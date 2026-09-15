सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये नाव आल्यानंतर सूरज पांचोलीने मौन सोडले, दिशा सालियनवर केलं 'हे' विधान...
सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये नाव आल्यानंतर सूरज पांचोलीने मौन सोडले आहे. त्यानं सांगितलं की, तो कधीच 'दिशा सालियनला भेटला नाही.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 3:08 PM IST
हैदराबाद : सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियनच्या मृत्यू प्रकरणातील वादावर सूरज पांचोलीनं मौन सोडले आहे. या प्रकरणात दाखल झालेल्या एफआयआरमध्ये त्याचे नाव आल्यानंतर त्यानं विधान केलं आहे. सूरज म्हणाला की, तो दिशाला कधीच भेटला नाही आणि या प्रकरणाशी त्याचा काही संबंध असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. या प्रकरणाभोवती पुन्हा एकदा लक्ष वेधले जात असल्याबद्दल प्रतिक्रिया देण्यासाठी अभिनेत्यानं त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. तो म्हणाला की, त्याच्याबद्दलच्या प्रत्येक वृत्ताला किंवा विधानाला उत्तर द्यायचं नसल्यामुळं तो अनेक वर्षे शांत राहिला, परंतु काही गोष्टी सार्वजनिक करणे त्याला आवश्यक वाटले.
सूरज पांचोलीची पोस्ट : आपल्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये, सूरजनं दिशासोबतच्या कोणत्याही वैयक्तिक संबंधांचा स्पष्टपणे नकार केला आहे. त्यानं असंही म्हटलं आहे की, तो शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांना कधीही भेटला नाही, ज्यांचं नाव देखील या तपासात समोर आले आहे. त्यानं लिहिलं, 'मी दिवंगत दिशा सालियनला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कधीही भेटलो नाही. मी आदित्य ठाकरे यांनाही कधी भेटलो नाही. हे खरोखरच अन्यायकारक आणि अत्यंत दुःखद आहे की, ज्या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही, त्यात माझे नाव ओढले जात आहे, विशेषतः जेव्हा मला जोडणारा कोणताही पुरावा किंवा दाखला नाही.'
सूरज पुढं सांगितलं की, गेल्या काही वर्षांपासून अनेक मीडिया रिपोर्ट्स आणि विधानांमुळे त्याचे नाव या वादाशी जोडले गेले आहे. त्याने पुढे असेही सांगितले की, जेव्हा जेव्हा त्याचे नाव समोर आले, तेव्हा त्यानं प्रतिक्रिया न देण्याचे निवडले. अभिनेता म्हणाला, 'मी बराच काळ शांत राहिलो कारण माझ्याबद्दल लिहिलेल्या प्रत्येक अहवालावर किंवा बातमीवर मला प्रतिक्रिया द्यायची नव्हती, पण जेव्हा तीच गोष्ट वारंवार घडत राहते, तेव्हा एक वेळ अशी येते की तुम्हाला बोलावेच लागते.'
सूरज पांचोलीनं केला दावा : त्यानं पुढं दावा केला की, अनेक वर्षांपूर्वी तपास यंत्रणांनी त्याची चौकशी केली होती. त्यानं हेही स्पष्ट केलं की, जर त्यांना आणखी काही माहितीची गरज असेल तर तो सहकार्य करण्यास तयार आहे. अभिनेता म्हणाला, 'माझ्याकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही. जर कोणत्याही तपास यंत्रणेला माझी पुन्हा चौकशी करण्याची किंवा माझ्याकडून आणखी काही माहिती घेण्याची गरज वाटली, तर मी पूर्णपणे सहकार्य करण्यास आणि कोणत्याही तपासासाठी उपलब्ध राहण्यास तयार आहे.'
सूरजनं पुढं सांगितलं की, या प्रकरणात त्याचे नाव जोडण्यापूर्वी तथ्यांची पडताळणी करावी, हीच त्याची एकमेव विनंती आहे. तो म्हणाला, 'माझे नाव अशा प्रकरणात ओढण्यापूर्वी तथ्यांची पडताळणी करावी, एवढीच माझी मागणी आहे.' दिवंगत दिशा सालियनच्या दुर्दैवी मृत्यूशी संबंधित प्रकरणांची निष्पक्ष आणि सखोल सीबीआय चौकशी व्हावी, याला माझा जोरदार पाठिंबा आहे.'
या प्रकरणाशी संबंधित नावांबद्दल मत बनवण्यापूर्वी सर्वांनी माहितीची पडताळणी करावी, असे आवाहन करत त्यानं लिहिलं, 'आणि हे वाचणाऱ्या प्रत्येकाला, कृपया बातम्यांमध्ये किंवा सोशल मीडियावर दिसणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका. केवळ मथळा म्हणजे पुरावा नव्हे. केवळ चर्चा म्हणजे पुरावा नव्हे. टेलिव्हिजनवर कोणीतरी काहीतरी सांगितले म्हणजे ते सत्य ठरत नाही. कृपया कोणाच्याही आयुष्याबद्दल आणि चारित्र्याबद्दल मत बनवण्यापूर्वी गोष्टींची पडताळणी करा. कारण टेलिव्हिजनवर चर्चिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नावामागे एक खरी व्यक्ती, एक खरे कुटुंब आणि एक खरे आयुष्य असते."
आपले निवेदन संपवताना सूरज म्हणाला की, त्याचा कायद्यावर आणि तपास यंत्रणांवर पूर्ण विश्वास आहे. तो म्हणाला, 'मी बराच काळ शांत राहिलो आहे, पण ज्या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही, त्यात मी माझे नाव ओढू देणार नाही. माझा कायद्यावर विश्वास आहे. माझा तपास यंत्रणांवर विश्वास आहे आणि मला खात्री आहे की अखेरीस सत्य समोर येईल.' त्यानं पुढं म्हटलं, 'तथ्यांना बोलू द्या, तपासाला बोलू द्या, सत्याला बोलू द्या, जय हिंद.'
दिशा सालियन प्रकरण काय आहे? : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची मॅनेजर म्हणून काम करणारी दिशा सालियनचे 8 जून 2020 रोजी निधन झाले. दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळं हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं 2 सप्टेंबरच्या आपल्या आदेशात, तिच्या मृत्यूच्या सभोवतालच्या परिस्थितीची चौकशी करण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले. यानंतर, सीबीआयनं या प्रकरणात एफआयआर दाखल केली. या एफआयआरमध्ये सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, डिनो मोरिया आणि रोहन रॉय यांच्यासह अनेक लोकांची नावे आहेत, ज्यांच्या कथित भूमिकेची चौकशी केली जात आहे.