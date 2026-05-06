ETV Bharat / entertainment

प्रसिद्ध निर्माते आर. बी. चौधरी यांचं कार अपघातात निधन, स्टार्सनं केला शोक व्यक्त

प्रसिद्ध निर्माते आर. बी. चौधरी यांचं कार अपघातात निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. आता त्यांच्या निधनानंतर अनेक स्टार्सनं सोशल मीडियावर शोक व्यक्त केला आहे.

south indian film producer rb choudhary
प्रसिद्ध निर्माते आर. बी. चौधरी (Source : Social Media)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 6, 2026 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : तमिळ स्टार जीवाचे वडील आणि प्रसिद्ध निर्माते आर. बी. चौधरी यांचं उदयपूरजवळ कार अपघातात निधन झालंय. हा अपघात मंगळवारी 5 मे रोजी झाला असून मृतदेह बुधवारी जयपूरहून चेन्नईला आणण्यात येईल. चौधरी यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. त्यांच्यावर बुधवारी म्हणजेच 6 मे 2026 रोजी चेन्नईत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. तसेच आर. बी. चौधरी यांच्याबरोबर प्रवास करणारे पुतणे देखील जखमी झाले आहेत. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तसेच याच दिवशी मल्याळम अभिनेता संतोष के. नायर यांचेही निधन झाल्याची बातमी समोर आली होती. दरम्यान एकाच दिवशी चित्रपटसृष्टीला दोन मोठे धक्के बसले आहेत.

आर. बी. चौधरी यांचं निधन : आर. बी. चौधरी यांना आता सोशल मीडियाद्वारे अनेकजण श्रदांजली वाहत आहेत. एजीएस एंटरटेनमेंट या निर्मिती संस्थेच्या अर्चना कलपथी यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शोक व्यक्त करत लिहिलं, 'आरबी सर, आता आपल्यात नाहीत हे ऐकून मला खूप दुःख झालं आहे. चित्रपटसृष्टीनं एक असे निर्माते गमावले आहेत, ज्यांनी अनेक उत्कृष्ट चित्रपट दिले. ते खूप दयाळू व्यक्ती होते. देव त्यांच्या कुटुंबियांना शक्ती देवो.' तसेच सुपरस्टार रजनीकांत यांनी श्रद्धांजली वाहत लिहिलं, 'माझा प्रिय मित्र, 'सुपर गुड फिल्म्स'चे आर.बी. चौधरी हे एक अत्यंत उत्कृष्ट निर्माते होते. ते एक अतिशय प्रेमळ आणि सज्जन व्यक्ती होते. त्यांनी असंख्य तरुण दिग्दर्शकांना संधी दिली आणि चित्रपटसृष्टीला चैतन्यमय ठेवले. त्यांच्या अकाली निधनाच्या बातमीनं मला मोठा धक्का बसला असून, मी अतीव शोकाकुल झालो आहे. त्यांच्या कुटुंबियांप्रती मी माझ्या मनापासूनच्या संवेदना व्यक्त करतो. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो.'

स्टार्सनं केलं दु:ख व्यक्त : याशिवाय कमल हासन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये दु:ख व्यक्त करत लिहिलं, 'दक्षिण भारतीय चित्रपट निर्मात्यांमध्ये एक उत्तुंग शिखर म्हणून ओळखले जाणारे आर. पी. चौधरी यांचे एका रस्ते अपघातात निधन झाल्याची बातमी अत्यंत धक्कादायक आणि दुःखद आहे. चित्रपटसृष्टीत नवनवीन प्रयोग करण्यास ज्यांनी कधीच संकोच केला नाही, असे एक धाडसी आणि कल्पक निर्माते, ज्यांनी अनेकांना या क्षेत्रात आणले आणि इतर अनेकांच्या कारकिर्दीला निर्णायक वळण देत त्यांना या क्षेत्रात भक्कमपणे प्रस्थापित केले. तसेच यशासाठी आसुसलेल्या तरुण कलाकारांसाठी जे एक आधारवड होते, अशा या महान व्यक्तीचे आपल्यातून निघून जाणं, हे एक असह्य दुःख आहे. आपल्या लाडक्या वडिलांच्या निधनामुळं शोकाकुल झालेल्या बंधू जीवा, बंधू रमेश आणि चौधरी कुटुंबातील सर्व सदस्यांप्रती मी माझ्या मनापासूनच्या संवेदना व्यक्त करतो.' तसेच अभिनेता चिरंजीवी यांनी शोक व्यक्त करत आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'दिग्गज निर्माते आर.बी. चौधरी गारू यांच्या अचानक आणि दुःखद निधनाची बातमी ऐकून मला अत्यंत मनापासून वेदना झाल्या आहेत. मी त्यांना अनेक वर्षांपासून ओळखत होतो आणि अलीकडेच 'सुपर गुड फिल्म्स'च्या माध्यमातून माझ्या 'गॉड फादर' या चित्रपटाच्या निमित्तानं मी त्यांच्याशी जोडलो गेलो होतो. त्यांनी अनेक प्रतिभावान दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांचे करिअर घडवले, तसेच असंख्य कथांना पडद्यावर जिवंत केले. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील त्यांचे योगदान शब्दांत मांडणे अशक्य आहे. त्यांच्या कुटुंबियांप्रती मी माझ्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. या अकल्पनीय दुःखाचा सामना करण्यासाठी त्यांना बळ मिळो, हीच प्रार्थना.'

आर.बी. चौधरी यांचं चित्रपटसृष्टीतील काम : दरम्यान आर.बी. चौधरी यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक हिट चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. यात 'चेरन पांडियन', 'ऊर मरियाधाई', 'मिस्टर रोमियो', 'गोकुळम', 'नट्टामै','सूर्यवंशम', 'सुंदरा पुरुषन','आनंदम', 'कीर्ती चक्र', 'जिल्ला', 'गॉडफादर' आणि अलीकडील 'मारिसन' यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे. त्यांनी निर्मित केलेली चित्रपट सर्व प्रेक्षकांना खूप आवडली आहेत.

TAGGED:

RB CHOUDHARY PASSED AWAY
SOUTH INDIAN FILM PRODUCER
ROAD ACCIDENT AT RAJASTHAN
कार अपघातात निधन
RB CHOUDHARY DEATH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.