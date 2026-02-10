सोनू सूद राजपाल यादवच्या कठीण काळात बनला तारणहार, चित्रपट ऑफर करून बॉलिवूडला त्याच्या पाठीशी उभे राहण्याचे केले आवाहन
सोनू सूदनं कठीण काळात राजपाल यादवची मदत केली आहे. त्यानं एक पोस्ट करून अभिनेत्याला पाठिंबा देण्याचे आवाहन बॉलिवूडला केलं आहे.
हैदराबाद : अभिनेता-कॉमेडियन राजपाल यादव गेल्या एक दशकाहून अधिक काळ कायदेशीर आणि आर्थिक लढाई लढत आहेत. अलीकडेच, दिल्ली उच्च न्यायालयानं त्याला चेक-बाउन्स प्रकरणात शिक्षणाच्या संबंधित डेडलाइन वाढविण्यास नकार दिला, त्यानंतर अभिनेता तिहाड तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर शरण गेला. अभिनेता सोनू सूद आता राजपालच्या कठीण काळात त्याला पाठिंबा देण्यासाठी पुढं आला आहे. सोनूनं त्याला फक्त पाठिंबा दिला नाही, तर त्याच्या पुढच्या चित्रपटात त्याला कास्ट करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. राजपाल यादव त्याच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण टप्प्यातून जात असताना, सोनू सूदनं त्याला उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. चेक-बाउन्स प्रकरणात राजपाल यादवनं आत्मसमर्पण केल्याची बातमी पसरताच, सोनू सूदनं चित्रपट उद्योगाला त्याच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन करणारा संदेश सोशल मीडियावर शेअर केला.
सोनू सूदनं दिला राजपाल यादवला पाठिंबा : मंगळवार, 10 फेब्रुवारी रोजी, सोनू सूदनं त्याच्या एक्स हँडलवर राजपाल यादवला पाठिंबा दर्शविणारी एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये त्यानं लिहिलं, "राजपाल यादव हा एक प्रतिभावान अभिनेता आहे, ज्यानं गेल्या काही वर्षांत आपल्या इंडस्ट्रीत संस्मरणीय काम केलं आहे. 'कधीकधी आयुष्य अन्याय्य ठरते, प्रतिभेमुळं नाही, तर वेळेच्या क्रूरतेमुळं. तो माझ्या चित्रपटाचा भाग असेल आणि मला वाटते की, हा आपल्या सर्वांसाठी - निर्माते, दिग्दर्शक आणि सहकारी - एकत्र उभे राहण्याचा क्षण आहे." सोनू सूदनं राजपालच्या प्रकरणालाही संबोधित केले, इंडस्ट्रीला एकत्र येण्याचे आवाहन केले. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं आहे, 'भविष्यातील कामासाठी समायोजित करता येणारी एक छोटीशी साइनिंग रक्कम ही दानधर्म नाही तर आदर आहे.' जेव्हा आपल्या जवळची व्यक्ती कठीण काळातून जात असते, तेव्हा इंडस्ट्रीनं त्यांना आठवण करून दिली पाहिजे की, ते एकटे नाहीत. अशा प्रकारे, आपण दाखवतो की, आपण फक्त एका इंडस्ट्रीपेक्षा जास्त आहोत.
Rajpal Yadav is a gifted actor who has given years of unforgettable work to our industry. Sometimes life turns unfair, not because of talent, but because timing can be brutal. He will be part of my film, and I believe this is the moment for all of us..producers, directors,…— sonu sood (@SonuSood) February 10, 2026
राजपाल यादवचे प्रकरण काय आहे? : दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या चेक बाउन्स प्रकरणांच्या आदेशानंतर अभिनेता राजपाल यादव पोलिसांसमोर शरण आला. राजपाल यादवनं 2010 मध्ये 'आता पता लपता' हा चित्रपट बनवण्यासाठी कर्ज घेतले होते, मात्र तो कर्ज फेडण्यात अयशस्वी झाला. 2018 मध्ये एका दंडाधिकारी न्यायालयानं अभिनेता आणि त्याच्या पत्नीला सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. 2019मध्ये, सत्र न्यायालयानं हा निर्णय कायम ठेवला. 2024 मध्ये अभिनेता आणि त्याच्या पत्नीनं सुटकेसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा न्यायालयानं शिक्षा स्थगित करत, असे नमूद केले की ते नेहमीच गुन्हा करणारे नाहीत. यामुळं त्यांना थोडा वेळ दिला गेला. यानंतर देखील अभिनेता कर्ज फेडण्यात अयशस्वी ठरला. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं अभिनेत्याच्या वर्तनावर टीका केली, कारण त्याला अनेकदा संधी देऊनही त्याच्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले, "या न्यायालयाला असे आढळून आले आहे की, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 (राजपाल यादव) यांचे वर्तन टीकेला पात्र आहे. वारंवार आश्वासने देऊन आणि न्यायालयाची मदत मागितल्यानंतरही, तो वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरला आहे." दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालय राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कायद्याअंतर्गत त्यांच्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते.
