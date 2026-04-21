सूरज बडजात्या यांनी आयुष्मान खुराना आणि शर्वरी वाघ अभिनीत 'यह प्रेम मोल लिया' चित्रपटाची केली घोषणा

सूरज बडजात्या यांनी आयुष्मान खुराना आणि शर्वरी वाघ यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'यह प्रेम मोल लिया'च्या घोषणासह रिलीज तारखेचा खुलासा केला आहे.

सूरज बडजात्या आणि आयुष्मान खुराना (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 21, 2026 at 1:27 PM IST

हैदराबाद : सूरज बडजात्या यांनी त्यांच्या आगामी चित्रपटाची घोषणा केली आहे. या चित्रपटामध्ये आयुष्मान खुराना आणि शर्वरी वाघ हे कलाकार असणार आहेत. या प्रोजेक्टबद्दलची माहिती आतापर्यंत गुप्त ठेवली गेली होती. यानंतर मंगळवारी सकाळी, निर्मात्यांनी चित्रपटाचे शीर्षक आणि प्रदर्शनाची तारीख दोन्ही जाहीर करून सिनेप्रेमींना एक मोठा गिफ्ट दिलंय. सूरज बडजात्या त्यांचा शेवटचा चित्रपट 2022मध्ये प्रदर्शित झाला होता, ज्याचं नाव 'ऊंचाई' होतं. दरम्यान त्यांच्या नवीन चित्रपटाचं नाव 'यह प्रेम मोल लिया' आहे. हा चित्रपट 27 नोव्हेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. राजश्री फिल्म्सनं, सोशल मीडियावर प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करत चित्रपटाचे वर्णन 'कौटुंबिक मनोरंजन करणारा चित्रपट' असं केलंय.

सूरज बडजात्याच्या आगामी चित्रपटाबद्दल : 'यह प्रेम मोल लिया' चित्रपटाचे संगीत हिमेश रेशमिया देत आहेत. राजश्री फिल्म्स महावीर जैन फिल्म्सच्या सहकार्यानं या चित्रपटाची सह-निर्मिती करत आहे. या प्रोजेक्टबद्दल अधिक माहिती काही दिवसात समोर येण्याची शक्यता आहे. हा चित्रपट सलमान खानच्या 'प्रेम रतन धन पायो'प्रमाणे असल्याचं आता म्हटलं जात आहे. या चित्रपटाचे मूळ नाव 'प्रेम की शादी' होतं, मात्र यानंतर त्याला बदलण्यात आलं आहे. आता आयुष्मान खुरानाला प्रेक्षक वेगळ्या अंदाजात पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. आयुष्मान आणि शर्वरी पहिल्यांदाच पडद्यावर एकत्र दिसणार आहेत. यांची फ्रेश जोडी ही प्रेक्षकांना किती मोहित करेल हे येणाऱ्या दिवसांमध्ये समजेल.

आयुष्मान खुराना आणि शर्वरी वाघ यांचं वर्कफ्रंट : आयुष्मानचे दोन आगामी चित्रपट आहेत. यामध्ये 'उडता तीर' आणि 'पती पत्नी और वो 2' या चित्रपटांचा समावेश आहे. 'उडता तीर'मध्ये आयुष्मान खुराना आणि सारा अली खान दिसणार आहे. हा एक हाय-एनर्जी स्पाय कॉमेडी चित्रपट आहे, जो 11 सप्टेंबर 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. आकाश ए. कौशिक दिग्दर्शित हा चित्रपट धर्मा प्रॉडक्शन्स आणि सिख्या एंटरटेनमेंट यांच्यातील चौथा संयुक्त प्रोजेक्ट आहे. तसेच आयुष्मानचा दुसरा चित्रपट 'पती पत्नी और वो 2' यामध्ये त्याच्याबरोबर सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह आणि वामिका गब्बी हे कलाकार आहेत. हा चित्रपट 15 मे 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान दुसरीकेड शर्वरीचे दोन मोठे चित्रपटही येत आहेत. यामध्ये इम्तियाज अलीचा ‘मैं वापस आऊंगा’ आणि ‘अल्फा’ हे आहेत. ‘अल्फा’मध्ये ती आलिया भट्टसोबत दिसणार आहे. तसेच हा चित्रपट 10 जुलाई 2026 रोजी प्रदर्शित होत आहे. याशिवाय ‘मैं वापस आऊंगा’मध्ये ती दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह आणि वेदांग रैनाबरोबर दिसणार आहे. तिचा हा चित्रपट 12 जून 2026 रोजी रिलीज होईल.

