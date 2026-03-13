ETV Bharat / entertainment

'साईबाबा, मला प्रत्येक संकटातून बाहेर पडण्याची शक्ती देवो', सुपरस्टार अजित कुमारची साईबाबांकडं प्रार्थना

नुकतेच दुबईमध्ये अडकल्यानंतर सुखरुप मायदेशी परतलेल्या सुपरस्टार अजित कुमारनं शिर्डीत साईबाबांचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी शांती मिळाल्याची भावना व्यक्त केली.

actor Ajith Kumar Shirdi visit
अभिनेता अजित कुमार (Source- ETV Bharat Reporter)
शिर्डी (अहिल्यानगर)- दक्षिणेतील प्रसिद्ध अभिनेता अजित कुमारनं आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी त्यानं द्वारकामाई आणि गुरुस्थान मंदिरात जाऊनही दर्शन घेतलं. साईदर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं त्याचा साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन सत्कार करण्यात आला.

शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आपण अनेक वर्षांपासून येत असल्याचं तमिळ सुपरस्टार अजित कुमारनं सांगितलं. मात्र, मागील चार वर्षांपासून साईदर्शनासाठी येणं शक्य झालं नव्हतं. आज पुन्हा एकदा शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यानं मनाला खूप समाधान आणि शांती मिळाल्याची भावना त्यानं व्यक्त केली. यावेळी त्यानं संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांच्याशी संवाद साधताना साईबाबांवरील आपली श्रद्धा व्यक्त केली. "साईबाबा, मला प्रत्येक संकटातून बाहेर पडण्याची शक्ती देवो", अशी प्रार्थनादेखील त्यानं साईबाबांच्या चरणी केल्याचं सांगितलं.

अजित कुमारनं सांगितलं अपरंपार आहे श्रद्धा- " शिर्डी साईबाबांवर माझी अपरंपार श्रद्धा आहे. माझ्या घरामध्ये सर्व देवी-देवतांच्या मूर्ती आहेत. मात्र, साईबाबांची मूर्ती नव्हती. शिर्डीतून साईबाबांची मूर्ती घेऊन जाण्याचा विचार मी आधीपासूनच केला होता. मात्र, साईबाबा संस्थानच्या वतीनंच साईबाबांची मूर्ती देऊन माझा सत्कार करण्यात आल्यानं मला विशेष आनंद झाला. हीच मूर्ती आता मी माझ्या घरातील देवघरात स्थापित करणार आहे", असे त्यानं सांगितलं. साईबाबांच्या दर्शनानंतर अजित कुमार काही काळ मंदिर परिसरातील संस्थानच्या सभागृहात थांबले होतं. यावेळी त्यानं संस्थानच्या अधिकाऱ्यांशी मनमोकळ्या गप्पा मारत साईबाबांबद्दलचा आपला अनुभवही सांगितला. मात्र, यावेळी त्यानं माध्यमांशी बोलण्यास टाळलं.

नुकतेच अभिनेता अजित कुमार दुबईमधून परतलाय- इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे तमिळ सुपरस्टार अजित कुमार अनेक दिवस दुबईमध्ये अडकून पडला होता. तो नुकतेच सुखरूप चेन्नईला परतला आहे. सततच्या हवाई हल्ल्यांचा परिणाम संपूर्ण आखाती प्रदेशावर आणि तेथील हवाई मार्गांवर झाल्यानंतर संघर्षग्रस्त भागांतून अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यात आलं. त्यामध्ये अजित कुमाराचाही समावेश आहे. 10 मार्चला अजित कुमार हा चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या गेटवर पोहोचल्याचा व्हिडिओ समोर आला होता.

