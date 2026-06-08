'पेड्डी'च्या वादावर गायिका सोना महापात्रा यांची प्रतिक्रिया, वाचा सविस्तर...
'पेड्डी' हा तेलुगू चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात आहे. या चित्रपटाबद्दल आता गायिका सोना महापात्रा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 2:57 PM IST
हैदराबाद : नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'पेड्डी' या तेलुगू चित्रपटात जान्हवी कपूरच्या अति-कामुक सादरीकरणावरून चर्चा सुरू असताना, गायिका सोना महापात्रानं दिग्दर्शक बुची बाबू साना यांच्याभोवती निर्माण झालेल्या वादावर भाष्य करणारा एक व्हिडिओ शेअर केला. गायिकेनं सांगितलं की, 'पेड्डी'मधील एका स्त्री पात्राच्या सादरीकरणावर झालेली टीका त्यांना 'आशा आणि सकारात्मकता' देणारी वाटते, कारण पडद्यावर स्त्रियांचे चित्रण कसे केले जाते, याबद्दल प्रेक्षक आता चित्रपट निर्मात्यांना जाब विचारताना दिसत आहेत. पुढं त्यांनी म्हटलं," आता मुलाखतींमध्ये सांगत आहेत की ती नायिका खूप निरागस आहे आणि चित्रपटातील काही भाग काढून टाकले जातील. मी 'पेड्डी' किंवा त्याचा मूळ चित्रपट 'पुष्पा' पाहिलेला नाही आणि पाहण्याचा विचारही केला नव्हता. पण खरे सांगायच झालं तर, आपल्याला या चित्रपटांचे सूत्र आणि साचा माहित आहे. नायक नेहमी सन्माननीय जीवन जगतो आणि नायिका केवळ त्या कथेचा विस्तार असते. तिला केवळ कामुक आणि उपभोग्य वस्तू म्हणून वापरली जाणारी सजावट मानले जाते. अशा चित्रपटांमध्ये 'टॉक्सिक पुरुषत्व' म्हणजे 'रोमान्स' मानले जाते."
व्यावसायिक यशाचा फॉर्म्युला : यानंतर त्यांनी पुढं सांगितलं, "अनादर हाच 'रुबाब' मानला जातो. काही स्लो-मोशन शॉट्स, कॅमेराचे काही विशिष्ट एंगल, असे ओरखडणारे कपडे आणि मोठा पार्श्वसंगीत हे सर्व आपल्याला माहित आहे. आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये, बॉक्स ऑफिसवर स्त्री-द्वेष जिंकतो. पण यावेळी काहीतरी वेगळे घडले आहे. आश्चर्याची आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भारतातील लोकांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे." मोहपात्रा यांनी सांगितलं, "चित्रपट निर्माते स्त्री-पात्रांची सखोल आणि प्रभावी मांडणी करण्याऐवजी अनेकदा पितृसत्ताक रूढी-परंपरांवर अवलंबून राहतात, तसेच व्यावसायिक यशाच्या 'फॉर्म्युला'साठी अनेकदा पटकथेमधून नायिकेचे 'कर्तृत्व' किंवा 'निर्णयक्षमता' काढून टाकली जाते. लोक यासाठी चित्रपट निर्मात्यांना जबाबदार धरत आहेत. चित्रपट निर्मितीच्या या आळशी, सोयीस्कर आणि केविलवाण्या कल्पनांचा आपल्याला खरोखरच कंटाळा आला आहे का? मला तशी आशा आहे. किंवा कदाचित आपण महिलांवरील अत्याचारांच्या दुर्दैवी बातम्या आणि या गोष्टींचा परस्परसंबंध जोडला गेला असतो."
पात्राचा 'खून'च ठरेल : त्यांनी पुढं सांगितलं, "मग तो पाठलाग असो किंवा छेडछाड, रोज येणाऱ्या बातम्या असोत, लहान मुलांवरील बलात्कार असोत किंवा कौटुंबिक हिंसाचार, लोक कदाचित हे समजून घेत आहेत की असे चित्रपट समाजातील दृष्टिकोन आणि वर्तनावर कसा प्रभाव पाडतात. कारण आपल्या चित्रपटांमध्ये अनेकदा असे घडते की, तिथे एखादी ठोस कथा नसते. लेखकांना फारशी मेहनत घ्यावी लागत नाही. काही अडचण नाही? मग सरळ पितृसत्ताक विचारसरणीचा आधार घ्या. पटकथेमधून नायिकेचे कर्तृत्व किंवा निर्णयक्षमता काढून टाका. हा तर त्या पात्राचा 'खून'च ठरेल. मला एक गोष्ट विशेष जाणवते, भारतातल्या त्या बोगस मुख्य प्रवाहातील सिनेमाला मिळणारे अफाट बजेट, स्टार पॉवर किंवा मोठी यंत्रणा नसतानाही, हा महोत्सव वर्षानुवर्षे टिकून आहे. धैर्य आणि अस्सलपणा महत्त्वाचा असतो. खऱ्या मानवी जीवनावर आधारित कथा महत्त्वाच्या असतात."
निर्मात्यांना माफी मागावी : त्यानं पुढं म्हटलं, "पेड्डी' प्रकरणावर झालेली तीव्र प्रतिक्रिया आणि त्यामुळं निर्मात्यांना माफी मागावी लागणे, या गोष्टीही आशादायक आहेत. शाब्बास, इंडिया." या गोष्टीकडं आशेनं पाहत असल्याचं सांगत महापात्रा पुढं सांगितलं की,"संगीत आणि गाण्यांच्या माध्यमातून आयुष्यभर कथा सांगणाऱ्या व्यक्तीच्या दृष्टीनं, ही बाब अत्यंत आशादायक वाटते. कदाचित आपण आता अधिक चांगल्या कथा आणि स्त्री-पात्रांची मागणी करू. हे शक्य आहे का? आणि कदाचित हे सर्व आपण एक अधिक चांगला समाज बनत असल्याचे लक्षण असावे. मला तसेच वाटायला आवडेल. तुम्हा सर्वांना खूप खूप प्रेम." कॅप्शनमध्ये महापात्रा यांनी सांगितलं की, कशिश फिल्म फेस्टिव्हलला जात असताना त्यांनी हे रेकॉर्डिंग केलं होतं. दरम्यान या वर्षीच्या महोत्सवात 40 हून अधिक देशांमधील 150 हून अधिक चित्रपट एकत्र आले होते, ज्यांनी जगभरातील विविध आवाज आणि कथांचे सादरीकरण केले."