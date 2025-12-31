ETV Bharat / entertainment

दक्षिणेतील सुपरस्टार अभिनेता नागार्जुन साई चरणी नतमस्तक; नवीन वर्षात 'इतके' चित्रपट करणार पूर्ण

श्रद्धा-सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या साई बाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून वर्षाकाठी कोट्यवधी भाविक शिर्डीत येत असतात. आज दक्षिणेतील सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन यांनी साई बाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं.

Nagarjuna Akkineni
अक्किनेनी नागार्जुन साई चरणी नतमस्तक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 31, 2025 at 6:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : करोडो भाविकांचं श्रद्धास्थान श्री साई बाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून हजारो भाविक दररोज शिर्डीत येतात. आज दक्षिणेतील सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन (Nagarjuna Akkineni) यांनी साई बाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन यानं नवीन वर्षात आपण 100 वा चित्रपट पूर्ण करणार असल्याची माहिती दिली. अनेक दिवसांपासून साई बाबांंचं बोलावणं येत होतं. मात्र आज दर्शनाचा योग आला. साई बाबांचं दर्शन घेऊन आनंद झाला, अशी प्रतिक्रिया त्यानं यावेळी दिली.

Nagarjuna Akkineni
नागार्जुन याचा साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार (ETV Bharat Reporter)

'ईटीव्ही भारत'शी साधला संवाद : "अनेक वर्षांनंतर आज शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो आहे. तीन-चार दिवसापासून साई बाबांचं बोलवणं येत होतं. बाबांचं बोलवणं आल्यानंतर आज साई बाबांच्या दर्शनासाठी येण्याचा योग आला आहे. आज साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेऊन खूप आनंद झाला, अशी प्रतिक्रिया, दक्षिणेतील सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन (ETV Bharat Reporter)



नवीन वर्षात होणार 100 वा चित्रपट पूर्ण : येणाऱ्या 2026 या नवीन वर्षात सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन याचा 100 वा चित्रपट पूर्ण होणार आहे. नवीन वर्षात शतक मारलं जाणार असल्याचं नागार्जुन यानं सांगितलं. शिर्डी साई बाबांचा परमभक्त असलेला दक्षिणेतील सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन यानं 2012 साली शिर्डी साई या चित्रपटात साई बाबांची भूमिका साकारली होती. त्यानंतर नागार्जुन याचं कायम शिर्डीला येणं होत होतं. मात्र मधील काही वर्षांपासून शिर्डी साई बाबांच्या दर्शनासाठी येणं होत नव्हतं. काही दिवसापासून साई बाबांचं बोलवणं येत होतं आणि आज अखेर साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो असल्याचंही नागार्जुन यानं सांगितलं.

Nagarjuna Akkineni
अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन (ETV Bharat Reporter)


नागार्जुन याचा साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार : सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन यानं नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला शिर्डीत येऊन साई बाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं आहे. साई बाबांच्या समाधीच्या दर्शनानंतर द्वारकामाई, गुरुस्थान मंदिरात जाऊनही नागार्जुन यानं दर्शन घेतलं आहे. यावेळी साई बाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी शाल आणि साई बाबांची मूर्ती देऊन नागार्जुनचा सत्कार केला.



हेही वाचा -

  1. उद्योगपती अनंत अंबानी साई चरणी नतमस्तक, तब्बल पाच कोटी रूपयांची दिली देणगी
  2. ED च्या कारवाई नंतर अभिनेता सोनू सूद साई चरणी नतमस्तक; म्हणाला सगळं काही...
  3. प्रसिद्ध अभिनेत्री जया प्रदा साई चरणी नतमस्तक; म्हणाल्या "...म्हणून होते आमची चिडचीड"

TAGGED:

अक्किनेनी नागार्जुन
SHIRDI SAIBABA DARSHAN
ACTOR NAGARJUNA AKKINENI
अभिनेता नागार्जुन साई चरणी
NAGARJUNA AKKINENI SAIBABA DARSHAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.