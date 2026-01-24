ETV Bharat / entertainment

लव रंजन दिग्दर्शित सौरव गांगुलीच्या बायोपिकची शूटिंग सुरू होईल लवकरच, वाचा सविस्तर

लव रंजननं आता त्याच्या आगामी चित्रपट सौरव गांगुलीच्या बायोपिकबद्दल एक खुलासा केला आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग आता लवकरच सुरू होणार आहे.

Sourav ganguly biopic
सौरव गांगुलीचा बायोपिक (Etv Bharat)
January 24, 2026

मुंबई : चित्रपट निर्माता लव रंजनला 'तू झूठी मैं मक्कार', 'प्यार का पंचनामा', 'दे दे प्यार दे' आणि 'सोनू के टीटू की स्वीटी' सारख्या रोमँटिक कॉमेडी चित्रपटांसाठी ओळखले जाते. त्यांनी आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या चित्रपटांवर काम करून आपली एक जागा निर्माण केली आहे. आता, यांचा आगामी चित्रपट भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली यांच्या जीवनावर आधारित असणार आहे. दरम्यान आगामी बायोपिकबद्दल एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आली आहे. एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत लव रंजन यांनी पुष्टी केली की, सौरव गांगुलीच्या बायोपिकची तयारी सध्या सुरू आहे. त्यांनी सांगितलं की, टीम मार्च 2026मध्ये चित्रपटाचे शूटिंग सुरू करण्याची योजना आखत आहे. तसेच दिग्दर्शकानं कथा आणि कलाकारांबद्दल तपशीलवार अजूनही माहिती दिली नाही.

सौरव गांगुलीचा बायोपिक : एका वृत्तसंस्थेच्या पूर्वीच्या वृत्तानुसार, बायोपिकची कथा सौरव गांगुलीच्या भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार म्हणून त्याच्या भूमिकेभोवती फिरणार आहे. असे दिसते की, हा बायोपिक कर्णधार म्हणून त्याची भूमिका आणि जीवन दर्शवेल आणि या चित्रपटाचं शूटिंग कोलकाता येथे सुरू होईल. या शहराचा त्याच्या जीवनाशी जवळचा संबंध आहे. अहवालानुसार, मुख्य भूमिका अभिनेता राजकुमार रावला दिली जाऊ शकते. याशिवाय मुख्य भूमिकेतील पात्राला अस्सल स्पर्श देण्यासाठी, अभिनेता डावखुरा फलंदाज म्हणून आपली कौशल्ये परिपूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत असल्याचे सांगितले जात आहे. मुलाखतीदरम्यान, लव रंजन यांनी हे देखील सांगितलं की, त्यांना हटके रोम-कॉम चित्रपटांचे दिग्दर्शक म्हणून ओळख कशी मिळाली. लव रंजन म्हणाले, "जेव्हा मी या इंडस्ट्रीत सुरुवात केली, तेव्हा मी काही असा निर्णय घेतला नव्हता की, मी एक असा चित्रपट निर्माता बनेन, ज्याची ओळख हटके रोमँटिक-कॉमेडी चित्रपटांमुळं होईल. कधीकधी असे होते की, तुम्ही तुमचा प्रवास ठरवू शकत नाही. तुम्ही काहीतरी करायला निघता आणि तुमचा प्रवास आपोआप आकार घेतो." यानंतर त्यानं पुढं सांगितलं, आता लोक त्यांना कॉमेडी आणि रोमँटिक कॉमेडी चित्रपटांशी जोडत असले तरी, हा कधीही पूर्वनियोजित निर्णय नव्हता. त्यांच्या मते, त्यांनी करिअरच्या सुरुवातीला जाणीवपूर्वक हा मार्ग निवडला नव्हता.

लव रंजनच्या आगामी चित्रपटाबद्दल : सौरव गांगुलीच्या बायोपिक व्यतिरिक्त, लव रंजन सध्या त्यांच्या आगामी 'वध 2' या निर्मितीमध्ये व्यग्र आहेत. हा क्राईम थ्रिलर चित्रपट 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. संजय मिश्रा आणि नीना गुप्ता यांची मुख्य भूमिका असलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन जसपाल सिंग संधू यांनी केलंय. लव रंजन आणि अंकुर गर्ग यांनी 'लव फिल्म्स' अंतर्गत त्याची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटात कुमुद मिश्रा यांच्याबरोबर अमित के सिंग, अक्षय डोगरा, युगिका बिहानी आणि शिल्पा शुक्ला यांच्याही भूमिका आहेत. सौरव गांगुली हे निश्चितपणे देशातील एक आदरणीय क्रिकेट व्यक्तिमत्व आहेत. आगामी बायोपिकमध्ये यशाच्या दिशेनं उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची प्रचंड क्षमता आहे, कारण ते एक खेळाडू आणि कर्णधार म्हणून पिढ्यानपिढ्या प्रेरणास्रोत राहिले आहेत.

