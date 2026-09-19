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गायक शाननं दिवंगत मित्र जुबिन गर्ग यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनी संगीतमय श्रद्धांजली वाहिली, व्हिडिओ पाहा...

गायक शाननं दिवंगत मित्र जुबिन गर्ग यांना सोशल मीडियावर संगीतमय श्रद्धांजली वाहिली आहे. आता त्याची ही पोस्ट सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाली आहे.

Singer Shaan and Zubeen Garg
गायक शान आणि जुबिन गर्ग (Photo : ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 5:20 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध गायक शाननं आपला दिवंगत मित्र आणि आसामी संगीतातील दिग्गज जुबिन गर्ग यांना त्यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनी एका नवीन गाण्याद्वारे संगीतमय श्रद्धांजली वाहिली आहे. शाननं आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर जुबिन यांची दृश्ये (व्हिज्युअल्स) असलेला एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यात असे कॅप्शन दिले आहे, 'जुबिन अमर राहो, जो सर्वांचा आपला आहे... तो नेहमीच आपला बनून राहील!!' या गाण्यात शानचा आवाज आहे, तर महालक्ष्मी अय्यर यांनीही त्याला साथ दिली आहे. 'अपना है माना' हे गाणं आता अनेकांना आवडत आहे.

जुबिन गर्ग यांना वाहिली गायक शाननं श्रद्धांजली : दरम्यान 19 सप्टेंबर 2025 रोजी सिंगापूरमध्ये वयाच्या 52व्या वर्षी जुबिन गर्ग यांचे निधन झाले होते. आता या गोष्टाला बरोबर एका वर्ष होत आहे. जुबिन गर्ग यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर ते 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिव्हल'च्या निमित्तानं सिंगापूरला गेले होते आणि 20 सप्टेंबर रोजी तिथे त्यांचा कार्यक्रम होणार होता. लॅझारस बेटाजवळील समुद्रात एका यॉटवरून पोहण्यासाठी उतरले असताना ते बेशुद्ध पडले आणि त्यानंतर त्यांचे निधन झाले. सुरुवातीच्या वृत्तांमध्ये या घटनेचे वर्णन 'स्कुबा-डायव्हिंग अपघात' असं म्हटलं गेलं होतं. मात्र सिंगापूरमधील पुढील तपासात असे निष्पन्न झाले की, गर्ग यॉटवर पोहोचत होते, त्यांनी आपले 'लाइफ जॅकेट' काढले होते आणि नंतर ते पुन्हा एकदा लाइफ जॅकेटशिवाय पाण्यात उतरले होते.

जुबिन गर्ग यांचं निधन : यॉटच्या दिशेनं परत पोहोचत असताना ते बेशुद्ध पडले. यानंतर त्यांना सिंगापूर जनरल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, जिथे त्यांचे निधन झाले. शान आणि जुबिन हे केवळ चांगले मित्रच नव्हते, तर त्यांनी संगीताच्या क्षेत्रात एकत्र कामही केलंय. त्यांनी एकत्र 'मोन घनोट' या आसामी गाण्यासाठी एकत्र काम केलंय. 18 नोव्हेंबर 1972 रोजी मेघालयातील तुरा येथे जन्मलेल्या जुबिन गर्ग यांनी 1992मध्ये 'अनामिका' या आसामी अल्बमद्वारे आपल्या व्यावसायिक संगीत कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. तीन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक गायक, संगीतकार, गीतकार, संगीत दिग्दर्शक, अभिनेता आणि चित्रपट निर्मात्यांबरोबर काम केलं आहे. तसेच त्यांनी अनेक भारतीय भाषांमध्ये गाणी रेकॉर्ड केली आहेत. आसाम आणि ईशान्य भारतात ते आधीच एक मोठे नाव होते, तसेच त्यांना 2006 मधील 'गँगस्टर: अ लव्ह स्टोरी' या हिंदी चित्रपटातील 'या अली' या गाण्यामुळं संपूर्ण भारतात मोठी ओळख मिळाली. हे गाणे त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय हिंदी चित्रपट, गीतांपैकी एक ठरलं. त्यांनी 'नमस्ते लंडन'मधील 'दिलरुबा' आणि 'बिग ब्रदर'मधील 'जग लाल लाल लाल' यांसारख्या गाण्यांनाही आपला आवाज दिला आहे.

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TAGGED:

ZUBEEN GARG
ZUBEEN GARG FIRST DEATH ANNIVERSARY
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SHAAN REMEMBERS LATE FRIEND ZUBEEN

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