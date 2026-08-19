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'अप्सरा आली' फेम सोनाली कुलकर्णीनं भावाच्या लग्नातील फोटो केले शेअर, पंजाबी मुलीचं केलं स्वागत

'अप्सरा आली' फेम सोनाली कुलकर्णीनं वऱ्हाडीची जबाबदारी पार पाडली. तिनं तिच्या मराठी कुटुंबात पंजाबी मुलीचं स्वागत केलं आहे.

SONALEE KULKARNIS BROTHER WEDDING
सोनाली कुलकर्णीच्या भावाचे लग्न (IANS)
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Published : August 19, 2026 at 5:24 PM IST

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हैदराबाद : मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय चेहरा सोनाली कुलकर्णीनं भावाच्या लग्नातील सुंदर फोटो पोस्ट केलं आहेत. या सोहळ्यातील काही झलक सोशल मीडियावर आल्यानंतर तिचे चाहते देखील खूप खुश झाले आहेत. या लग्नसोहळ्यात मराठी आणि पंजाबी संस्कृतीचा सुंदर संगम दिसून आला.

सोनाली कुलकर्णीनं भावाच्या लग्नामधील फोटो केले शेअर : सोनालीनं तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर लग्नातील विविध कार्यक्रमांची झलक चाहत्याबरोबर शेअर केली. पारंपरिक विधी आणि कौटुंबिक फोटोंपासून ते प्रियजनांसोबतचा डान्स (कँडिड) क्षणांपर्यंतचे फोटो चाहते आता पसंत करत आहेत. एका फोटोमध्ये सोनाली 'आयव्हरी' (हस्तिदंती) रंगाची बनारसी साडी आणि त्यावर जांभळ्या रंगाचा भरतकाम केलेला ब्लाउज, तसेच पारंपरिक दागिने आणि महाराष्ट्रीयन पद्धतीचा शिरोभूषण परिधान करून अतिशय सुंदर दिसत आहे. हे फोटो शेअर करताना सोनालीनं कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'करवली ड्युटीज.'

अभिनेत्रीनं तिच्या कुटुंबातील सांस्कृतिक विविधतेवरही प्रकाश टाकला. तिची वहिनी पंजाबी असल्यानं, ती आता तिच्या आईच्या (ज्या स्वतः पंजाबी आहेत) गटात सामील झाली आहे, असे सोनालीनं नमूद केलं, तर सोनाली, तिचा भाऊ आणि वडील हे महाराष्ट्रीयन आहेत. लग्नातील फोटोंमधून दोन्ही संस्कृतींचे मिलन दिसून आले, जिथे कुटुंबीय पारंपरिक महाराष्ट्रीयन आणि पंजाबी वेशभूषेत असल्याचे दिसले. सोनालीनं नवविवाहित जोडपे, कुटुंबीय आणि नातेवाईकांसोबतचे फोटोही शेअर केले, ज्यामध्ये डान्स आणि आनंदाचे क्षण टिपले गेले होते.

सोनाली कुलकर्णीबद्दल : सोनालीच्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमीबद्दल सांगायचं झालं तर, ती एका मिश्र सांस्कृतिक कुटुंबातून आली आहे. तिचे वडील मनोहर कुलकर्णी हे महाराष्ट्रातील आहेत, तर आई सविंदर या पंजाबी आहेत. तिला मराठी आणि पंजाबी अशा दोन्ही भाषा येतात. व्यावसायिक आघाडीवर, सोनालीनं मराठी चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे एक महत्त्वाचे स्थान निर्माण केलं आहे. तिनं 2006 मध्ये 'हा खेळ संचिताचा' या मराठी मालिकेद्वारे अभिनयाच्या प्रवासाला सुरुवात केली आणि त्याच वर्षी 'गौरी' या चित्रपटातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. 2007मध्ये ‘बकुळा नामदेव घोटाळे’ या चित्रपटातून तिला पहिली मोठी मुख्य भूमिका मिळाली. 2010मध्ये रवी जाधव यांच्या ‘नटरंग’ या चित्रपटामुळं तिच्या कारकिर्दीला मोठी चालना मिळाली. यातील ‘अप्सरा आली’ या गाण्यावरील तिचे लावणी नृत्य प्रचंड लोकप्रिय झालं.

त्यानंतर तिनं ‘अजिंठा’, ‘क्लासमेट्स’, ‘मिटवा’, ‘हंपी’, ‘हिरकणी’,‘पोस्टर गर्ल’, आणि ‘धुराळा’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं. तिनं ‘ग्रँड मस्ती’द्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीतही पदार्पण केलं आणि ‘सिंघम रिटर्न्स’मध्येही ती झळकली. अलीकडच्या काळात सोनालीनं मराठी चित्रपटसृष्टीत आपले काम सुरूच ठेवले असून, ‘झिम्मा’, ‘तमाशा लाईव्ह’, ‘डेट भेट’, ‘व्हिक्टोरिया’, ‘परिणती’, ‘तिघी’ आणि ‘सालबर्डी’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये देखील ती दिसली आहे.

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TAGGED:

SONALEE KULKARNI
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SONALEE KULKARNIS BROTHER WEDDING
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