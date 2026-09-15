आईच्या भूमिकेतील भावनिक गुंतागुंत अधिक प्रभावीपणे मांडणार सोनाली कुलकर्णी, ‘लाइक माँ’मध्ये विशेष भूमिका...
आई-मुलीच्या नात्याभोवती फिरणारी आंतरपिढीतील भावनिक कथा सांगणाऱ्या ‘लाइक माँ’मध्ये सोनाली कुलकर्णी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.
हैदराबाद : मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आपल्या दमदार अभिनयानं वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी सध्या वैविध्यपूर्ण भूमिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. 'कच्चा लिंबू', 'पुणे हायवे', 'डेट गॉन रॉंग तमाशा' आणि 'सिंघम' यासारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या उल्लेखनीय कामानंतर त्यांनी अभिनयातील आपली बहुआयामी क्षमता सातत्यानं सिद्ध केली आहे. विशेष म्हणजे, आमिर खान, सैफ अली खान आणि अक्षय खन्ना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या आणि भारतीय सिनेमातील महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या 'दिल चाहता हैं' या चित्रपटाला यंदा 25 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या चित्रपटातील सोनाली कुलकर्णी यांच्या भूमिकेचीही आजवर आठवण काढली जाते.
सोनाली कुलकर्णी 'लाईक माँ' मुख्य भूमिकेत दिसणार : आता सोनाली कुलकर्णी दिग्दर्शिका नीरू शर्मा यांच्या आगामी 'लाईक माँ' या शॉर्टफिल्ममध्ये मध्यवर्ती भूमिका साकारताना दिसणार आहेत. या चित्रपटाचे पहिले पोस्टर नुकतेच प्रदर्शित करण्यात आले असून, त्यातून एका कुटुंबातील नातेसंबंधांचा भावनिक आणि सूक्ष्म पट उलगडण्याची झलक पाहायला मिळते. आता या चित्रपटाचं पोस्टर सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. तसेच अनेकजण चित्रपटाला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.
दरम्यान 'लाईक माँ'' ही एका आई-मुलीच्या नात्याभोवती फिरणारी आंतरपिढीतील भावनिक कथा आहे. चित्रपटाची कथा किंवा महत्त्वाचे तपशील उघड न करता, निर्मात्यांनी मानवी नात्यांमधील गुंतागुंत, अपेक्षा, भीती आणि एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे नकळत हस्तांतरित होणारे भावनिक संस्कार यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. सोनाली कुलकर्णी यांची या भूमिकेसाठी झालेली निवड हे चित्रपटाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. विषयातील संवेदनशीलता आणि मध्यवर्ती व्यक्तिरेखेतील अनेक पदर यामुळं त्या या प्रकल्पाकडे आकर्षित झाल्या. त्यांच्या सशक्त अभिनयामुळं आईच्या भूमिकेतील भावनिक गुंतागुंत अधिक प्रभावीपणे समोर येण्याची अपेक्षा आहे.
या चित्रपटाचा भाग होण्याबद्दल सोनाली कुलकर्णी 'लाईक माँ'ची कथा ज्या प्रामाणिकपणे आणि संवेदनशीलतेनं मांडली आहे, त्यानं मला सुरुवातीपासूनच आकर्षित केले. नीरूनं हा विषय अत्यंत जवळून आणि आत्मीयतेनं हाताळला आहे. या व्यक्तिरेखेमुळं मला अत्यंत मानवी आणि आपल्या सर्वांना परिचित असलेल्या भावनांचा शोध घेण्याची संधी मिळाली. तिनं उभं केलेलं विश्व मला खूप भावलं आणि ही कथा सांगण्याचा एक भाग व्हावं, असं मला मनापासून वाटलं.”
चित्रपटाबद्दल : नीरू शर्मा यांनी 'लाईक माँ''चे लेखन, निर्मिती आणि दिग्दर्शन केलं आहे. उच्च-मध्यमवर्गीय परिसरात घडणाऱ्या या कथानकाच्या केंद्रस्थानी अंजना ही गृहिणी आहे. सोनाली कुलकर्णी साकारत असलेल्या अंजनाचे तिच्या किशोरवयीन मुलीसोबतचे नाते हा चित्रपटाच्या भावनिक प्रवासाचा केंद्रबिंदू आहे. कुटुंबातील अनुभव, अपेक्षा आणि सामाजिक संस्कार यांचा नात्यांवर कसा परिणाम होतो, याचा सूक्ष्म वेध या चित्रपटातून घेतला जातो. पारंपरिक नाट्यमय मांडणीपेक्षा वैयक्तिक भावना आणि कुटुंबातील परस्परसंबंधांना महत्त्व देत नीरू शर्मा यांनी ही कथा साकारली आहे.
चित्रपटाच्या पहिल्या पोस्टरच्या अनावरणामुळं 'लाईक माँ' च्या प्रचाराला सुरुवात झाली आहे. पोस्टरमधून चित्रपटाच्या भावविश्वाची झलक मिळत असली, तरी कथेतील महत्त्वाचे पैलू अद्याप गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहेत. प्रेम, भीती आणि आपण नकळत पुढच्या पिढीकडे सोपवत असलेल्या भावनिक सवयींची ही कथा असल्याचे निर्मात्यांचे म्हणणे आहे. चित्रपटात सोनाली कुलकर्णी यांच्यासोबत मेहदी खान, मेहान सोनी, स्मिता इनामदार, ऐश्वर्या मनोहर, हिशा जोशी, नंदिनी शर्मा, कोमल खिमसारिया आणि अयाज खान यांच्या भूमिका आहेत.
‘निरुवाना क्रिएशन्स’च्या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली असून, राजीव पराशर निर्माते आहेत. आकाश सेठी यांनी छायांकन केले आहे. संकलनाची जबाबदारी संदीप कुरुप यांनी सांभाळली असून, कौशल महावीर यांनी संगीत दिले आहे. रुचा देवघरकर या निर्मिती डिझायनर आहेत. सोनाली कुलकर्णी यांची मध्यवर्ती भूमिका आणि लेखिका-निर्माती-दिग्दर्शिका म्हणून नीरू शर्मा यांचा दृष्टिकोन यामुळं 'लाईक माँ'कडे उत्सुकतेनं पाहिलं जात आहे. पहिल्या पोस्टरनंतर आता आई-मुलीच्या नात्यातील भावनिक पदर आणि पिढ्यान्पिढ्या पुढे जाणाऱ्या नात्यांच्या गुंतागुंतीची ही कथा प्रेक्षकांसमोर कशी उलगडते, याची उत्सुकता आहे.
हेही वाचा :