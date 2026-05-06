प्रसिद्ध निर्माते आर. बी. चौधरी यांचं कार अपघातात निधन, स्टार्सनं केला शोक व्यक्त
प्रसिद्ध निर्माते आर. बी. चौधरी यांचं कार अपघातात निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. आता त्यांच्या निधनानंतर अनेक स्टार्सनं सोशल मीडियावर शोक व्यक्त केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 10:09 AM IST
हैदराबाद : तमिळ स्टार जीवाचे वडील आणि प्रसिद्ध निर्माते आर. बी. चौधरी यांचं उदयपूरजवळ कार अपघातात निधन झालंय. हा अपघात मंगळवारी 5 मे रोजी झाला असून मृतदेह बुधवारी जयपूरहून चेन्नईला आणण्यात येईल. चौधरी यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. त्यांच्यावर बुधवारी म्हणजेच 6 मे 2026 रोजी चेन्नईत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. तसेच आर. बी. चौधरी यांच्याबरोबर प्रवास करणारे पुतणे देखील जखमी झाले आहेत. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तसेच याच दिवशी मल्याळम अभिनेता संतोष के. नायर यांचेही निधन झाल्याची बातमी समोर आली होती. दरम्यान एकाच दिवशी चित्रपटसृष्टीला दोन मोठे धक्के बसले आहेत.
आर. बी. चौधरी यांचं निधन : आर. बी. चौधरी यांना आता सोशल मीडियाद्वारे अनेकजण श्रदांजली वाहत आहेत. एजीएस एंटरटेनमेंट या निर्मिती संस्थेच्या अर्चना कलपथी यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शोक व्यक्त करत लिहिलं, 'आरबी सर, आता आपल्यात नाहीत हे ऐकून मला खूप दुःख झालं आहे. चित्रपटसृष्टीनं एक असे निर्माते गमावले आहेत, ज्यांनी अनेक उत्कृष्ट चित्रपट दिले. ते खूप दयाळू व्यक्ती होते. देव त्यांच्या कुटुंबियांना शक्ती देवो.' तसेच सुपरस्टार रजनीकांत यांनी श्रद्धांजली वाहत लिहिलं, 'माझा प्रिय मित्र, 'सुपर गुड फिल्म्स'चे आर.बी. चौधरी हे एक अत्यंत उत्कृष्ट निर्माते होते. ते एक अतिशय प्रेमळ आणि सज्जन व्यक्ती होते. त्यांनी असंख्य तरुण दिग्दर्शकांना संधी दिली आणि चित्रपटसृष्टीला चैतन्यमय ठेवले. त्यांच्या अकाली निधनाच्या बातमीनं मला मोठा धक्का बसला असून, मी अतीव शोकाकुल झालो आहे. त्यांच्या कुटुंबियांप्रती मी माझ्या मनापासूनच्या संवेदना व्यक्त करतो. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो.'
என் அருமை நண்பர் சூப்பர் குட் ஃப்லிம்ஸ் ஆர்.பி. செளத்ரி அவர்கள் தலை சிறந்த தயாரிப்பாளர். அருமையான மனிதர். எத்தனையோ இளம் இயக்குநர்களுக்கு வாய்ப்பளித்து திரையுலகை வாழவைத்தவர்.— Rajinikanth (@rajinikanth) May 5, 2026
அவருடைய அகால மரணச் செய்தி எனக்கு பேரதிர்ச்சியையும், மிகுந்த வேதனையையும் அளிக்கிறது.
அவர்…
தென்னிந்திய திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களில் சிகரமாகத் திகழ்ந்த ஆர்.பி.சௌத்ரி அவர்கள் சாலை விபத்தில் நம்மைவிட்டுப் பிரிந்த செய்தி அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் தருகிறது.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 6, 2026
சினிமாவில் புது முயற்சிகளுக்குத் தயங்காத துணிச்சல்காரர்; பலரை அறிமுகம் செய்தும் பலருக்குத் திருப்புமுனை…
Deeply heartbroken to hear about the sudden and tragic loss of Legendary producer R.B. Choudary garu.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 5, 2026
I have known him for many years and was recently associated with him on my film “𝐆𝐨𝐝 𝐅𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫” through Super Good Films. He has shaped the careers of many talented… pic.twitter.com/8AXgqF5hew
स्टार्सनं केलं दु:ख व्यक्त : याशिवाय कमल हासन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये दु:ख व्यक्त करत लिहिलं, 'दक्षिण भारतीय चित्रपट निर्मात्यांमध्ये एक उत्तुंग शिखर म्हणून ओळखले जाणारे आर. पी. चौधरी यांचे एका रस्ते अपघातात निधन झाल्याची बातमी अत्यंत धक्कादायक आणि दुःखद आहे. चित्रपटसृष्टीत नवनवीन प्रयोग करण्यास ज्यांनी कधीच संकोच केला नाही, असे एक धाडसी आणि कल्पक निर्माते, ज्यांनी अनेकांना या क्षेत्रात आणले आणि इतर अनेकांच्या कारकिर्दीला निर्णायक वळण देत त्यांना या क्षेत्रात भक्कमपणे प्रस्थापित केले. तसेच यशासाठी आसुसलेल्या तरुण कलाकारांसाठी जे एक आधारवड होते, अशा या महान व्यक्तीचे आपल्यातून निघून जाणं, हे एक असह्य दुःख आहे. आपल्या लाडक्या वडिलांच्या निधनामुळं शोकाकुल झालेल्या बंधू जीवा, बंधू रमेश आणि चौधरी कुटुंबातील सर्व सदस्यांप्रती मी माझ्या मनापासूनच्या संवेदना व्यक्त करतो.' तसेच अभिनेता चिरंजीवी यांनी शोक व्यक्त करत आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'दिग्गज निर्माते आर.बी. चौधरी गारू यांच्या अचानक आणि दुःखद निधनाची बातमी ऐकून मला अत्यंत मनापासून वेदना झाल्या आहेत. मी त्यांना अनेक वर्षांपासून ओळखत होतो आणि अलीकडेच 'सुपर गुड फिल्म्स'च्या माध्यमातून माझ्या 'गॉड फादर' या चित्रपटाच्या निमित्तानं मी त्यांच्याशी जोडलो गेलो होतो. त्यांनी अनेक प्रतिभावान दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांचे करिअर घडवले, तसेच असंख्य कथांना पडद्यावर जिवंत केले. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील त्यांचे योगदान शब्दांत मांडणे अशक्य आहे. त्यांच्या कुटुंबियांप्रती मी माझ्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. या अकल्पनीय दुःखाचा सामना करण्यासाठी त्यांना बळ मिळो, हीच प्रार्थना.'
आर.बी. चौधरी यांचं चित्रपटसृष्टीतील काम : दरम्यान आर.बी. चौधरी यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक हिट चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. यात 'चेरन पांडियन', 'ऊर मरियाधाई', 'मिस्टर रोमियो', 'गोकुळम', 'नट्टामै','सूर्यवंशम', 'सुंदरा पुरुषन','आनंदम', 'कीर्ती चक्र', 'जिल्ला', 'गॉडफादर' आणि अलीकडील 'मारिसन' यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे. त्यांनी निर्मित केलेली चित्रपट सर्व प्रेक्षकांना खूप आवडली आहेत.