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गायक शाननं दीदार कौरसोबत 'दिलदारा' हे नवीन गाणं केलं सादर...

गायक शान आणि दीदार कौरचं एक नवीन गाणं 'दिलदारा' रिलीज करण्यात आलं आहे. या गाण्याबद्दल गायक आणि गायिकेनं काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

Dildara song
'दिलदारा' गाणं (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 5:21 PM IST

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हैदराबाद : गायक शाननं दीदार कौरसोबत 'दिलदारा' हे नवीन गाणं सादर केल आहे. या गाण्याबद्दल बोलताना तो म्हणाला की, "मला हे गाणे जिव्हाळ्याचे, उबदार आणि सहज वाटावे असे वाटत होते, जणू काही दोन व्यक्ती एकमेकांच्या सहवासात हरवून गेल्या आहेत. ज्यांनी कधीतरी प्रेम अनुभवले आहे, त्या प्रत्येकाला या गाण्यात त्यांच्या स्वतःच्या प्रेमकथेचा काहीसा अंश सापडेल, अशी मला आशा आहे." 'दिलदारा' हे एक उत्साही 'ट्रॅव्हल रोमान्स' गाणं आहे, ज्याचं चित्रण थायलंडमधील नयनरम्य समुद्रकिनारे, डोंगराळ भागातील सुंदर रस्ते आणि विलोभनीय निसर्गदृश्यांच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आले आहे. गायिका दीदार कौरनं देखील या गाण्याबद्दल सांगितलं की, "दिलदारा'मध्ये एक सुंदर ऊर्जा आहे. हे गाणे खेळकर, भावपूर्ण आणि उबदार आहे, त्यामुळं ते गाताना खूप आनंद मिळाला. शानबरोबर पहिल्यांदाच काम करणे खूप खास होते. मला आशा आहे की, श्रोते हे गाणे ऐकून आनंदी होतील, ते गुणगुणतील आणि त्यांना यात त्यांच्या स्वतःच्या प्रेमकथेची झलक पाहायला मिळेल."

'दिलदारा' गाणं कुठे ऐकायला मिळेल : उद्दीपन शर्मा यांनी संगीतबद्ध केलेल्या आणि श्लोक लाल यांनी शब्दबद्ध केलेल्या 'दिलदारा' या गाण्यात खेळकर रोमान्स, मनाला भिडणाऱ्या भावना आणि मनाचा ठाव घेणारी चाल यांचा सुरेख संगम साधला आहे. हे गाणे प्रेम, साहस आणि अविस्मरणीय आठवणींचा उत्सव साजरा करते. 'दिलदारा' आता सर्व प्रमुख ऑडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर आणि 'टाइम्स म्युझिक'च्या यूट्यूब चॅनेलवर उपलब्ध आहे.

शानची गाणी : दरम्यान गायक शानला भारताचा सुवर्ण आवाज म्हणून ओळखले जाते. 'मुसु मुसु हासी देउ', 'वो लड़की है कहां', 'कोई कहे कहते रहे', 'घनन घनन', 'मेरे सामनेवाली खिडकी में', 'ओ हमदम सुनियो रे', 'कुछ तो हुआ है', 'ओ जाना', 'मैं ऐसा क्यूं मैं हूँ', 'सिफरिश', 'रॉक अँड रोल सोनिये','लेट्स रॉक सोनिये', 'यू आर माय लव्ह', 'दिवांगी दिवांगी', 'जब से तेरे नैना', आणि 'बेहती हवा सा था वो' हे गाणी त्यानं गायल्यानंतर त्याला खूप लोकप्रियता मिळाली आहे. शानचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे.

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