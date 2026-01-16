आगामी चित्रपटाच्या यशासाठी दिग्दर्शिका सौंदर्या रजनीकांत साई चरणी लीन, दर्शनासाठी पुढच्या वेळी वडिलांनाही घेऊन येणार
सौंदर्या रजनीकांतनं शिर्डीला जाऊन साईबाबाचं दर्शन घेतलं आहे. तिनं तिच्या आगामी चित्रपटासाठी यावेळी प्रार्थना केली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 2:11 PM IST
शिर्डी : तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार रजनीकांत यांची धाकटी कन्या आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शिका सौंदर्या रजनीकांत यांनी आज पती उद्योगपती विशागन वनंगामुडी यांच्यासह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. आगामी फेब्रुवारी महिन्यात प्रदर्शित होणाऱ्या त्यांच्या 'विद लव' या चित्रपटाच्या यशासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली.
सौंदर्या रजनीकांतनं घेतलं साईबाबांचं दर्शन : दिग्दर्शिका सौंदर्या रजनीकांत आणि पती विशागन वनंगामुडी यांनी आज सकाळी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतल्यानंतर ते आता चर्चेत आले आहेत. तसेच त्यांनी यावेळी साईबाबांच्या द्वारकामाई, गुरुस्थानाचेही मनोभावे दर्शन घेतले. पुढील फेब्रुवारी महिन्यात सौंदर्याचा 'विद लव' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्यानं या चित्रपटाच्या यशासाठीही सौंदर्यानं साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली. साई दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं सौंदर्या हिचा साईबाबाची मूर्ती, शॉल आणि साईप्रसाद देऊन सत्कार करण्यात आला.
सौंदर्या रजनीकांतनं व्यक्त केल्या भावना : सौंदर्या रजनीकांत पती विशागन वनंगामुडी यांच्यासोबत यावेळी शिर्डीतील हॉटेल व्यावसायिक प्रसाद आहेर हेही होते. साईबाबांच्या दर्शनानंतर सौंदर्यानं सांगितलं की, "साईबाबांची महती माझ्या काही मैत्रिणींकडून ऐकली होती. त्यानंतर माझ्या काही मैत्रिणींनाहीसोबत घेऊन अनेक वर्षांपूर्वी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आले होते. आज पतीबरोबर साईबाबांच्या दर्शनासाठी येण्याचा योग आला आहे. साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन मनाला खूप समाधान वाटले आहे. साईबाबा संस्थानच्या वतीनं आम्हाला प्रोटोकॉल दर्शन घडविल्याबद्दल संस्थानचेही आभार आहे. साईबाबांचे दर्शन घेऊन मनाला खूप समाधान मिळते असे वाटते की, पुन्हा पुन्हा शिर्डीत येत राहावे." पुढच्या वेळी लवकरच साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणार असून वडील रजनीकांत यांनाही साईबाबांच्या दर्शनासाठी घेऊन येणार असल्याचं यावेळी सौंदर्या हिने सांगितले. साईमंदिरात अनेक स्टार्स दर्शनासाठी जात असतात. यापूर्वी गोविंदाची पत्नी देखील साईबाबांच्या दर्शनासाठी गेली होती. दरम्यान सौंदर्या रजनीकांतच्या आगामी चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर हा चित्रपट झिओन फिल्म्स, एमआरपी एंटरटेनमेंट बॅनरखाली निर्मित केला जात आहे. या चित्रपटाचे निर्माते सौंदर्या रजनीकांत आणि मगेश राज पासिलियन हे आहेत. या चित्रपचटाचं दिग्दर्शन मदन यांनी केलं आहे.
हेही वाचा :