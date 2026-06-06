समाज आजही स्त्रियांकडे पुरुषांपेक्षा वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहतात - माधुरी दीक्षित
पुरुषांपेक्षा महिलांना समाजात आताही वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिल्या जाते असं माधुरी दीक्षितनं म्हटलंय. तसेच तिनं तिचा चित्रपट 'माँ-बहन' चित्रपटाबद्दल देखील विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 6, 2026 at 1:26 PM IST
हैदराबाद: हिंदी चित्रपटसृष्टीची अभिनेत्री माधुरी दीक्षितनं आपल्या अभिनयानं अनेकांना मोहित केलं आहे. आताही ती चित्रपटसृष्टीमध्ये सक्रिय आहे. अभिनेत्रीनं समाजातील खोलवर रुजलेल्या पितृसत्ताक मानसिकतेबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पुरुषांच्या रोमँटिक निवडींचे कौतुक करत तिनं, तर त्याच गोष्टींसाठी महिलांवर टीका केली जाते किंवा त्यांना जज केले जाते, असं अभिनेत्री म्हणाली. तिनं म्हटलं,"हा एक पितृसत्ताक समाज आहे. म्हणजे, सुरुवातीपासूनच परिस्थिती अशीच राहिली आहे. पुरुष गर्लफ्रेंड्स ठेवू शकतात. जर एखाद्या पुरुषाच्या अनेक गर्लफ्रेंड्स असतील, तर त्याला 'कॅसानोव्हा' (स्त्रियांचा भोक्ता) म्हटले जाते. पण जर एखादी स्त्री असेच काही करते, तर तिला वाईट नावे ठेवली जातात. तिला एक नकारात्मक व्यक्ती म्हणून पाहिले जाते,"
'माँ-बहन' चित्रपटाबद्दल : 59 वर्षीय अभिनेत्रीनं सांगितलं की, 'माँ-बहन' हा चित्रपट या रूढ समजुतींना आव्हान देतो. यात अशा पात्रांचे चित्रण करण्यात आले आहेत ,जी त्रुटीपूर्ण, गोंधळलेली आणि प्रेक्षकांना आपलीशी वाटणारी आहेत. ही पात्रे समाजानं पारंपरिकरित्या लादलेले नियम मोडतात. समाजात हे सर्व सामान्य मानले गेले आहे. या चित्रपटात, आम्ही समाजानं तयार केलेलं प्रत्येक नियम मोडले आहेत आणि ते करताना आम्हाला खूप मजा आली. या चित्रपटातील पात्रे खूप गोंधळलेली आहेत. ती अगदी खरीखुरी, वास्तववादी आणि प्रेक्षकांना आपलीशी वाटणारी माणसे आहेत."'माँ-बहन' सुरेश त्रिवेणी दिग्दर्शित 'ब्लॅक कॉमेडी थ्रिलर' चित्रपट आहे. यामध्ये माधुरी दीक्षित, तृप्ती डिमरी, धारणा दुर्गा आणि रवी किशन यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. याशिवाय चित्रपटामध्ये अरुणोदय सिंग , गीतांजली कुलकर्णी,आणि शार्दुल भारद्वाज हे कलाकारही आहेत.
'माँ-बहन' चित्रपटाची कहाणी : 'माँ-बहन'ची कहाणी 'रेखा' या आईभोवती फिरते. ती आधीच अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळत असून तिच्या आयुष्यात एक अनपेक्षित वळण येते - तिच्या स्वयंपाकघरात एक मृतदेह सापडतो. यानंतर आपल्या दोन्ही मुलींना जवळ बोलवते. जबाबदार स्वभावाची 'जया' आणि बेधडक स्वभावाची 'सुषमा' यांच्या मदतीनं ती त्या मृतदेहाला फेकण्याचा विचार करते. यासाठी तिला अनेक खोटे बोलावे लागते आणि कुतूहल असलेल्या शेजाऱ्यांना सत्याचा सुगावा लागू न देता परिस्थिती हाताळते. हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध आहे. दरम्यान माधुरीच्या अलीकडील नागेश कुकुनूर दिग्दर्शित 'मिसेस देशपांडे' चित्रपटामध्येही दिसली आहे, ज्यामध्ये ती एका सीरीयल किलरच्या भूमिकेत आहे. तिचा हा चित्रपट देखील खूप थरारक आहे.
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