू करत आहेत. मराठीत पदार्पण करण्याचा अनुभव सांगताना रवी प्रकाश म्हणतात, “मराठी चित्रपटातून माझी सुरुवात होत असताना ‘एसीपी आसिफ मुजावर’सारखी भूमिका मिळणंं, माझ्यासाठी खरोखरच आनंदाची बाब आहे. ही व्यक्तिरेखा केवळ रुबाबदार पोलीस अधिकाऱ्याची नाही, तर तपासाच्या प्रक्रियेची सखोल जाण असलेल्या अनुभवी अधिकाऱ्याची आहे. व्यक्तिरेखेचा बारकाईनं अभ्यास करून तिची देहबोली, काम करण्याची पद्धत आणि तपासातील बारकावे समजून घेण्यासाठी विशेष तयारी केली. मराठी प्रेक्षकांसमोर या भूमिकेतून माझी वेगळी बाजू मांडता येणार आहे, याचा मला विशेष आनंद आहे.”

रहस्य, थरार आणि सामाजिक वास्तव यांचा संगम असलेल्या ‘दशमी’चे दिग्दर्शन योगेश पांडुरंग भोसले यांनी केले आहे. चित्रपटात महेश मांजरेकर, मकरंद अनासपुरे, विजय निकम, गौरी इंगवले, प्रसन्न केतकर, देवेंद्र गायकवाड, शाम माशाळकर आणि राज कुंदन यांच्याही भूमिका आहेत. केएनके बॉक्स प्रस्तुत हा चित्रपट ऑक्टोबरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

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RAVI PRAKASH DEBUT IN MARATHI MOVIE
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