सोनाक्षी सिन्हा आणि जहीर इक्बाल यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'तू है मेरी किरण'चा ट्रेलर प्रदर्शित
सोनाक्षी सिन्हा आणि जहीर इक्बाल अभिनीत 'तू है मेरी किरण'चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 3:36 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा आणि जहीर इक्बाल आगामी चित्रपट 'तू है मेरी किरण'मध्ये मोठ्या पडद्यावर पुन्हा एकत्र येणार आहेत. निर्मात्यांनी आज, 6 ऑक्टोबर रोजी या रोमँटिक थ्रिलरचा ट्रेलर प्रदर्शित केला. यामध्ये एका अशा नात्याची झलक पाहायला मिळते, जिथे प्रेम हळूहळू एक भयानक आणि उत्कट वळण घेते. हा रोमँटिक थ्रिलर रहस्य, उत्कंठा आणि धक्कादायक वळणांच्या माध्यमातून एकतर्फी प्रेमाची कथा सांगतो. सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बाल यांनी मंगळवारी त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर 'तू है मेरी किरण'चा ट्रेलर पोस्ट केला आहे. यावर त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'एक नाते, दोन वास्तव, एक सत्य. 'तू है मेरी किरण'. ट्रेलर आला आहे. 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित.'
'तू है मेरी किरण' ट्रेलर : ट्रेलरमध्ये सोनाक्षी किरणच्या भूमिकेत आणि झहीर समरच्या भूमिकेत दिसतो. या दोघांचं नात हे सामान्य वाटते. मात्र असं काही नसते. ट्रेलरची सुरुवात झहीरच्या व्हॉईसओव्हरनं होते, ज्यात त्यांच्या नात्याचे वर्णन केले आहे. समरला वाटते की, त्याचं आणि किरणचं एक खास नाते आहे, पण ज्याला तो प्रेम म्हणतो ते लवकरच खूप त्रासदायक बनते. हे प्रेम एकतर्फी असते.
एकतर्फी प्रेम : तो कबूल करतो की, जर कधी एकतर्फी प्रेम असेल, तर ते तुटणारच, त्यामुळं किरणलाही त्याच्यावर प्रेम करावे लागेल. हे ऐकून, किरण समरपासून दूर राहण्याचा निश्चय करते. एका क्षणी, ती त्याला तिला एकटे सोडायला सांगते. मात्र, समर हार मानायला तयार नसतो, यावरून असे दिसते की, किरणबद्दल त्याला वेड लागलं असते .ट्रेलरच्या अनेक दृश्यांमध्ये, मूळ वास्तवावरच शंका घेतली जाते. ट्रेलरमध्ये समरचे वागणे अधिकाधिक हक्क गाजवणारे होत जाते आणि तणाव वाढत जातो. ट्रेलर एका भयावह दृश्यावर संपतो, ज्यात बेशुद्ध आणि जखमी किरणची एक झलक दाखवली जाते.
'तू है मेरी किरण'बद्दल :'तू है मेरी किरण'चे दिग्दर्शन करण रावल यांनी केलं आहे. या चित्रपटाची निर्मिती ही विशाल राणा आणि इचेलॉन प्रॉडक्शन्स यांनी केली आहे. या चित्रपटात सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बाल मुख्य भूमिकेत आहेत. 'तू है मेरी किरण' हा चित्रपट 23 ऑक्टोबरला चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.