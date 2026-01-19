ETV Bharat / entertainment

कामावरून आणि नात्यासंबंधामधून ब्रेक घेण्याच्या पोस्टमुळं नेहा कक्कर चर्चेत, चाहते पडले चिंतेत...

नेहा कक्करच्या एका पोस्टमुळं अनेकांना आता विचार करायला भाग पाडलं आहे. तिनं शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये कामावरून आणि नात्यासंबंधामधून ब्रेक घेईल असा उल्लेख केला आहे.

Neha Kakkar
नेहा कक्कर (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 4:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : गायिका नेहा कक्करनं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर काही पोस्ट शेअर केल्या,ज्यानंतर तिनं डिलीट केल्या आहेत.आता डिलीट केलेल्या या स्टोरीजमध्ये, नेहानं 'जबाबदार्‍या आणि नातेसंबंधांपासून' ब्रेक घेण्याची इच्छा असल्याचे संकेत दिले आहेत. 'कँडी शॉप' या तिच्या अलीकडच्या गाण्यावर ऑनलाइन टीका झाल्यानंतर ही पोस्ट आली आहे. आता नेहाच्या या पोस्टबद्दल अनेकजण सोशल मीडियावर चर्चा करत आहेत. आपल्या पोस्टमध्ये नेहानं लिहिलं, "जबाबदारी, नातेसंबंध, काम आणि मी सध्या विचार करू शकणाऱ्या सर्व गोष्टींपासून ब्रेक घेण्याची वेळ आली आहे. मला माहित नाही की मी परत येईन की नाही, धन्यवाद." ही पोस्ट आल्यावर नेहाच्या चाहत्यांना अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अचानक ब्रेक घेण्याची गोष्ट केल्यानं नेहाबद्दल काही तर्क सोशल मीडियावर केले जात आहेत.

नेहा कक्करची पोस्ट व्हायरल : दरम्यान नेहाबद्दल तिचे चाहते चिंतेत पडले आहेत. डिसेंबर 2026मध्ये नेहाचा भाऊ टोनी कक्करनं तिच्याबरोबर एक गाणं तयार केलं होतं, ज्याचं नाव 'कँडी शॉप' होतं. या गाण्याला सोशल मीडियावर खूप ट्रोल करण्यात आलं होतं. याशिवाय नेहाला तर अनेकांनी खूप काही सोशल मीडियाद्वारे सुनावलं होतं. टोनी कक्करचा हा ट्रॅक खूप वादात सापडला होता. या ट्रॅकमध्ये रंगीबेरंगी गोष्टी दाखविण्यात आला होत्या. याशिवाय या गाण्यातील डान्स स्टेप्सवर टीका करण्यात आली होती. या गाण्यातील डान्स स्टेप्सला लोकांनी 'स्वस्त' आणि 'अश्लील' असं म्हटलं होतं. 'कँडी शॉप' गाण्यावर सर्व प्लॅटफॉर्मवरून तीव्र टीका केली गेली होती. याशिवाय अनेकांनी या गाण्यावर अनेक मीम्स देखील तयार केले होते. सोशल मीडियावर हे गाणं विनोदाचा विषय बनला होता.

Neha Kakkar post
नेहा कक्करची पोस्ट (Instagram)
Neha Kakkar post
नेहा कक्करची पोस्ट (Instagram)

नेहा कक्करनं घेतला ब्रेक : तसेच या गाण्यामध्ये नेहावर के-पॉप आणि आंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार्सचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अनेकांनी केला होता. आता नेहाच्या पोस्टवरून लोक असा विचार करत आहेत की, 'कँडी शॉप'ला मिळालेल्या नकारात्मक प्रतिसादामुळं तिनं ब्रेक घेतला असावा. याशिवाय अनेकांनी हा अंदाज लावला आहे की, तिच्या नात्याबद्दल काही विषय असू शकतो. मात्र नेहानं आपलं पोस्ट लगेच काढून टाकल्यानं काहीजण याला पुन्हा चर्चेत राहण्यासाठी केला गेल्याचा प्रयत्न असे म्हणत आहेत.

हेही वाचा :

  1. नेहा कक्कर 'कँडी शॉप' गाण्यामुळं झाली टीका, इंटरनेटवर यूजर्सनं म्हटलं के-पॉप स्टार्सची कॉपी...
  2. नेहा कक्करला चित्रपटसृष्टीत पहिला ब्रेक कोणी दिला, वाचा सविस्तर
  3. 'कलाकारांनी मर्यादेत राहावे आणि जनतेनं...'. बहीण नेहा कक्कर मेलबर्न कॉन्सर्टमध्ये रडल्यानंतर टोनीनं केली क्रिप्टिक पोस्ट...

TAGGED:

NEHA KAKKAR
NEHA KAKKAR WORK BREAK POST
DELETING EMOTIONAL NOTES
नेहा कक्कर
NEHA KAKKAR POST VIRAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.