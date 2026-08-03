तरुण विद्यार्थिनीला सोशल मीडियावर अपमानास्पद वागणूक मिळाल्यानंतर भूमी पेडणेकरनं शेअर केला व्हिडिओ...
आंदोलन करणाऱ्या एका तरुण विद्यार्थिनीला ऑनलाइन पातळीवर अपमानास्पद वागणूक मिळाल्यानंतर प्रतिक्रिया देणारा व्हिडिओ भूमी पेडणेकरनं शेअर केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 4:38 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री भूमी पेडणेकरनं नुकत्याच झालेल्या एका आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका तरुणीला होणाऱ्या ऑनलाइन छळाचा आणि धमक्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. बलात्कार आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या 'अस्वीकार्य' असल्याचं तिनं आपल्या पोस्टमध्ये ठामपणे सांगितलं आहे. आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर करत भूमीनं लोकांना कोणालाही त्रास न देण्याची विनंती केली आहे आणि अशा छळाचा व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणाम करू शकतो, असंही तिनं आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.
भूमी पेडणेकरनं शेअर केली पोस्ट : या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये तिनं लिहिलं आहे, 'बलात्कार आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या अस्वीकार्य आहेत...ऑनलाइन धमक्या मिळाल्यानंतर, मी इंटरनेटवर एक व्हिडिओ पाहिला, ज्यात आंदोलनात सहभागी झालेली एक तरुणी मुलाखत देत होती. आणि ती स्पष्टपणे खचलेली आणि हादरलेली दिसत होती. तिचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. आणि तेव्हापासून, तिला सतत बलात्काराच्या आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत. फक्त तिलाच नाही, तर तिच्या आईलाही याचा सामना करावा लागत आहे. तिच्या कुटुंबालाही याचा सामना करावा लागत आहे. आणि हे अस्वीकार्य आहे."
भूमी पेडणेकरनं सहानुभूतीचे आवाहन केलं आणि सांगितलं की, केवळ मतांशी असहमत असल्यामुळं लोकांनी एखाद्या तरुण व्यक्तीला लक्ष्य करू नये. तिनं म्हटलं, "आपण एका तरुण मुलीला धमकावू शकत नाही. केवळ त्यांच्या मताशी असहमत असल्यामुळं आपण एका लहान मुलाच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण करू शकत नाही. भूमीनं एक स्त्री आणि सार्वजनिक व्यक्ती म्हणून स्वतःच्या अनुभवांवरही भाष्य केलं आणि म्हटलं, "एक स्त्री म्हणून आपल्याला खूप छळ सहन करावा लागतो. आणि एक सार्वजनिक व्यक्ती म्हणून मी हा अनुभव घेतला आहे. आणि याचा एखाद्याच्या मानसिक आरोग्यावर किती खोलवर आणि दीर्घकाळ टिकणारा परिणाम होतो, हे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही."
देशाच्या प्रगतीसाठी काम करण्याचे आवाहन : तिनं लोकांना एकजूट राहण्याचे आणि देशाच्या प्रगतीसाठी काम करण्याचे आवाहन करून आपलं भाषण संपवले. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं,"आपल्या सर्वांना फक्त एकच गोष्ट हवी आहे. की देशानं प्रगती, देश चांगला व्हावा. आणि एकजूट राहून, जर आपण योग्य गोष्टी योग्य मार्गानं करत राहिलो, तर आपल्याला योग्य बदल दिसेल. मला फक्त हाच विचार ठेवायचा आहे. धन्यवाद."
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