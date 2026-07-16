लडाखच्या संघर्षांवर आधारित माहितीपट पाहिला आहे का ? सोनम वांगचुक यांनी टाकला प्रकाश...
सोनम वांगचुकपासून प्रेरित असलेला '3 इडियट्स' तुम्ही पाहायला असेल. मात्र तुम्ही असा एक माहितीपट पाहायला आहे का, ज्यात सोनम वांगचुक यांनी लडाखच्या संघर्षांबद्दल भाष्य केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 1:03 PM IST
हैदराबाद : '3 इडियट्स'मधील फुन्सुख वांगडू हे पात्र सोनम वांगचुक यांच्यापासून प्रेरित असल्याचं सर्वांना माहित आहे. सध्या सोनम वांगचुक हे दिल्लीतील जंतर मंतरवर कडक उन्हात अनिश्चित काळासाठी उपोषणाला बसले आहे. आज त्याच्या उपोषणाचा 19वा दिवस आहे. दरम्यान, लोक आमिर खानच्या '3 इडियट्स' चित्रपटातील रील्स शेअर करत आहेत आणि सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा देत आहेत. तुम्हाला जर खरचं सोनम वांगचुक यांना जाणून घ्यायचं असेल, तर तुम्ही '3 इडियट्स' नव्हे, तर आम्ही सुचवून दिलेला हा माहितीपट पाहावा.
'सॉन्ग्स ऑफ द वॉटर स्पिरिट्स' माहितीपट : फुन्सुख वांगडूच्या पलीकडे जाऊन, अन्नपाण्याशिवाय तब्बल 19 दिवसांपासून उपाशी असलेल्या सोनम वांगचुक यांच्याबद्दलचा 2020 सालचा 'सॉन्ग्स ऑफ द वॉटर स्पिरिट्स' या माहितीपटाबद्दल तुम्हाला माहिती नसेल. या माहितीपटाला IMDb वर 8.8 रेटिंग आहे. हा चित्रपट, एखाद्या बॉलिवूड मसाला चित्रपटाप्रमाणे नव्हे, तर एक गंभीर आणि खऱ्या लडाखच्या पर्यावरण आणि संस्कृतीवर प्रकाश टाकतो. यामध्ये लडाखमध्ये सुरू असलेल्या धोक्यांबद्दल सांगण्यात आलं आहे. इटालियन चित्रपट निर्माते निकोलो बोंजिओर्नो यांनी या माहितीपटात लडाखचे दुःख आणि संघर्ष चित्रित केलंय. हा चित्रपट दाखवतो की, लडाख आपल्या प्राचीन बौद्ध परंपरा आणि आधुनिक विकास यांच्याबरोबर कसा चिरडला जात आहे. तसेच तेथील नद्या आणि हिमनद्या कशा नष्ट होत आहेत.
सोनम वांगचुक यांचा माहितीपट : या माहितीपटात सोनम वांगचुक हे लडाखविषयी माहिती देताना दिसत आहे. यामध्ये त्यांना एक गंभीर आणि दूरदृष्टी असलेले पर्यावरण योद्धा म्हणून दाखविण्यात आलंय, ज्यांना याची पूर्ण जाणीव आहे की, जर आज हिमालयाला वाचवले नाही, तर भावी पिढ्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी कसरत करावी लागेल. सोनम वांगचुक यांची मुख्य मागणी आहे की लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा. तसेच तेथील पर्यावरण आणि आदिवासी संस्कृतीच्या संरक्षणासाठी त्याचा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत समावेश व्हावा. याशिवाय, ते केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आणि परीक्षेतील गैरप्रकार आणि नीट-यूजी पेपरफुटीच्या प्रकरणी शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची देखील मागणी करत आहे.