शिर्डीत साईबाबांचं दर्शन घेऊन गायक शंकर महादेवन यांनी 'AI' बद्दल काय म्हटलं?
गायक शंकर महादेवन यांनी पाडव्याच्या पवित्र मुहूर्तावर शिर्डीत कुटुंबीयांसह साईबाबांचे मनोभावे दर्शन घेतलं.
Published : November 11, 2026 at 10:42 AM IST
शिर्डी : प्रसिद्ध गायक आणि संगीतकार पद्मश्री शंकर महादेवन यांनी पाडव्याच्या पवित्र मुहूर्तावर शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक होत आशीर्वाद घेतले. आजचा दिवस आपल्यासाठी अत्यंत विशेष आणि खास असल्याची भावना व्यक्त करत, आपल्या अतिशय जवळच्या मित्रपरिवारासह आणि कुटुंबीयांसह शिर्डीत येऊन साईबाबांचे दर्शन घेण्याची संधी मिळाली, याचा मनस्वी आनंद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
साईदर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना शंकर महादेवन म्हणाले की, एआय (AI) ही भविष्यात कायम टिकून राहणारी आणि अस्तित्वात असणारी प्रणाली आहे. तंत्रज्ञानाचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येक काळात तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणात क्रांती होत गेली आहे. पूर्वीच्या काळात वापरल्या जाणाऱ्या टाईपरायटरपासून सुरू झालेला प्रवास पुढे संगणकापर्यंत पोहोचला. त्यानंतर संगणकातील अनेक सुविधा आज अगदी सहजपणे मोबाईल फोनमध्ये उपलब्ध झाल्या आहेत. याचप्रमाणे एआय तंत्रज्ञानही आता आपल्या जीवनाचा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा एक महत्त्वाचा भाग बनण्यासाठी आले आहे. त्यामुळे सर्वांनी या तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे, मात्र त्याचा वापर करताना तो अत्यंत जबाबदारीने आणि योग्य पद्धतीने केला जाणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना त्याचा योग्य उपयोग करणे महत्त्वाचे असल्याचा मोलाचा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला.
दरम्यान, शंकर महादेवन यांनी आपल्या आयुष्यातील एक अत्यंत भावनिक आणि श्रद्धेशी जोडलेला प्रसंग सांगितला. आपल्या आईची प्रकृती एकेकाळी अतिशय गंभीर झाली होती. त्याचप्रमाणे त्यांचे अतिशय जवळचे मित्र राम यांच्या मातोश्रींची प्रकृतीही अत्यंत नाजूक झाली होती. या कठीण आणि संकटाच्या प्रसंगी त्यांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी साईबाबांकडे मनोभावे प्रार्थना केली होती. साईबाबांच्या कृपेने आणि आशीर्वादाने आज या दोन्ही माता पूर्णपणे बऱ्या झाल्या आहेत. हा अनुभव आपल्यासाठी अत्यंत भावनिक असून, दोन्ही मातांना पुन्हा निरोगी पाहणे ही साईबाबांचीच अफाट महिमा असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. या प्रसंगाचा उल्लेख करताना त्यांनी साईबाबांप्रती मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली. आपल्या आयुष्यातील या कठीण काळात साईबाबांवरील श्रद्धा आणि प्रार्थनेतून मिळालेला अनुभव आपण कधीही विसरू शकणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
शंकर महादेवन यांनी यावेळी साईबाबांच्या सेवेसाठी एक विशेष इच्छा व्यक्त केली. श्री साईचरित्रावर तसेच जुन्या साहित्यामधील अभंग आणि पारंपरिक रचनांवर आधारित चार ते पाच नवीन साईभजने स्वतः संगीतबद्ध करण्याची त्यांची इच्छा आहे. ही नवीन भजने आपण स्वतः गाणार असून, लहान मुलांनाही ती शिकवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले, जेणेकरून पुढील पिढीतील लहान मुलांनाही साईबाबांचे गुणगान गाता येईल आणि साईभक्तीचा वारसा पुढे नेता येईल. साईबाबांच्या भक्तीचा प्रसार संगीताच्या माध्यमातून व्हावा, तसेच नवीन पिढीपर्यंत साईभक्ती पोहोचावी, हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
माध्यमांशी संवाद साधण्यापूर्वी पद्मश्री शंकर महादेवन यांनी आपल्या दैवी आणि सुरेल आवाजात 'सुनो सुनो साधोजी, राजा राम कहो जी' हे प्रसिद्ध भजन सादर केले. त्यांच्या सुरेल आवाजातील या भावपूर्ण सादरीकरणाने उपस्थित साईभक्त आणि संस्थानचे अधिकारी अक्षरशः मंत्रमुग्ध झाले. यावेळी त्यांनी 'भाव भक्ती का भूखा साई, जोग जुगत नही पावे' आणि 'भगत भूल गये राम दिवानी, निज पद बांको देवे' या भक्तिरचनांच्या ओळीही आपल्या सुरेल आवाजात सादर केल्या. त्यांच्या गायनातून साईभक्तीचा अपूर्व भाव व्यक्त होत होता. आपल्या गायनातून त्यांनी उपस्थितांना भक्तिरसात पूर्णपणे तल्लीन केले.
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