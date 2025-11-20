ETV Bharat / entertainment

ड्रग्ज प्रकरणात 'ओरी'ला मुंबई पोलिसांनी समन्स बजावल्यानंतर नोरा फतेहीनं केला स्वत:चा बचाव...

ड्रग्ज प्रकरणात 'ओरी' म्हणून प्रसिद्ध असलेले ओरहान अवत्रमणीला मुंबई पोलिसांनी समन्स बजावला, यानंतर नोरा फतेहीनं काही गोष्टींचा खुलासा केला आहे.

Published : November 20, 2025 at 11:08 AM IST

मुंबई : सोशल मीडियावर 'ओरी' म्हणून प्रसिद्ध असलेले ओरहान अवत्रमणीला मुंबई पोलिसांच्या एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC)नं २५२ कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज प्रकरणात चौकशीसाठी समन्स बजावले. ओरीला घाटकोपर युनिटनं गुरुवार, २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. ही कारवाई ड्रग्ज पार्टी आणि पुरवठा नेटवर्कचा खुलासा करणाऱ्या आरोपीला अटक केल्यानंतर चौकशीदरम्यान करण्यात आली. हा आरोपी देशात आणि विदेशात ड्रग्ज पुरवत होता. हा खटला मार्च २०२४मधील आहे. महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील एका कारखान्यातून १२६.१४ किलो मेफेड्रोन (एमडी) जप्त करण्यात आली. याची किंमत अंदाजे २५२ कोटी रुपये आहे. तसेच गेल्या महिन्यात पोलिसांनी या प्रकरणासंदर्भात मोहम्मद सलीम सुहेल शेखला दुबईमदून प्रत्यार्पण करून अटक केली.

'या' स्टार्सचे नाव आले समोर : यानंतर सुहेल शेखनं पोलीस चौकशीदरम्यान खुलासा केला की, अनेक बॉलिवूड स्टार्सनं आणि सेलिब्रिटींनी रेव्ह पार्ट्या आयोजित केल्या होत्या. या पार्ट्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ड्रग्जचा वापर केला जात होता. याशिवाय त्यानं हे देखील कबूल केलं की, दुबई आणि भारतात अशा पार्ट्या आयोजित केल्या जात असतात. तसेच या पार्ट्यामध्ये नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर आणि तिचा भाऊ सिद्धार्थ कपूर, ​​ओरहान, झिशान सिद्दीकी, अब्बास-मस्तान आणि इतर अनेक स्टार्स सहभागी होत असतात. आता या खुलाशानंतर ओरीला देखील चौकशीसाठी बोलवलं गेलं होतं. पोलिसांनी सांगितलं होतं की, ओरी आणि काही इतरांनी माता वैष्णोदेवी मंदिराजवळ एका हॉलेटमध्ये दारू पिली, पवित्र स्थळावर दारू पिण्यास सक्त मनाई होती.

नोरा फतेहीनं ड्रग्ज प्रकरणासंदर्भात केल 'हे' विधान : ड्रग्ज प्रकरणाबाबत नोरा फतेहीनं सांगितलं की, "तुमच्या माहितीसाठी, मी पार्ट्यांमध्ये जात नाही. मी सतत काम करत असते आणि माझं वैयक्तिक आयुष्य नाही. मी अशा लोकांशी स्वतःला जोडत नाही. जर मी वेळ काढला तर, मी दुबईतील माझ्या घरी किंवा माझ्या जवळच्या मित्रांबरोबर वेळ घालवणे पसंत करते. मला वाटते की माझे नाव एक सोपे लक्ष्य आहे. मात्र आता मी हे पुन्हा घडू देणार नाही. लोक माझ नाव खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोक माझे नाव कलंकित करत असताना मी गप्प राहिले. पण आता, माझे फोटो आणि नाव अशा गोष्टींपासून दूर ठेवा ज्यांशी माझा काहीही संबंध नाही. हे खूप महागात पडू शकते."

