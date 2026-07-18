सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, हृतिक रोशन आणि कुशा कपिलाला यांनी दिला उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा
सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात नेण्यात आल्यानंतर हृतिक रोशन आणि कुशा कपिला यांनी उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 1:14 PM IST
हैदराबाद : 20 दिवसांपासून उपोषणावर असलेल्या सोनम वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर हृतिक रोशन आणि कुशा कपिला यांनी विद्यार्थ्यांसाठी दुःख व्यक्त केलं. दरम्यान सोशल मीडियाद्वारे हृतिक रोशन आणि कुशा कपिला यांनी त्यांच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला असून त्यांची पोस्ट आता सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर, पोलिसांनी दिल्लीच्या जंतर मंतरवरून आंदोलकांना हटवण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान नीट पेपरफुटी आणि इतर परीक्षांमधील प्रकरणामुळं शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची सोनम वांगचुक हे मागणी करत होते.
सोनम वांगचुक यांची प्रकृती नाजूक : 20 दिवसांपासून उपोषणावर असलेल्या सोनम वांगचुक यांची प्रकृती सतत खालावत असल्यानं देशभरातील सामान्य लोकांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत सर्वजण त्यांच्या समर्थनार्थ पुढं आले आहेत. हृतिक रोशननं सोशल मीडियावर आपले मत व्यक्त केलं आहे. हृतिकनं त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर सोनम वांगचुकचा एक व्हिडिओ शेअर केला यात अभिनेत्यानं त्याच्या एका चित्रपटावर काम करत असताना अनुभवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या वेदना व्यक्त केल्या आहेत. हृतिकनं लिहिलं, 'हे अगदी खरं वाटतं. माझ्या एका चित्रपटात शिक्षकाची भूमिका साकारताना विद्यार्थी कोणत्या मानसिक त्रासातून जातात आणि ते काय सहन करतात हे मी शिकलो.' दरम्यान हृतिक रोशननं 'सुपर 30' या चित्रपटात शिक्षकाची भूमिका साकारली होती. त्यात त्यानं प्रसिद्ध शिक्षक आणि गणितज्ञ आनंद कुमार यांची भूमिका केली होती.
कुशा कपिलानं व्यक्त केलं मत : अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर कुशा कपिला हिनेही सोनम वांगचुक यांच्या उपोषण आणि आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली आहे. तिनं इन्स्टाग्रामवर लिहिलं, 'सोनम वांगचुक यांचं आंदोलन ही एक आठवण आहे की आपल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या ऐकल्याच पाहिजेत. ते बरोबर आहेत आणि एका शिक्षण सुधारकाचे जीव धोक्यात आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना एक विश्वासार्ह शिक्षण व्यवस्था आणि एक आशा देणारे शैक्षणिक भविष्य मिळायला हवे. या देशातील तरुणांच्या सामूहिक मानसिक आरोग्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे काय असू शकते?'
9.5 किलो वजन घटले : शनिवारी, 18 जुलै रोजी, दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना जंतर मंतरवरून जबरदस्तीनं हटवून रुग्णालयात नेले. शनिवारी त्यांच्या उपोषणाचा 21वा दिवस आहे. त्यांचे आतापर्यंत 9.5 किलो वजन घटले आहे. वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. वांगचुक यांच्या वतीनं दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र आणि दिल्ली सरकारला त्यांच्यावर दररोज तपासणी करण्याचे आणि गरज भासल्यास तात्काळ उपचार सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. वांगचुक यांना घेऊन गेल्यानंतर, पोलिसांनी आंदोलकांना हटवण्यास सुरुवात केल्यानंतर चांगलाच गोंधळ उडाला आहे.