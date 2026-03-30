सोनम कपूर आणि आनंद आहुजा यांच्या घरी चिमुकल्याचं आगमन, पोस्ट व्हायरल...

सोनम कपूर आणि तिचा पती आनंद आहुजा यांच्या घरी चिमुकल्याचं आगमन झालं आहे. आता या जोडप्यानं एक पोस्ट शेअर केली आहे.

सोनम कपूर आणि आनंद आहुजा (Photo - ANI)
Published : March 30, 2026 at 10:04 AM IST

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री सोनम कपूर आणि तिचा पती आनंद आहुजा पुन्हा एकदा पालक झाले आहेत. या जोडप्यानं 29 मार्च रोजी त्यांच्या दुसऱ्या मुलाचे स्वागत केले. सोनम आणि आनंद यांना वायू एक मुलगा आहे. या जोडप्यानं सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत ही आनंदाची बातमी शेअर केली. रविवारी, सोनम आणि आनंद आहुजानं इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करून त्यांच्या दुसऱ्या मुलाच्या जन्माची घोषणा करत पोस्टमध्ये लिहिलं, "अत्यंत कृतज्ञता आणि प्रेमानं भरलेल्या अंतःकरणानं, आम्ही 29 मार्च 2026 रोजी एका मुलाच्या जन्माची घोषणा करताना अत्यंत आनंदित आहोत. आमचे कुटुंब आणखी मोठे झाले आहे आणि त्याच्या आगमनं आमची मन अधिक सुंदर रीतीनं विशाल झाले आहेत."

सोनम कपूर आणि आनंद आहुजा यांच्या घरी बाळाचे केले स्वागत : पुढं त्यांनी लिहिलं, "वायू त्याच्या लहान भावाचे स्वागत करताना खूप आनंदी आहे, आणि या अनमोल नवीन जीवानं आमचे घर आनंद आणि प्रेमानं भरून टाकल्याबद्दल आम्ही स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो. सोनम आणि आनंद चार जणांचे कुटुंब म्हणून त्यांच्या आयुष्याचा हा सुंदर नवीन प्रवास सुरू करण्यास खूप कृतज्ञ आहेत." सोनम आणि आनंद दुसऱ्यांदा पुत्ररत्नप्राप्त झाल्यानंतर कपूर कुटुंब आणि आहुजा कुटुंब खूप खुश असल्याचे दिसत आहे. आता सोशल मीडियावर बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी त्यांचे अभिनंदन करण्यास सुरुवात केली. परिणीती चोप्रा, करीना कपूर, रिया कपूर आणि हुमा कुरेशी यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींनी या जोडप्याचे अभिनंदन केलंय आणि नवजात बाळावर आशीर्वादांचा वर्षाव केला. चाहतेही सोनम आणि आनंद यांचे पुत्ररत्नप्राप्तबद्दल अभिनंदन करत आहेत.

सोनम कपूर आणि आनंद आहुजा यांच्याबद्दल : दरम्यान सोनम कपूरची पहिली भेट आनंद आहुजाबरोबर 2015मध्ये झाली होती. त्यावेळी अभिनेत्री आपल्या 'प्रेम रतन धन पायो' या चित्रपटाचं प्रमोशनमध्ये होती. एका मुलाखतीमध्ये सोनमनं सांगितलं होतं की, तिचे मित्रमैत्रिणी तिला आनंदच्या एका मित्राबरोबर जोडी जमवून देण्याचा प्रयत्न करत होते, मात्र ती त्यांच्याबरोबर जास्त बोलू लागली. दोन आठवडे टेक्स्ट मेसेजद्वारे संवाद साधल्यानंतर ते प्रेमात पडले. यानंतर 2018मध्ये या जोडप्यानं लग्न केलं. यानंतर 2022मध्ये सोनमला वायू नावाचा मुलगा झाला. तसेच यापूर्वी अभिनेत्रीनं बेबी बंपचे फोटो शेअर करून मोठ्या थाटामाटात तिच्या दुसऱ्या गरोदरपणाची घोषणा केली होती. तसेच या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, सोनम आणि आनंद यांनी त्यांच्या मुंबईतील घरी एका भव्य आणि सेलिब्रिटींनी भरलेल्या बेबी शॉवरचे आयोजन केलं होतं.

