सोनम कपूरनं दुसऱ्या गरोदरपणाची केली घोषणा, पोस्ट शेअर करून दिली आनंदाची बातमी...

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री सोनम कपूर आता सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे. अनिल कपूरची मुलगी वयाच्या ४०व्या वर्षी दुसऱ्यांदा आई होणार आहे. 'रांझणा' या चित्रपटातील अभिनेत्रीनं सोशल मीडियावर एका अनोख्या शैलीत तिच्या गरोदरपणाची घोषणा केली. सोनम कपूरनं गुरुवारी इंस्टाग्रामवर तिच्या बेबी बंपचे काही फोटो शेअर केले आणि लिहिलं, 'आई.' इतकेच नाही तर तिनं सोशल मीडियावर तिचे दुसरे मूल कधी जगात येणार आहे याबद्दलही माहिती आपल्या चाहत्यांबरोबर शेअर केली आहे. आता सोनम कपूरची ही पोस्ट पाहिल्यानंतर अनेकजण तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. याशिवाय अभिनेत्रीनं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर फोटो शेअर करत लिहिलं, 'कमिंग स्प्रिंग २०२६.'

सोनम कपूर होणार पुन्हा एकदा आई : दरम्यान पुढील वर्षी वसंत ऋतूमध्ये सोनम आणि आनंदच्या आयुष्यात एक फुल उगवणार आहे. दरम्यान ऑगस्ट २०२२ मध्ये, सोनम आणि पती आनंद आहुजा हे पालक बनले होते. या दोघांना ३ वर्षांचा मुलगा आहे. दरम्यान आनंदशी लग्न केल्यानंतर, सोनम ही कधी भारत, नाहीतर अमेरिकेत राहते. दरम्यान अभिनेत्रीनं तिच्या गरोदरपणाची बातमी शेअर करण्यासाठी राजकुमारी डायनापासून प्रेरित गुलाबी ड्रेस निवडला. तिची बहीण रिया कपूरनं स्टाईल स्टेटमेंटमध्ये मदत केली. आता सोनमची ही पोस्ट अनेकजण लाईक करत आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला तिच्या फोटोचेही अनेकजण कौतुक करत आहेत.

सोनम कपूरबद्दल : दरम्यान सोनमनं दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांच्या २००५ मध्ये आलेल्या 'ब्लॅक' चित्रपटातून सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून तिच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. २००७ मध्ये भन्साळींच्या रोमँटिक ड्रामा 'सावरिया'द्वारे तिनं चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर रणबीर कपूर मुख्य भूमिकेत होता. अभिनेत्रीचा पहिला चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला. यानंतर तिनं 'आय हेट लव्ह स्टोरीज', 'भाग मिल्खा भाग', 'संजू', 'प्रेम रतन धन पायो', 'नीरजा' आणि 'वीरे दी वेडिंग' सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं. तिचे हे चित्रपट खूप गाजले. आता अनेक दिवसांपासून सोनम कपूरनं चित्रपटांमध्ये काम केलं नाही.

