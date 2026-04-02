ETV Bharat / entertainment

जमिनीच्या वादामुळं अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे अडचणीत, वाचा सविस्तर

मावळ तालुक्यातील जमिनीच्या वादात अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे आणि तिचा पती गोल्डी बेहल यांची नाव समोर आली आहेत.

Sonali Bendre
सोनाली बेंद्रे (Photo ANI - ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 2, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : मावळ तालुक्यातील उकसान गावात जमिनीच्या वादावरून हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे आणि तिचे पती गोल्डी बेहल अडचणीत सापडल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणामुळं संपूर्ण मावळ परिसरात मोठी चर्चा रंगली असून, वडगाव मावळ येथील दिवाणी न्यायालयात याबाबत दावा दाखल करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उकसान येथील सुमारे 30 गुंठे जमिनीवर स्थानिक शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांनी आपला वडिलोपार्जित कुळ हक्क असल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही जमीन 1957 पूर्वीपासून त्यांच्या कुटुंबाच्या ताब्यात आहे. मात्र, काही व्यक्तींनी कथितपणे खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हा हक्क डावलून संबंधित जमीन विक्री व्यवहार करण्यात आला. या व्यवहारात अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे आणि त्यांचे पती गोल्डी बेहल यांचा समावेश असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सोनाली बेंद्रेचा जमिनीवरून वाद : फिर्यादी शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात नमूद केलं आहे की, संबंधित जमिनीवर बेकायदेशीरपणे बांधकाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच, त्यांच्या कुटुंबीयांना दमदाटी करून जागेवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचाही, आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी यापूर्वी पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्यामुळं पोलिसांनी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.

जमीन वाद प्रकरण (ETV Bharat)

शेतकऱ्यानं दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली : यानंतर शेतकऱ्यांनी वडगाव मावळ येथील दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली असून, सदर जागेवर कोणतेही बांधकाम किंवा व्यवहार होऊ नये यासाठी मनाई आदेश (स्टे ऑर्डर) देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 एप्रिल रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे यांच्या वतीने त्यांचे वकील राजू शिंदे यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. फिर्यादी शेतकरी हे केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि आर्थिक फायदा करून घेण्याच्या उद्देशानं खोटे आरोप करत असल्याचा प्रतिदावा त्यांनी केला आहे. तसेच, संबंधित जमीन व्यवहार कायदेशीर पद्धतीनेच करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष : या संपूर्ण प्रकरणामुळं मावळ तालुक्यातील जमीन व्यवहारांबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक पातळीवर या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू असून, न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. आगामी सुनावणीत काय निष्पन्न होते, यावर या वादाचा पुढील मार्ग निश्चित होणार आहे.

TAGGED:

SONALI BENDRE
LAND DISPUTE CASE
LAND CASE
सोनाली बेंद्रे
GOLDIE BEHL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.