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सोहेल खान आणि अर्पिता खानची कौटुंबिक मैत्रीण कुमुद राणेचं निधन...

सोहेल खान आणि अर्पिता खान यांनी कौटुंबिक मैत्रीण कुमुद राणेच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. त्यांची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.

Sohail Khan, Kumod Raney and arpita khan
सोहेल खान, कुमुद राणे आणि अर्पिता खान (Photo IANS - IG)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 11:02 AM IST

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हैदराबाद : अभिनेता सलमान खानच्या कौटुंबिक मैत्रीण, कुमुद राणेचं 9 जून 2026 रोजी मुंबईत कर्करोगानं निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. अभिनेत्यानं आपल्या जवळच्या कौटुंबिक मैत्रिणीच्या अंत्यविधीला हजेरी लावली. यावेळी 'भाईजान' हा भावूक असल्याचा दिसला. यावेळी त्याच्या डोळ्यात अश्रू होते. सलमानच नाही, तर अर्पिता आणि सोहेल यांच्यासह संपूर्ण खान कुटुंब कुमुद राणे यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी हजर होते. यावेळी प्रत्येकजण खूप भावूक झाले, कुमुद राणेच्या निधनामुळं सलमान आणि त्याचं कुटुंब नारज आहेत. कुमुद राणेबद्दल सांगायचं झालं तर मीडिया रिपोर्टनुसार, या दुबईतील 'रेन ब्युटी बार'च्या एक प्रतिष्ठित उद्योजिका आणि संस्थापक होती. तिला सौंदर्य आणि आरोग्य उद्योगातील योगदानाबद्दल अनेक पुरस्कार मिळाले होते.

कुमुद राणेचं निधन : तसेच ती सलमान खानच्या कुटुंबाच्या खूप जवळची होती. राणे आणि खान कुटुंबाचं नात खूप दीर्घकाळपासून आहे. सलमानच्या कुटुंबाती अनेक सदस्य तिला अखेरचा निरोप देण्यासाठी जमले होते, यावरून हे लक्षात येते की, त्यांचं नात किती घट्ट आहे. सलमान खानबरोबर त्याची आई सलमा खान आणि हेलन याशिवाय सोहेल खान, निर्वाण खान, अरहान खान आणि अर्पिता खान शर्मा हेही या दु:खाच्या काळात उपस्थित होते. दरम्यान सोहेल खाननं त्यांच्या मैत्रीच्या आठवणींना उजाळा देणारी एक भावूक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यानं लिहिलं, 'आज मी माझ्या एका लाडक्या बहिणीला गमावलं आहे, तिची जागा जगात कोणीही घेऊ शकत नाही. जग्गी आणि कबीर यांच्याबद्दल मला खूप दुःख होत आहे, कारण कुमुद हीच त्यांच्या आयुष्याचा आधार होती. अशा वेळी आयुष्य किती अन्यायकारक वाटू शकते आणि माणसाला ईश्वराच्या निर्णयावर प्रश्न पडू लागतात. ती जिथे कुठे असतील तिथे सुखी राहोत अशी मी प्रार्थना करतो, तिची उणीव आम्हाला सदैव भासेल.'

arpita khan
अर्पिता खान (Instagram post)

सोहेल आणि अर्पिताची पोस्ट : तसेच सोहेलनं शेअर केलेल्या फोटोमध्ये तो एका कार्यक्रमादरम्यान कुमुदला प्रेमानं मीठी मारताना दिसत आहेत. सलमानची बहीण अर्पिता खान शर्मा हिनेही कुमुदच्या आठवणींना उजाळा दिला. तिनं आपल्या मुलांबरोबर आणि दिवंगत मैत्रिणीसोबतचा एक कौटुंबिक फोटो शेअर केला.हा फोटो शेअर करताना अर्पितानं लिहिलं, 'प्रिय कुमु, आपण एकत्र घालवलेला प्रत्येक क्षण आमच्यासाठी कायम मौल्यवान राहील. तुझा जिव्हाळा, तुझे प्रेम आणि तुझा विनोदी स्वभाव यांची आम्हाला खूप आठवण येईल. आम्ही तुझ्यावर प्रेम करतो आणि मला माहित आहे की तू नेहमीच आमच्यावर लक्ष ठेवून असशील. शांततेत विसाव, माझ्या प्रिय मैत्रिणी." दरम्यान, सलमान खानची एक्स गर्लफ्रेंड युलिया वंतूरनं कुमुद आणि त्यांचे पती जग्गी राणे यांचा फोटो शेअर करत भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'तुझी आठवण नेहमी अशीच राहील - आनंदी, प्रेमळ आणि आपल्या माणसांच्या सहवासात असलेली. प्रेमाच्या आणि शांततेच्या सावलीत विसाव, आमची प्रिय कुमुद राणे.' दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, कुमुद राणे कर्करोगाशी झुंज देत होती. त्याच्या पतीचं नाव जग्गी राणे आहे, जे सलमान खानचे बालपणीचे जवळचे मित्र आहेत.

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TAGGED:

KUMOD RANEY DEATH
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