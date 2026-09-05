ETV Bharat / entertainment

स्मृती इराणी यांनी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' मालिकेतील सहकलाकारांसोबतचा टीम फोटो केला शेअर, 20 वर्षांच्या नात्याला दिला उजाळा

स्मृती इराणी यांनी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' मालिकेतील सहकलाकारांसोबतचा टीम फोटो शेअर करत 20 वर्षांच्या मैत्रीबद्दल एक पोस्ट शेअर केली आहे.

kyunki saas bhi kabhi bahu thi
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (IANS / Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2026 at 4:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : अभिनेत्री-राजकारणी स्मृती इराणी नुकत्याच त्यांच्या 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' मालिकेतील टीमबरोबर दिसल्या. त्यांनी सेटवरील काही व्हिडिओ आणि फोटो शेअर केले आहेत. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं की, ही मैत्री जवळपास दोन दशकांपासून आहे. सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये, स्मृती यांनी हितेन तेजवानी, गौरी प्रधान, रितू चौधरी, सुमीत सचदेव, आश्लेषा सावंत, रवी गुप्ता आणि संदीप बसवाना यांच्यासोबतचा एक फोटो शेअर केला आहे, दरम्यान मालिकेतील लाडक्या विराणी कुटुंबाचे सदस्य फोटोत एकत्र असल्याचे दिसत आहेत.

स्मृती इराणी यांनी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सेटवरील फोटो केला शेअर : हा फोटो शेअर करताना स्मृती यांनी लिहिलं, '20 वर्षे उलटून गेली... पण असं वाटलं की आपण कधी वेगळे झालोच नाही.' त्यांनी आपल्या पूर्वीच्या सहकलाकारांना टॅग करत या रियुनियनला 'पागल पलटन' असं कॅप्शन दिलंय. या मालिकेत, हितेननं करण विराणी, गौरीनं नंदिनी विराणी, रितूनं शोभा विराणी, आश्लेषानं तीशा मेहता विराणी, सुमीतनं गौतम विराणी, रवीनं दामिनी विराणी, तर संदीपनं साहिल विराणी यांची भूमिका साकारली होती.

smriti irani
स्मृती इराणी (Instagram Post)

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' मालिकेबद्दल : दरम्यान 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी'बद्दल सांगायचं झालं तर ही मालिका 2000 साली प्रदर्शित झाली होती. या मालिकेची निर्मिती एकता कपूरनं केली होती. ही मालिका विराणी कुटुंबाभोवती फिरते आणि स्मृती इराणी यांनी साकारलेल्या तुळसी विराणी हे पात्र या मालिकेतील मुख्य आहे. ही मालिका टेलिव्हिजनवर खूप गाजली होती. या मालिकेतून स्मृती इराणी यांना चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली. दरम्यान याशिवाय मालिकेत मिहिर विराणी ही महत्त्वाची भूमिका अभिनेता अमर उपाध्याय यांनी साकारली होती. या मालिकेचा दुसरा सीझन ऑगस्ट 2026 पासून सुरू झाला. यालाही चांगलं यश मिळालं आहे. या मालिकेतील प्रत्येक स्टार्सनं आपल्या अभिनयानंं प्रेक्षकाचं मन जिंकल आहे. आताही या मालिकेत पुढं काय घडणार हे जाणून घेण्यासाठी अनेकजण आतुर असते.

हेही वाचा :

  1. 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी 2' शोच्या पुनरागमनावर रूपाली गांगुलीनं व्यक्त केल्या भावना, व्हिडिओ व्हायरल...
  2. 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी २'मधून स्मृती इराणी छोट्या पडद्यावर करणार पुनरागमन, प्रोमो व्हायरल
  3. पुण्यात 'दो धागे श्रीराम के लिए' कार्यक्रम; खुर्च्या मात्र रिकाम्याच, गर्दी नसल्यानं स्मृती इराणी मंचावरून परतल्या

TAGGED:

SMRITI IRANI
SMRITI IRANI SHARES TEAM PIC
KYUNKI SAAS BHI KABHI BAHU THI
स्मृती इराणी
SMRITI IRANI POST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.