सोहम शाहा यांच्या ‘तुम्बाड 2’ची रिलीज तारीख झाली जाहीर!
सोहम शाहा यांच्या ‘तुम्बाड 2’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख समोर आली आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 4:40 PM IST
हैदराबाद : एक वेगळ्या धाटणीचा भयपट असलेल्या ‘तुम्बाड’नं लोभ आणि मानवी स्वभावातील अंधाऱ्या पैलूंवर भाष्य केलं होतं. लोककथा, पौराणिक संदर्भ आणि गूढ वातावरण यांचा सुरेख संगम या चित्रपटात पाहायला मिळाला. काळानुसार, राहील बर्वे दिग्दर्शित आणि सोहम शाह अभिनीत, ‘तुम्बाड’ला एक 'कल्ट क्लासिक' म्हणून विशेष मान्यता मिळाली आहे. आता त्याचा सीक्वेल 'तुम्बाड 2' येऊ घातला आहे. 2024 साली ‘तुम्बाड’च्या पुनःप्रदर्शनाला मिळालेल्या उल्लेखनीय यशानंतर या सीक्वेलची घोषणा विशेष महत्त्वाची ठरली आहे.
‘तुम्बाड 2’च्या रिलीजची अधिकृत घोषणा : बहुचर्चित ‘तुम्बाड 2’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शन तारखेची अधिकृत घोषणा अखेर करण्यात आली आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून या चित्रपटाच्या मोशन पोस्टर आणि विविध छोट्या अपडेट्सद्वारे निर्माण झालेल्या उत्सुकतेनंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. ‘तुम्बाड’ या चित्रपटाद्वारे सोहम शाह यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीत लोककथांवर आधारित भयपटांना एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिली. या चित्रपटाची लोकप्रियता कालांतरानं अधिक दृढ होत गेली असून आता ‘तुम्बाड 2’च्या माध्यमातून त्या विश्वाला अधिक विस्तार देण्याचा निर्मात्यांचा प्रयत्न आहे. कथानकाचा आवाका वाढवताना पहिल्या भागातील गूढ आणि प्रभावी वातावरण जपण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सोहम शाहा यांनी व्यक्त केल्या भावना : या सीक्वेलविषयी बोलताना सोहम शाहा म्हणाले की, "तुम्बाड’ हा माझ्यासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा चित्रपट आहे. ‘तुम्बाड 2’च्या माध्यमातून त्या कथाविश्वाला अधिक सखोलता आणि विस्तार देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. प्रेक्षकांना परिचित वाटणाऱ्या पौराणिक धाटणीला जपत नव्या स्तरांवर कथा नेण्याचा आमचा उद्देश आहे." पेन स्टुडिओजचे डॉ. जयंतीलाल गडा यांनी सांगितलं की, "तुम्बाड 2’ हा अधिक भव्य आणि प्रभावी सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार असून त्याची कथा या विश्वाला अधिक गहन बनवेल. दर्जेदार आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कथा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या आमच्या ध्येयाशी हा चित्रपट सुसंगत आहे." दिग्दर्शक आदेश प्रसाद यांनी नमूद केलं की, "पहिल्या चित्रपटाची ठसठशीत ओळख लक्षात घेता या कथेला पुढं नेणं हे आव्हानात्मक होतं. तथापि, मूळ आत्मा जपत कथानक आणि दृश्यवैभव अधिक समृद्ध करण्यावर आमचा भर राहिला आहे. प्रेक्षकांना नवा आणि मोहक अनुभव देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे."
‘तुम्बाड 2’ कधी होणार प्रदर्शित : ‘तुम्बाड 2’चे दिग्दर्शन आदेश प्रसाद करत असून सोहम शाहा आपल्या ‘सोहम शाहा फिल्म्स’ या बॅनरखाली या चित्रपटाचे निर्मितीनेतृत्व करत आहेत. याशिवाय, ‘पेन स्टुडिओज’चे डॉ. जयंतीलाल गडा यांचीही साथ लाभली आहे असून या चित्रपटाचे वितरण ‘पेन मरुधर’कडून केलं जाणार आहे.'तुम्बाड 2' हा चित्रपट 3 डिसेंबर 2027 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.